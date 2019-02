Publicado 11/02/2019 12:02:03 CET

BRACKNELL, Inglaterra, February 11, 2019 /PRNewswire/ --

-- Saba es reconocida como líder estratégico en Fosway 9-Grid(TM) para sistemas de

aprendizaje por quinto año consecutivo

El líder en desarrollo de talentos muestra sus últimas innovaciones en aprendizaje en

la Learning Technologies UK Conference and Learning Lounge

Saba Software [https://www.saba.com ], la compañía de desarrollo de talentos, anunció hoy que ha sido seleccionada Strategic Leader dentro de Fosway 9-Grid(TM) para Learning Systems por quinto año consecutivo. Este posicionamiento es un reconocimiento del rendimiento de mercado de Saba, crecimiento y abogacía de clientes y de su impacto en Europa, además de la amplitud y profundidad de las capacidades de solución de Saba en aprendizaje, que flexionan para cumplir con los requisitos de cliente más diversos.

"Saba sigue siendo un desarrollador destacado dentro del espacio de aprendizaje en Europa, con un compromiso continuado de la innovación del producto en marcha y del éxito de sus clientes", explicó David Wilson, consejero delegado de Fosway Group. "Las soluciones de aprendizaje de Saba disponen de la profundidad de sofisticación que a menudo necesitan las grandes organizaciones, además de capacidades para dar a sus aprendices la experiencia de desarrollo personalizada que les permite disponer de un rendimiento y crecimiento".

Desde que se lanzó Fosway 9-Grid para Learning Systems, Saba ha acelerado su innovación de crecimiento centrada en poner a las personas y equipos en el asiento del conductor de su propia experiencia de desarrollo. Estos avances han incluido las nuevas capacidades de gamificación de aprendizaje de video y sus recompensas [https://www.saba.com/press/news/saba-amps-up-interactive-talent-development-with-saba-video-and-recognition-rewards ] , la plataforma "content your way [https://www.saba.com/press/news/saba-announces-content-your-way ]" y ampliaciones de socios, además de nuevas formas para desplegar experiencias personalizadas y fortalecer la conexión entre el aprendizaje y el rendimiento. [https://www.saba.com/press/news/saba-launches-hyperconnected-learning-coaching-and-feedback-experiences ]

"Estamos encantados de haber sido reconocidos de forma consistente como líder estratégico en el aprendizaje por medio de Fosway", explicó Christian Foerg, responsable general de Saba para EMEA. "Esto sirve como testamento acerca de cómo Saba avanza su tecnología de aprendizaje para impulsar una experiencia personalizada y dirigida para los trabajadores que apoyan sus objetivos organizativos, además de ser un reflejo de la enorme colaboración que hemos dispuesto con nuestros clientes y socios, que nos han ayudado a transformar el desarrollo del talento".

La adquisición de Saba de Lumesse en 2018 añadió una potente experiencia de aprendizaje digital y capacidades a la cartera de la compañía. Esto sirvió para añadir la Fortaleza aprendida de Saba y su colocación como Strategic Challenger dentro de la Fosway 9-Grid(TM) para Digital Learning, reconociendo la trayectoria de crecimiento de sus capacidades de aprendizaje digital en términos de nueva innovación y abogacía de clientes creciente y su presencia en Europa.

Únase a Saba en Learning Technologies UK y en el Learning Lounge 2019 Saba patrocinará y realizará demostraciones en el expositor E40 de Learning Technologies UK 2019 [https://www.learningtechnologies.co.uk/welcome/free-exhibitions ], que se lleva a cabo en Londres los días 13 y 14 de febrero de 2019 n Excel, Londres. La compañía mostrará sus últimas innovaciones de productos y éxitos para los clientes.

Los expertos de aprendizaje de Saba y sus clientes estarán presentes también en varias sesiones de formación:

- Creating Tomorrow's Learning, hoy en AstraZeneca - Business-aligned Learning [https://www.learningtechnologies.co.uk/welcome/conference/programme?&searchTerm=jason%20flynn&searchgroup=8692AD0F-conference-programme-2019&mkt_tok=eyJpIjoiTnpCalltUTNNR1ptWVdZeCIsInQiOiJSQllJZVpjbkE1RWQrYkoyMTBiYkNwQVNKa2tRbEYyTVg3ZFNVVHNPc2FmUHdHMDF4RU1PYkxrWkhvendZSUl3eGs5TDNkY2p0MGpNVDNHbjZpTlRLa3Y3dWx6ZHU1WUFtM2dpYlRIZzhXRWdqTUozanZJdlM1KzBaS1wvQzdRXC9wIn0%3D ] , poor medio del cliente de Saba, GfK - Building a Culture of Talent Development - The Saba Journey - Six Practical Tips for Using Neuroscience to Power Learning Design - Essential Elements of Modern Performance Management - Y una Saba Expert Demo Presentation acerca de las Self Driven Learning Experiences

Saba también llevará a cabo el cuarto evento anual Learning Lounge 2019 [https://www.lumesselearning.com ] en The Crystal el 13 de febrero, invitando a los medios y analistas para que asistan. Bajo el tema "What's Around the Corner?", el evento es el complemento perfecto para la Learning Technologies UK Conference, proporcionando a los visitantes una experiencia única, dirigida y relajante que explora lo último acerca del pensamiento, investigación y las próximas prácticas. Los asistentes podrán disfrutar de las tecnologías de aprendizaje emergentes dentro de una exhibición única e inmersiva de tipo Sensorium.

Acerca de Fosway 9-Grid(TM) Fosway Group es el analista industrial de recursos humanos número 1 de Europa. La Fosway 9-Grid(TM) ofrece una evaluación única del aprendizaje principal y opciones de suministro de talento disponibles para las organizaciones en la región EMEA. Ahora en su sexto año, el análisis se basa en extensas investigaciones independientes y perspectivas de la Fosway's Corporate Research Network de más de 150 organizaciones de clientes, entre ellas BP, HSBC, PwC, RBS, Sanofi, Shell y Vodafone.

Visite la página web de Fosway a través de http://www.fosway.com si desea disponer de más información sobre la investigación y los servicios de Fosway Group.

Acerca de Saba En Saba, sabemos que el éxito de cualquier negocio comienza con sus personas. También sabemos que las personas necesitan de diferentes tipos de entornos para proporcionar lo mejor hacia su trabajo día a día. Así que hemos creado ese entorno - uno creado en relación a la estrategia, alineando los objetivos y diseñado para los humanos. Un entorno en el que las personas y los equipos estén en el asiento del conductor de su propia experiencia. Donde el desarrollo sea parte de su día, de cada día. Y donde las visiones del conocimiento profundo conecten a las personas con el éxito de los negocios. Miles de clientes de todo el mundo, virtualmente de cada industria, cuentan con Saba para dirigirse a sus personas, conectar con sus equipos y conseguir la visión crítica que necesitan para demostrar el impacto del talento en el éxito empresarial. Saba. The Talent Development Company. Si desea disponer de más información, visite la página web?http://www.saba.com.

Heather McCulligh, responsable de relaciones públicas, +1-613-912-4673, hmcculligh@saba.com