El RPG táctico de fantasía oscura Redemption Reapers se lanza el 22 de febrero

La última epopeya de Binary Haze presenta más personajes y un nuevo sistema de combate

TOKIO, 27 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Redemption Reapers , el RPG táctico de fantasía oscura desarrollado por Adglobe y publicado por Binary Haze Interactive ( ENDER LILIES: Quietus of the Knights ,), se prepara para emboscar al mal con una fecha/hora de lanzamiento fijada para el miércoles 22 de febrero de 2023 a las 7 a.m. hora del Pacífico en Steam para Windows PC, PlayStation 4 y Nintendo Switch.

Respaldado por un formidable batallón de veteranos de la industria AAA, Redemption Reapers es una historia original creada por el director Hiroyuki Kobayashi (Productor - ENDER LILIES: Quietus of the Knights), con un diseño de equilibrio del juego cortesía del veterano en RPG táctico Masayuki Horikawa (Director de las series- Fire Emblem, Planning - Kingdom Hearts III), Tomokazu Fukushima (Escenario - Metal Gear Solid, Freedom Wars), y Rei Kondoh (Música - Bayonetta Series, Fire Emblem Series).

Un reparto de voces estelar da vida al mundo, incluyendo Alejandra Reynoso (Castlevania, DOTA 2), Jason Spisak (Arcane, Teen Titans Go!), Kyle McCarley (13 Sentinels: Aegis of Ruin, NieR: Automata), Allegra Clark (Apex Legends, Dragon Age: Inquisition), David Lodge (Persona 5, Final Fantasy XV), y Caleb Yen (Squid Game, Triangle Strategy, Attack on Titan).

Solo queda un atisbo de esperanza cuando el amenazador ejército Mort masacra a todo lo que encuentra a su paso, y un grupo de mercenarios antaño despreciado se convierte en la única defensa contra la aniquilación total. Dirija la última resistencia de la humanidad contra el mal, la Brigada de Ashen Hawk, y luche por la redención contra enemigos brutales utilizando tácticas estratégicas de equipo, ataques sorpresa y sinergias de armas.

Planifique con precisión cada movimiento de la brigada a través de aldeas devastadas por la guerra, castillos y campos nevados para flanquear al despiadado Mort con un posicionamiento perfecto. Despliegue a cada guerrero según sus puntos fuertes y habilidades, dominando las tácticas a distancia, cuerpo a cuerpo y de sigilo. Desate habilidades especiales para dar ventaja a la Brigada de Ashen Hawk durante la batalla. Sacrifique el máximo daño a cambio de movilidad con habilidades especiales como el "Aguijón de mariposa" y desequilibre a sus enemigos con ataques lanzados en la "Postura tambaleante".

Mejore y equipe a la brigada con armas y objetos obtenidos tras las victorias y forje relaciones entre los miembros del equipo a través del vínculo de la batalla. Desvele las historias personales de cada miembro de Ashen Hawk y tome decisiones de diálogo en el juego que afecten a la relación entre compañeros de guerra.

"La inteligente mecánica de combate de Redemption Reapers complementa una apasionante historia durante la lucha en tiempos de guerra", dijo Hiroyuki Kobayashi, consejero delegado de Binary Haze Interactive. "Estamos deseando ver a nuestros jugadores explorar esta saga y experimentar con tácticas creativas para asegurar la victoria el 22 de febrero".

Redemption Reapers se lanzará en Nintendo Switch, PlayStation 4 y Steam para Windows PC el 22 de febrero de 2023 por 49,99 euros en Europa y un precio equivalente en cada región, con soporte en japonés, inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, ruso, chino (simplificado y tradicional) y coreano, y opciones de voz en off en inglés y japonés.

Para más información, visite la página web de Redemption Reapers, siga a Binary Haze Interactive en Twitter , y reserve el juego en Steam hoy mismo.

Acerca de Binary Haze Interactive

Binary Haze Interactive, fundada en 2020 por Hiroyuki Kobayashi, es una productora y editorial con sede en Tokio (Japón) y una empresa hermana de Adglobe, una productora japonesa de tecnología de la información, videojuegos y 3D con alcance mundial y una oficina en Montreal. A partir de ENDER LILIES: Quietus of the Knights, Binary Haze publicará juegos de sus empresas hermanas centrados en ambientaciones atmosféricas para las principales consolas y PC.

