Rockwell Automation anuncia el avance en la digitalización de la fabricación farmacéutica de Rovi

Adasoft aporta su experiencia en integración para una transformación digital fluida en la compañía farmacéutica líder Laboratorios Farmacéuticos Rovi

MADRID, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, la mayor compañía del mundo dedicada a la automatización industrial y la transformación digital, ha anunciado hoy que Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A., una compañía farmacéutica especializada líder en su sector, ha implementado con éxito un sistema integral de ejecución digital de lotes en colaboración con Rockwell Automation y Adasoft, un integrador especializado en ingeniería y automatización. La integración marca un hito significativo en el proceso continuo de Rovi hacia la excelencia operativa y la integridad de los datos.

La iniciativa de Rovi se centró en digitalizar por completo los procesos de ejecución de lotes, eliminando los registros en papel e integrando el sistema de ejecución de fabricación (MES) FactoryTalk PharmaSuite de Rockwell Automation con plataformas empresariales clave como ERP y LIMS. La primera fase del proyecto se completó en menos de un año, lo que permitió eliminar la documentación en papel, mejorar la trazabilidad, reducir los tiempos de revisión y reforzar la competitividad.

ROVI es una empresa con una importante presencia industrial dedicada a la fabricación de sus propios productos, así como a la fabricación para terceros a través de su filial ROIS. El enfoque estandarizado y replicable adoptado para la implementación inicial ha sentado las bases para futuros despliegues en otras instalaciones de Rovi.

"La visión de Rovi para la transformación digital se alinea perfectamente con nuestra misión de ayudar a los clientes a ser más competitivos, resilientes y sostenibles", señaló Rodrigo Riera, vicepresidente regional para la región sur de Rockwell Automation. "Al integrar tecnología MES avanzada y fomentar una estrecha colaboración, hemos ayudado a Rovi a lograr resultados rápidos y tangibles que establecen un nuevo referente para la industria".

Rockwell Automation apoyó a Rovi durante todo el ciclo de vida del proyecto, desde el diseño y la concesión de licencias de software hasta la creación de recetas, la gestión del proyecto, la formación del personal y la validación del sistema. La colaboración aprovechó la experiencia de Rockwell en entornos regulados y procesos farmacéuticos.

Adasoft, integrador de sistemas de nivel Gold dentro del ecosistema PartnerNetwork™ de Rockwell Automation, desempeñó un papel fundamental para garantizar una integración fluida y la correcta ejecución del proyecto.

"Nuestra experiencia en industrias reguladas y nuestro compromiso con la excelencia operativa nos permitieron apoyar a Rovi para lograr una transición fluida hacia un entorno totalmente digital", comentó Óscar Cortada, vicepresidente de posicionamiento de mercado y alianzas en Adasoft. "La transformación digital no se trata solo de tecnología; se trata de capacitar a nuestros clientes para tomar decisiones informadas y mantener los más altos estándares de calidad y seguridad".

Sobre la base del éxito de este proyecto, Rovi, Adasoft y Rockwell Automation planean continuar su colaboración, impulsando la transformación digital y la automatización de procesos en las operaciones de Rovi.

