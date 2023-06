Roobet lanza una lista de Podcast MMA con Brandon Moreno, Iridium Sports, Chute Boxe Academy

(Información remitida por la empresa firmante)

Podcasts presentados por el actual campeón de peso mosca de UFC, el agente de MMA Jason House y el entrenador principal de Chute Boxe Diego Lima

LONDRES, 30 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Roobet, la marca de entretenimiento pionera y uno de los casinos criptográficos de más rápido crecimiento en el mundo, está causando sensación en el espacio de creadores de contenido de MMA, lanzando nuevos podcasts con tres figuras influyentes en la industria mundial de los deportes de combate:

Champions Corner Podcast presentado por el actual campeón de peso mosca de UFC Brandon Moreno en español, disponible ahora. Los invitados hasta ahora incluyen a Rey Mysterio, Diego López, la esposa de Moreno y su psicólogo.

Como parte de la iniciativa, Roobet ha construido dos estudios de podcast de última generación en la sede de House's Iridium Sports Agency en Las Vegas, donde House presentará su serie, y en la reconocida Academia Chute Boxe, donde Lima estará.

La lista de podcasts de Roobet es parte del mayor apoyo de la compañía a los atletas de deportes de combate y creadores de contenido. Durante el último año, Roobet ha sido un importante patrocinador de Moreno, Oliveira y Chute Boxe Academy en general, el múltiple campeón mundial Canelo Álvarez, el ex campeón de peso mediano de UFC Alex Pereira, la estrella de UFC Marlon "Chito" Vera y más.

Brandon Moreno dijo, "Espero brindar a mis seguidores un vistazo de cómo soy a nivel personal y los temas que mis amigos y yo disfrutamos discutir. Principalmente para divertirme y relacionarme con mis fans. No he tenido un podcast en el que realmente pueda controlar la narrativa y Roobet me permitió tener la plataforma".

Jason House dijo, "Demasiadas veces en la vida escuchamos para responder. Estoy creando un podcast con Roobet por la gran oportunidad de escuchar para aprender. 'On The House' brindará a las personas una plataforma para compartir su historia y, en el proceso, brindará a la audiencia consejos sobre la vida, los negocios y el éxito. Estoy emocionado de trabajar con Roobet porque comparten la misma cultura que nuestra agencia Iridium Sports, y me encanta todo lo que representa su marca."

Diego Lima, entrenador y gerente de la afamada Chute Boxe Academy, dijo "Esperamos realizar un podcast para que todos puedan seguir la vida de nuestros luchadores, conocer más sobre su vida privada, sobre historias de superación y dedicación, y no solo de atletas, sino de varias celebridades diferentes. Poder estar con Roobet en esta empresa es fantástico, para que podamos hacer nuestro mejor esfuerzo y tener toda la estructura necesaria para hacer el mejor podcast, para que podamos hacer un podcast diferente a todo lo que se haya hecho, hay muchas ideas, que gracias a Roobet, podemos llevar a cabo."

El cofundador y responsable de asociaciones de Roobet, Anthony Brennan dijo, "Apoyar a los creadores de contenido es el núcleo de lo que hacemos, y nos sentimos honrados de tener un trío de socios como Brandon, Jason y Diego para lanzar una lista de contenido global y multilingüe que refleja la comunidad de MMA en general. Esta iniciativa va más allá de los patrocinios tradicionales que suben y bajan con los horarios de los luchadores; se trata de crear plataformas para apoyar a los luchadores fuera del lugar del combate y generar un flujo de ingresos más allá de su carrera de lucha".

Roobet es el referente de la disruptiva y explosiva industria de las criptomonedas y se celebra en las esferas de las criptomonedas y los juegos a medida que vemos un cambio radical en los juegos de fuera de línea a en línea. Como uno de los casinos criptográficos con licencia completa de más rápido crecimiento del mundo, que brinda una experiencia de entretenimiento de próxima generación en una plataforma innovadora y segura accesible para jugadores elegibles en todo el mundo, Roobet ofrece más de 3.300 juegos de estudios de iGaming de clase mundial, un Sportsbook con todas las funciones, más IP original. Lo que comenzó como un casino de nicho para entusiastas de las criptomonedas se ha vuelto popular, con más de 3.000 millones de apuestas en el extranjero. Con más de 300 millones de visitas en TikTok, el ritmo de tambores de Gen Z y Millennials se está construyendo: Roobet es un casino "para Internet, por Internet".

Roobet, una división de Raw Entertainment B.V., tiene la misión de promover las aplicaciones cotidianas de la tecnología de cadena de bloques y criptomonedas, al mismo tiempo que respalda la economía de creadores de contenido de la que nació.

Consultas de medios: media@roobet.com

