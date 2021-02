Sasol consigue unos buenos resultados para los seis meses finalizados el 31 de diciembre de 2020 (1)

JOHANNESBURGO, 22 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Sasol ha informado de unos buenos resultados para los seis meses finalizados el 31 de diciembre de 2020. Nuestras ganancias han aumentado en más de un 100% hasta llegar a los 15.300 millones de R, frente a los 4.500 millones de R en el periodo anterior.

A pesar de una reducción de un 23% en el precio del petróleo rand/barril, nuestra cifra EBITDA ajustada se redujo en solo un 6%. Este hito es el resultado de un coste de activos destacado, capital laboral y rendimiento de gasto de capital como respuesta a un entorno complejo.

Nuestras ganancias se vieron impactadas de forma positiva por los siguientes ajustes de no impuestos:

-- Ganancias de 4.600 millones de R en la transacción de los activos monetarios y endeudamiento debido al fortalecimiento de un 15% del cierre del tipo de cambio de rand/dólares estadounidenses en comparación con junio de 2020; -- Ganancia de 5.000 millones de R en la valoración de los instrumentos financieros y contratos derivados y -- Ganancia de 3.300 millones de R en la consecución de la reserva de traslación de divisa extranjera (FCTR), principalmente sobre la inversión de unos intereses de un 50% en los negocios US LCCP Base Chemicals.

Métrica clave Mitad de año Mitad de año Cambio % 31 diciembre 2020 31 diciembre 2019 EBIT (R millones) 21 650 9 853 >100 EBITDA1ajustada (R millones) 18 608 19 839 (6) Ganancias destacadas (R milliones) 11 858 3 670 >100 Ganancias básicas por acción (Rand) 23,41 6,56 >100 Ganancias destacadas por acción (Rand) 19,16 5,94 >100 Ganancias destacadas principales por acción2(Rand) 7,86 9, 22 Feb. (15) - Dividendos por acción (Rand) - Interinos (Rand) - - Finales (Rand) - 1. La cifra EBITDA ajustada se calcula ajustando el EBIT por depreciación y amortización, pagos basados en acciones, elementos de nueva medición, movimiento en las provisiones ambientales debido a cambios en la tasa de descuento, las ganancias y pérdidas de conversión no realizadas y las ganancias y pérdidas no realizadas en nuestros derivados y actividades de cobertura. Los periodos comparativos se han re-expresado para incluir todas las ganancias y pérdidas de conversión no realizadas y todas las ganancias y pérdidas no realizadas en actividades de derivados y cobertura. Creemos que la cifra EBITDA ajustada es una medida útil del rendimiento del flujo de efectivo subyacente del grupo. Aún así, este no es un término definido según las NIIF y puede no ser comparable con medidas con títulos similares informadas por otras compañías. (La cifra EBITDA ajustada constituye información financiera proforma en términos de los requisitos de cotización limitada de JSE y debe leerse junto con la base de preparación y la información financiera proforma según se establece en el conjunto completo de resultados financieros intermedios revisados). 2. Las ganancias principales por acción (Core HEPS) se calculan ajustando las ganancias generales por acción junto a los elementos únicos como el impacto de la conversión del tipo de cambio de cierre, todos los derivados realizados y no realizados y las ganancias /pérdidas de cobertura, la implementación de Khanyisa B- Transacción BBEE y las pérdidas atribuibles a la LCCP mientras aún se encuentra en fase de aceleración. El período comparativo se ha expresado de cara a incluir todas las ganancias y pérdidas de conversión no realizadas y todas las ganancias y pérdidas realizadas y no realizadas en actividades de derivados y de cobertura. (Core HEPS constituye información financiera proforma en términos de los requisitos de cotización limitados de JSE y debe leerse junto con la base de preparación y la información financiera proforma según se establece dentro del conjunto completo de resultados financieros intermedios revisados).

Nuestra métrica clave es la siguiente:

-- Media de capital laboral de un 14,9% en comparación con el 14,6% para el periodo anterior. La inversión en capital laboral fue de 27.300 millones de R; -- El gasto de capital de 7.500 millones de R; -- Activos normalizados fijos reducidos en un 10% (3.200 millones de R) en comparación con el periodo anterior; -- Beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT) de 21.700 millones de R en comparación con los 9.900 millones de R en el periodo anterior; -- Cifra EBITDA ajustada que se redujo en un 6% frente a los 19.800 millones de R en el periodo anterior hasta los 18.600 millones de R; -- Ganancias básicas por acción (EPS) que aumentaron hasta los 23,41 R por acción en comparación con los 6,56 R en el periodo anterior; y -- Ganancias destacadas por acción (HEPS) que aumentaron en más de un 100% hasta alcanzar 19,16 R por acción en comparación con el periodo anterior.

(CONTINUA)