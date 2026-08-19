Savaya Group presenta Zumana, un nuevo destino frente al mar en la costa de Kuta, Bali

(Información remitida por la empresa firmante)

Creado por los responsables del club número uno de Asia, este nuevo espacio de 35.000 pies cuadrados, desarrollado por Rockwell Group, combina música, arte, gastronomía y las icónicas puestas de sol de Bali

BALI, Indonesia, 19 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Savaya Group, el equipo detrás de Savaya Bali, actualmente clasificado como el club número 1 en Asia y el número 5 en el mundo en el Top 100 Clubs 2026 de DJ Mag, ha dado a conocer la apertura de Zumana, un nuevo destino frente a la playa en Sunset Bay Kuta.

Inaugurado el 19 de agosto, Zumana marca un nuevo capítulo para Savaya Group y Kuta. Diseñado por medio del estudio de arquitectura y diseño de prestigio internacional Rockwell Group, este espacio de 35.000 pies cuadrados sirve para reunir música, arte, gastronomía y diseño a lo largo de una de las costas más emblemáticas de Bali.

En el centro de Zumana se alza Zenía, una monumental escultura de 10 metros del artista multidisciplinar Daniel Popper. La obra preside el espacio para espectáculos al aire libre, al mismo tiempo que las tumbonas frente a la playa, las zonas junto a la piscina, los bares y la pista de baile al aire libre crean un ambiente diseñado para disfrutar desde tardes relajadas y reuniones al atardecer hasta actuaciones nocturnas.

"Como grupo fundado en Indonesia, nuestra conexión con Bali y su gente es profundamente personal. Kuta ha desempeñado un papel importante en la historia de la isla y creemos firmemente en su futuro. Zumana se ha diseñado desde cero para esta costa, fusionando el espíritu indonesio con una perspectiva global en diseño, música, arte y hospitalidad. Nos enorgullece el hecho de poder contribuir a la continua evolución de uno de los destinos más emblemáticos de Bali".

— Nadia Tjahyadikarta, presidenta y directora de KAJA Group

"Siempre hemos creído profundamente en Bali, su gente y la cultura que hace de esta isla un lugar único en todo el mundo. Kuta ha sido uno de los lugares que dio a conocer Bali al mundo, y creemos que tiene la oportunidad de iniciar una etapa nueva y emocionante. Con Zumana, queremos convertirnos en parte de esa revitalización, honrando el espíritu y la energía que hicieron de Kuta un lugar icónico, a la vez que creamos algo relevante para el Bali de hoy y para las generaciones futuras".

— Alex Cordova, consejero delegado de Savaya Group

Zumana celebrará su gran inauguración oficial el fin de semana del 25 al 26 de septiembre, con The Martinez Brothers como cabeza de cartel durante el viernes y Satori actuando en directo el sábado. El fin de semana presenta una propuesta musical basada en una programación internacional y la transición natural del atardecer a la noche.

Zumana abre sus puertas todos los días en Sunset Bay Kuta a partir del 19 de agosto de 2026.

Entradas y reservas de mesa disponibles: ZumanaBali.com

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