Rover Group adquiere Cat In A Flat, un mercado de servicios centrado en los gatos

Juntos, Rover y Cat In A Flat facilitarán que los padres de gatos europeos atiendan sus necesidades de cuidados desatendidas

LONDRES, 31 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Rover , líder en el mercado online del cuidado de mascotas, ha anunciado hoy la adquisición de Cat In A Flat , una comunidad de confianza para el cuidado de gatos creada por amantes de los gatos para amantes de los gatos. La adquisición amplía la presencia europea de Rover a Suiza, Bélgica, Austria e Irlanda, que se suman a los diez países en los que actualmente opera el mercado de Rover.

Desde 2014, Cat In A Flat ha ampliado su comunidad de cuidadores de gatos a más de 50.000, que han realizado dos millones de visitas en nueve países. La alineación de la misión de Cat In A Flat y Rover -facilitar que las personas experimenten el amor incondicional de las mascotas- permitirá a Rover acelerar la capacidad de Cat In A Flat para satisfacer las necesidades únicas de los padres de gatos que buscan cuidado de gatos en toda Europa. Este desarrollo se basa en el impulso de las actuales operaciones europeas de Rover, que representan el segmento de mayor crecimiento en la captación de nuevos clientes a nivel mundial. También pone de relieve los esfuerzos de Rover por seguir expandiéndose en nuevos mercados extranjeros.

El anuncio de hoy marca otro hito emocionante en la expansión europea de Rover, explicó Brent Turner, responsable de operaciones y presidente de Rover. Estamos encantados de que Cat In A Flat se una a la familia del Grupo Rover, lo que nos permite ofrecer un producto dedicado a los gatos y a su gente. Creemos que tenemos por delante una oportunidad significativa para atender mejor las necesidades de los padres de gatos a nivel mundial y esperamos apoyar a Cat In A Flat en su viaje.

Estamos encantados de unirnos a Rover en el objetivo común de ofrecer cuidados personalizados a las mascotas en toda Europa y creemos que nuestra experiencia adicional en el cuidado de gatos, apoyada por nuestra comunidad de amantes de los gatos, hará que este viaje sea un gran éxito y unirá a los amantes de los perros y los gatos a través de nuestra asociación, comentó Kathrin Burckhardt, cofundadora de Cat In A Flat.

Cat In A Flat continuará operando como su propia marca y entidad, dirigida por sus fundadoras Julie Barnes y Kathrin Burckhardt, respaldadas por el apoyo de Rover, su liderazgo y más de 13 años de experiencia ampliando su mercado a nivel mundial.

No se han revelado los términos del acuerdo. Herbert Smith Freehills LLP actuó como asesor jurídico de Rover. Joelson LLP actuó como asesor jurídico de Cat In A Flat y Torch Partners actuó como asesor financiero de Cat In A Flat.

Acerca de Rover

Fundada en 2011 y con sede en Seattle, Rover es un mercado online líder en el cuidado de mascotas. Rover pone en contacto a padres de mascotas con cuidadores que ofrecen servicios nocturnos, como alojamiento y cuidado de mascotas a domicilio, así como servicios diurnos, como guarderías, paseos de perros y visitas sin cita previa. Para más información sobre Rover, visite www.rover.com .

Acerca de Cat In A Flat

La huella de Cat In A Flat comenzó en Londres cuando se fundó en 2014. La misión de la empresa es ayudar a los gatos a permanecer en la comodidad de sus hogares poniendo en contacto a padres de gatos con cuidadores de confianza, locales y amantes de los gatos. A través de una aplicación y un sitio web fáciles de usar, los padres de gatos pueden buscar cuidadores cercanos, concertar una cita y reservar cuidados que incluyen alimentación, juegos y actualizaciones periódicas. Centrándose en la seguridad y el bienestar, Cat In A Flat se asegura de que los gatos reciban un cuidado personalizado y fiable, proporcionando tranquilidad a los padres de las mascotas mientras están fuera. Para obtener más información sobre Cat In A Flat, visite catinaflat.com .

