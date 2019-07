Publicado 01/07/2019 16:03:41 CET

- Rocky Mountain Institute publica un informe sobre el avance de Shenzhen hacia el liderazgo mundial en relación a sus vehículos eléctricos de logística

El último informe de RMI muestra cómo las ciudades pueden aprender de Shenzhen (China) con la implementación eficaz de vehículos eléctricos de reparto urbano e infraestructura de recarga asociada.

PEKÍN, 1 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Rocky Mountain Institute (RMI, por sus siglas en inglés) ha publicado hoy su último informe que ahonda en la implementación de vehículos de transporte de carga eléctrica de Shenzhen y explora una de las cuestiones más importantes para acelerar la adopción de los vehículos eléctricos para el transporte urbano: cómo proveer de una infraestructura de recarga eficaz.

En el informe A New EV Horizon: Insights from Shenzhen's path to global leadership in electric logistics vehicles report [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2513657-1&h=402987714&u=...] , RMI utiliza un conjunto de datos único con los registros de conducción completos de más de 10.000 vehículos eléctricos de reparto en la ciudad de Shenzhen. Asimismo, está complementado por docenas de entrevistas con las empresas que poseen y operan esos vehículos, para analizar con un detalle sin precedentes cómo se están cargando esos vehículos y lo que se puede hacer para mejorar el sistema de carga.

Durante los últimos tres años, se han implementado cerca de 60.000 camiones ligeros y furgonetas para el transporte urbano de mercancías en Shenzhen, lo que representa aproximadamente el 35 por ciento de la flota total de vehículos de reparto urbano de la ciudad.

A través de un análisis en profundidad, RMI ha identificado varias ideas de interés sobre cómo crear un mejor clima de carga e impulsar una mayor aceptación de los vehículos eléctricos de transporte de mercancías en todas las ciudades del mundo:

-- una política que facilite una mejor integración de los datos en los procesos de planificación urbana puede ayudar a optimizar la colocación de infraestructuras de recarga en zonas de alta demanda y donde la red cuenta con capacidad. -- Los actuales precios de la electricidad promueven prácticas de carga que no son sostenibles para la red a largo plazo, como lo demuestra la preferencia por la carga rápida durante las horas punta de demanda. Con el uso de los datos actuales de carga se pueden encontrar estrategias más inteligentes de fijación de precios de la electricidad, y con ello contribuir a una distribución más amplia de las cargas en el tiempo y en el espacio, y así crear un modelo más sostenible de uso de la energía. -- Los proveedores de datos que se asocian para proporcionar una fuente unificada de información abordarán las ineficiencias actuales y mitigarán los problemas a los que se enfrentan los operadores de vehículos cuando cargan.

"Este informe sirve como base para la investigación continuada y basada en datos para mejorar la eficacia de la formulación de políticas con respecto a la carga de vehículos eléctricos comerciales, y para posicionar mejor al sector privado para que invierta eficientemente en el crecimiento del sistema", señaló Dave Mullaney, autor del informe y gerente de Rocky Mountain Institute.

