El satélite Thuraya 4 de Space42 se lanza con éxito a la órbita

Thuraya 4 proporcionará una capacidad más segura, velocidades más rápidas y una cobertura más amplia en África, Europa, Asia Central y Oriente Medio

El lanzamiento del sexto satélite geoestacionario de la empresa será fundamental en los planes de Space42 de presentar 15 nuevos productos

ABU DABI, EAU y CABO CAÑAVERAL, Fla., 6 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Space42 (ADX: SPACE42), la empresa de tecnología espacial impulsada por inteligencia artificial con sede en los Emiratos Árabes Unidos y alcance global, ha lanzado con éxito su satélite de telecomunicaciones Thuraya 4 (T4). El lanzamiento representa un hito importante en la trayectoria de Space42 como proveedor de datos geoespaciales de primera calidad, plataformas y servicios de inteligencia artificial para análisis geoespaciales, redes no terrestres (NTN) y soluciones de conectividad segura.

El satélite fue lanzado a bordo del cohete Falcon 9 de SpaceX desde la Estación Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, EE. UU., a las 20:26 hora del Este. Tras el despliegue de Thuraya 4 en el espacio, el satélite encendió sus propulsores eléctricos integrados para la elevación eléctrica de la órbita (EOR). Este proceso durará varios meses hasta que Thuraya 4 alcance su órbita geoestacionaria operativa en 44.°. Este, aproximadamente a 36.000 kilómetros sobre la Tierra.

El sistema de telecomunicaciones móviles de próxima generación, Thuraya 4, amplía significativamente las capacidades de Space42. Como uno de los satélites de comunicación MSS más grandes producidos, complementa los planes de la empresa de lanzar más de 15 nuevos productos para atender el rápido crecimiento de los casos de uso en varios sectores, incluidos la defensa, el gobierno y la empresa. El sexto satélite geoestacionario (GEO) de Space42 proporcionará más seguridad, velocidades más rápidas y una cobertura ampliada en África, Europa, Asia Central y Oriente Medio.

Su Excelencia Mansoor Al Mansoori, presidente de Space42, afirmó: "El exitoso lanzamiento del satélite de movilidad de próxima generación de Space42, Thuraya 4, es un claro testimonio de nuestro compromiso de ampliar los límites de la innovación y participar activamente en el fortalecimiento del liderazgo de los EAU en el sector de la tecnología espacial a nivel mundial. Este hito clave en la trayectoria de Space42 no solo impulsa sus capacidades para remodelar el futuro de la conectividad, sino que también impulsa aún más la ambiciosa Estrategia Espacial Nacional 2030 de los EAU".

Karim Michel Sabbagh, director general de Space42, afirmó: "El lanzamiento de Thuraya 4 marca un hito importante en la trayectoria de Space42. Sienta las bases para nuestras capacidades de soluciones satelitales móviles de próxima generación, ampliando nuestra oferta a nuestros socios y clientes y creando nuevas vías para la innovación. El lanzamiento refuerza la posición de liderazgo de Space42 en la industria global de SatCom".

Ali Al Hashemi, consejero delegado de Yahsat Space Services, Space42, dijo:

"El lanzamiento de Thuraya 4 es un paso monumental para Space42, que continúa un legado basado en tecnología disruptiva, innovación y conectividad. Estamos orgullosos del logro de hoy, ya que perseguimos uno de nuestros pilares estratégicos principales: convertirnos en un líder global en redes no terrestres, aventurarnos en segmentos comerciales emergentes, incluidos los de Internet de las cosas y la conexión directa a dispositivos, y diversificar nuestra oferta a clientes de todo el mundo".

Alain Fauré, responsable de Space Systems en Airbus, dijo: "Abrimos un nuevo capítulo en la historia de Airbus y Space42: el satélite Thuraya 4 se ha lanzado con éxito al espacio. Tras ser transportado desde nuestras salas blancas en Francia hasta su lugar de lanzamiento en Florida a bordo de nuestro propio Airbus Beluga, el último satélite de telecomunicaciones está ahora listo para proporcionar una mayor flexibilidad a la flota de satélites de comunicaciones de nuestro cliente Space42. Aprovechando la plataforma totalmente eléctrica de última generación Airbus Eurostar Neo, el lanzamiento de Thuraya 4 representa un hito importante y refuerza nuestra larga colaboración con Space42, que se remonta a más de 10 años. Junto con nuestros socios de la Agencia Espacial Europea, CNES y UKSA, la familia Eurostar Neo de satélites de telecomunicaciones de Airbus sigue dando resultados".

Thuraya es la división de movilidad satelital de Yahsat Space Services de Space42. Impulsado por la plataforma de vanguardia Eurostar Neo de Airbus, Thuraya 4 cuenta con una antena de 12 metros que opera en banda L y una carga útil equipada con procesamiento avanzado a bordo. Estas capacidades permiten una flexibilidad de enrutamiento sin igual de hasta 3200 canales con asignación dinámica de potencia en múltiples haces puntuales.

El exitoso lanzamiento de Thuraya 4 subraya el compromiso de los EAU de impulsar su sector de tecnología espacial a nivel mundial, en línea con la Estrategia Espacial Nacional 2030.

