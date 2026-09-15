ROSEWOOD HONG KONG NOMBRADO NO.1 EN LA LISTA THE 50 BEST HOTELS 2026 POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO

Rosewood Hong Kong (No.1) ha sido nombrado una vez más The World's Best Hotel 2026

(No.1) ha sido nombrado una vez más The World's Best Hotel 2026 La lista destaca hoteles de 22 destinos repartidos por seis continentes, con Europa a la cabeza con 21 hoteles galardonados

Chablé Yucatán (No.9) en México gana el Bombay Sapphire Eco Hotel Award , auditado por la Sustainable Restaurant Association

(No.9) en México gana el Bombay Sapphire Eco Hotel Award auditado por la Sustainable Restaurant Association En su segunda edición, el Johnnie Walker Art of Design Award se concede a Hôtel du Couvent (No.38) en Niza, Francia

(No.38) en Niza, Francia James McBride , fundador de Nihi Hotels, ha sido galardonado con el SevenRooms Icon Award

, fundador de Nihi Hotels, ha sido galardonado con el SevenRooms Icon Award El Best Boutique Hotel Award se concede por tercer año consecutivo a Passalacqua (No.5), situado en el lago de Como

(No.5), situado en el lago de Como Patina Osaka , en Japón (No.33), gana el Nikka Best New Hotel Award

, en Japón (No.33), gana el Nikka Best New Hotel Award Otros galardones incluyen el Ferrari Trento Most Admired Hotel Group Award , otorgado a Rosewood ; el WhistlePig Highest Climber Award que va a Las Ventanas al Paraíso (No.25), en Los Cabos, México; Casa Maria Luigia (No.18), en Módena (Italia), gana el Lavazza Highest New Entry Award; y el Best Beach Hotel Award recae en Atlantis The Royal (No.4), en Dubái

otorgado a ; el WhistlePig Highest Climber Award que va a (No.25), en Los Cabos, México; (No.18), en Módena (Italia), gana el Lavazza Highest New Entry Award; y el Best Beach Hotel Award recae en (No.4), en Dubái The Fifth Avenue Hotel (No.78), de Nueva York, recibió el American Express Travel One to Watch Award, mientras que el Badrutt's Palace (No.36), de Suiza, fue galardonado con el SeiBellissimi Art of Hospitality Award

(Información remitida por la empresa firmante)

PARÍS, 15 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La lista de The 50 Best Hotels se ha dado a conocer en una prestigiosa ceremonia de entrega de premios celebrada en París. Mediante estos galardones se reconoce las experiencias hoteleras más excepcionales y pioneras de todo el mundo.

Consulte la lista completa de The 50 Best Hotels 2026 aquí

Rosewood Hong Kong (No.1) fue reconocido nuevamente como The World's Best Hotel, tras haber ocupado el No.1 en 2025 y el No.3 en 2024. El No.2 lo ocupa el Capella Bangkok, mientras que el Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River consigue el No.3. Asia recibe premios con 18 hoteles, incluidos cuatro en Japón: Aman Tokyo (No.11), Bulgari Tokyo (No.24), Patina Osaka (No.33) y Park Hyatt Kyoto (No.37).

Europa encabeza la lista con 21 hoteles galardonados, entre los que se incluyen seis en Italia y Francia, cuatro en el Reino Unido y uno en Grecia, Mónaco, Suiza y Turquía. El establecimiento europeo mejor clasificado es Passalacqua (No.5), situado en el lago de Como.

En América del Norte se premia a seis establecimientos, mientras que en América del Sur reciben reconocimiento dos hoteles. Oceanía está presente con un hotel, y África con dos.

Contacto para los medios: The50BestHotels@thesaucecollective.com

Centro de medios: https://mediacentre.the50.com/

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