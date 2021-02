Sanitation and Water for All anuncia un nuevo comité directivo global

Entendidos para defender el agua, saneamiento e higiene universales para 2030

NUEVA YORK, 22 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Hoy, la alianza Sanitation and Water for All [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3073202-1&h=2442285099&u...] (SWA) anunció la formación de un Global Leadership Council [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3073202-1&h=1674642510&u...] (GLC), un grupo de alto nivel de líderes de la SWA nombrados que defenderán el agua, saneamiento e higiene universales para 2030, el plazo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3073202-1&h=848943102&u=...] de Naciones Unidas.

https://mma.prnewswire.com/media/1441352/Sanitation_and_Wate... [https://mma.prnewswire.com/media/1441352/Sanitation_and_Wate...]

Los líderes globales representan un grupo geográficamente diverso de reconocidos políticos, ejecutivos y defensores, como Kevin Rudd, ex primer ministro australiano y actual director de Asia Society; Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica; Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF; Alan Jope, consejero delegado de Unilever; y Kumi Naidoo, exsecretario general de Amnistía Internacional y exdirector ejecutivo de Greenpeace.

El GLC se ha formado para defender y movilizar el amplio compromiso político para la priorización del agua, el saneamiento y la higiene, crear mejores estructuras de gobierno e instituciones para alcanzar los ODS para el año 2030 y mejorar la visibilidad del saneamiento, agua e higiene tanto a escala mundial como nacional.

En sus nuevos cargos, los Líderes globales echarán mano de su experiencia y red de contactos en el gobierno, empresa, agencias ONU y sociedad civil para liderar un enfoque multipartes en el diálogo político y un frente unificado para superar los retos de lograr el agua y saneamiento universales para 2030.

"Mientras la actual pandemia ha demostrado que el acceso al agua y al saneamiento es absolutamente vital para la salud pública y el desarrollo global, lo mismo ocurre con la consecución de otros objetivos de desarrollo, como una acción efectiva sobre el cambio climática y el cumplimiento de los derechos humanos en general", comentó Catarina de Albuquerque [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3073202-1&h=949626425&u=...], consejera delegada de SWA. "Confío en que nuestros Líderes globales sean esenciales para defender y movilizar el amplio compromiso político con los Principios guía [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3073202-1&h=2769231446&u...] y objetivos de la alianza SWA".

\\\

Acerca de SWACreada en 2009, la SWA es una alianza basada en la ONU intergubernamental y multipartes para el sector del agua, el saneamiento y la higiene, formada por los gobiernos de países como África, Asia Pacífico, América y Europa; la sociedad civil; socios de desarrollo (como bancos de desarrollo regionales, agencias de la ONU e instituciones filantrópicas como la Bill and Melinda Gates Foundation), instituciones de investigación y aprendizaje, reguladores y servicios públicos y el sector privado.

Directiva de SWA La consejera delegada [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3073202-1&h=3087842133&u...] (CEO) de la alianza es Catarina de Albuquerque, previamente la primera reportera especial de la ONU sobre derechos humanos para el agua potable y el saneamiento.

El comité directivo [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3073202-1&h=655068952&u=...] asume el liderazgo general para la dirección estratégica de SWA y supervisa todas las actividades de SWA. Actualmente incluye 28 miembros, 12 de ellos representando a gobiernos de distintas regiones del mundo.

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1441352/Sanitation_and_Wate... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3073202-1&h=2903374833&u...]

CONTACTO: CONTACTO: Alison Bradley,alison.bradley@sanitationandwaterforall.org

Sitio Web: http://www.sanitationandwaterforall.org/