RPG Time: The Legend of Wright

RPG Time: The Legend of Wright - ANIPLEX INC./PR NEWSWIRE

-El cuaderno de aventuras RPG Time: The Legend of Wright llega a Nintendo Switch™ y PlayStation®4 el 18 de agosto de 2022

Los pedidos anticipados para Nintendo Switch™ ya están disponibles y el lanzamiento de Steam® se producirá el 13 de septiembre de 2022.

TOKIO, 28 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Aniplex Inc. ha anunciado hoy que el cuaderno de aventuras RPG Time: The Legend of Wright saldrá a la venta en Nintendo Switch™ y PlayStation®4 el 18 de agosto de 2022 con pedidos anticipados para Nintendo Switch™ a través de la Nintendo eShop a partir de hoy. Los fans también pueden esperar un lanzamiento en Steam® el 13 de septiembre de 2022. Además, ya está disponible un nuevo tráiler en el canal oficial de Aniplex of America en YouTube.

RPG Time: The Legend of Wright sitúa al jugador en un aula después de la escuela, donde se le invita a jugar a The Legend of Wright, un RPG épico creado por un chico llamado Kenta, que sueña con convertirse en creador de juegos. DeskWorks, el equipo de desarrollo que está detrás de este juego, comenzó su increíble carrera ganando el Gran Premio de los Japan Game Awards de 2007, División Amateur, con su juego estrella, Battle Quest. A partir de ahí, tras dieciséis años de conceptualización y diez de desarrollo, nació RPG Time: The Legend of Wright, con más de doscientas páginas de animación dibujada a mano y repleta de creatividad, que hizo que el juego tuviera un éxito de crítica en todo el mundo.

[Activos]

https://anxinc.jector.jp/dl/dehZZ9js6FxvqsQtZR2sWD4g Contraseña:RPG

[RPG Time: The Legend of Wright - Tráiler de presentación]

https://youtu.be/jnYnMORpP4w

[Características del Producto]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1844233/image_1.jpg