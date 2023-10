Scorpion Therapeutics y Pierre Fabre Laboratories anuncian la dosis al primer paciente del ensayo clínico de fase 1/2 de

(Información remitida por la empresa firmante)

cáncer de pulmón no microcítico localmente avanzado o metastásico

-- STX-721 se caracteriza por una alta selectividad y un perfil potencialmente superior en su clase --

-- El segundo programa de Scorpion entrará en desarrollo clínico este año --

-- Uno de los dos programas EGFR que se están desarrollando con los Laboratorios Pierre Fabre --

BOSTON y CASTRES, Francia, 10 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Scorpion Therapeutics, Inc. ("Scorpion"), empresa pionera en oncología en fase clínica que redefine la frontera de la medicina de precisión a través de su estrategia Precision Oncology 2.0, y los Laboratorios Pierre Fabre anuncian hoy que se ha administrado la dosis al primer paciente en un ensayo clínico de fase 1/2 de escalada de dosis y expansión en humanos que evalúa STX-721, el fármaco altamente diferenciado, biodisponible por vía oral e irreversible de Scorpion, altamente selectivo, irreversible y biodisponible por vía oral, dirigido contra las mutaciones del receptor del factor de crecimiento epidérmico ("EGFR") y la inserción del exón 20 ("ex20ins") en ERBB2 (HER2), factores oncogénicos bien conocidos y clínicamente validados en el cáncer de pulmón no microcítico ("CPNM"). El ensayo clínico de fase 1/2 evaluará STX-721 como monoterapia en participantes con CPNM localmente avanzado o metastásico portadores de mutaciones EGFR ex20ins.

El CPNM es el subtipo más común de cáncer de pulmón y varias mutaciones del EGFR son los impulsores más frecuentes del CPNM, presentándose hasta en el 38% de los tumores, dependiendo de la geografía.[1],[2],[3] De esta población, hasta un 10% presenta mutaciones ex20ins.[4]

"Estamos entusiasmados con el inicio de la evaluación clínica de STX-721, nuestro inhibidor de las ex20inas del EGFR selectivo de mutaciones, con un perfil potencialmente "best-in-class", para el tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico", declara el Dr. Axel Hoos, Consejero Delegado de Scorpion. "El inicio de nuestro segundo ensayo clínico este año destaca la productividad y ejecución de nuestro equipo de investigación, así como la confianza que Scorpion y los Laboratorios Pierre Fabre tienen en la calidad, selectividad y potencial diferenciación clínica de este compuesto. Según los datos preclínicos obtenidos hasta la fecha, creemos que STX-721 es más selectivo y puede proporcionar una ventana terapéutica más amplia que otras terapias actuales en el mercado o en desarrollo y, como resultado, tiene el potencial de ofrecer una eficacia superior a esta población de pacientes tan desatendida".

"Estamos muy satisfechos de ver la entrada de STX-721 en la clínica, así como del progreso general que hemos logrado desde que anunciamos la asociación con Scorpion hace seis meses", afirma Eric Ducournau, Director General de los Laboratorios Pierre Fabre. "Nuestros dos equipos han estado trabajando estrechamente en ambos candidatos EGFR y esperamos ver cómo se benefician los pacientes de esta terapia."

STX-721 es un tratamiento por via oral diseñado para ser selectivo con los mutantes y optimizado en cuanto a tolerabilidad y eficacia en comparación con los tratamientos comerciales disponibles en la actualidad. Las opciones terapéuticas existentes se enfrentan a limitaciones significativas asociadas a la inhibición del EGFR de tipo salvaje en tejidos sanos, incluidos acontecimientos adversos graves que a menudo conducen a reducciones o interrupciones de la dosis.

"STX-721 es un inhibidor oral de las mutaciones ex20ins del EGFR que no afecta al tipo salvaje y que presenta un perfil de selectividad preclínico convincente", afirma el Dr. Michael Streit, Director Médico de Scorpion. "En este ensayo de fase 1/2, trataremos de demostrar cómo estas cualidades únicas se traducen en un perfil de producto potencialmente "best-in-class" que aumenta las tasas de respuesta como resultado de su diseño optimizado. Estamos deseando colaborar con los investigadores del estudio, así como con nuestros colegas de los Laboratorios Pierre Fabre, para evaluar STX-721 en pacientes con CPNM con mutación ex20ins del EGFR".

Acerca del ensayo de fase 1/2 STX-721El ensayo clínico de fase 1/2 de Scorpion, en colaboración con los Laboratorios Pierre Fabre, es un estudio abierto multicéntrico diseñado para evaluar la seguridad y tolerabilidad de STX-721 en múltiples dosis ascendentes en pacientes con CPNM localmente avanzado o metastásico provocado por mutaciones del EGFR. El objetivo del ensayo es caracterizar el perfil de seguridad de STX-721 y determinar una dosis máxima tolerada o una dosis biológicamente activa óptima inferior, si procede, como dosis recomendada de fase 2 ("RP2D") como monoterapia para el CPNM impulsado por mutaciones del exon20ins del EGFR. Una vez establecido el RP2D, Scorpion tiene previsto seguir evaluando la seguridad, tolerabilidad y eficacia global de STX-721. Los objetivos secundarios de este ensayo de fase 1/2 incluyen la evaluación del perfil farmacocinético, los efectos farmacodinámicos y la respuesta clínica medida según los Criterios de Evaluación de la Respuesta en Tumores Sólidos ("RECIST") versión 1.1. Para obtener más información sobre el primer ensayo en humanos de STX-721, visite esta página web.

Acerca de Scorpion TherapeuticsScorpion es una empresa oncológica pionera en fase clínica que está redefiniendo la frontera de la medicina de precisión para ofrecer terapias optimizadas y transformadoras a poblaciones más amplias de pacientes con cáncer, una estrategia que Scorpion denomina Oncología de Precisión 2.0. Scorpion ha creado una plataforma patentada y totalmente integrada con las tecnologías más avanzadas en biología del cáncer, química médica y ciencias de datos, con el objetivo de crear de forma consistente y rápida compuestos de moléculas pequeñas exquisitamente selectivos contra un espectro de dianas sin precedentes. Scorpion aspira a aprovechar su plataforma para desarrollar una amplia cartera de compuestos optimizados de su propiedad en tres categorías: moléculas de primera clase dirigidas a dianas oncogénicas validadas; moléculas de primera clase para dianas que antes no se podían tratar; y moléculas de primera clase para nuevas dianas oncológicas. Para obtener más información, visite www.scorpiontx.com.

Acerca de Pierre Fabre LaboratoriesPierre Fabre Laboratories es una empresa médica y de cuidados líder francesa con 4 décadas de experiencia en innovación, desarrollo, fabricación y comercialización en el sector de la oncología. La empresa dedicó cerca del 80 % de su gasto en I+D a la oncología en 2022 y ha declarado las terapias dirigidas como su principal prioridad en I+D. Su actual cartera comercial en oncología abarca los cánceres colorrectal, de mama y de pulmón, el melanoma, la hematología y afecciones cutáneas precancerosas como la queratosis actínica.

En 2022, Pierre Fabre Laboratories facturó 2700 millones de euros, el 69 % de los cuales procedieron de ventas internacionales en 120 países. Establecido en el suroeste de Francia desde su creación en 1962, el Grupo fabrica más del 90 % de sus productos en Francia y emplea a unas 9600 personas en todo el mundo. La compañía pertenece en un 86 % a la Fundación Pierre Fabre, una fundación de interés público reconocida por el gobierno, y en segundo lugar por sus propios empleados a través de un plan internacional de acciones para empleados. La política de sostenibilidad de Pierre Fabre Laboratories ha sido evaluada por el organismo de certificación AFNOR en el nivel "Ejemplar" de su etiqueta RSE (norma ISO 26 000 para el desarrollo sostenible).

Puede encontrar más información sobre Pierre Fabre Laboratories en www.pierre-fabre.com, @PierreFabre.

