- El SDRPY controla los proyectos de salud y educación en la Provincia de Hajjah y entrega una ambulancia de última generación

HAJJAH, Yemén, May 14, 2020 /PRNewswire/ -- El Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY) en el Gobierno de Hajjah ha entregado una ambulancia completamente equipada para el Saudi Hospital en Hayran como ampliación del apoyo al sector de salud del programa, que incluye el control de campo y la evaluación de los proyectos anteriormente lanzados en la provincia. La ambulancia está equipada con las últimas especificaciones, con todas las prestaciones que proporciona y con un acceso rápido a los cuidados urgentes, ayudando a proteger a los pacientes a enfrentarse a los problemas de salud destacados y necesitando de una eficacia de servicio superior y seguridad.

https://mma.prnewswire.com/media/1167825/SDRPY_ambulance.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1167825/SDRPY_ambulance.jpg]

La entrega de la ambulancia se produce tras la evaluación por parte del SDRPY de las necesidades de la provincia para con los servicios básicos, priorizados en coordinación con las autoridades locales, y los actuales retos de salud mundiales para ampliar el apoyo del Saudi Hospital en Hayran, que presta servicio a 23.000 beneficiarios y que da servicio a una media de 80 pacientes al día.

Se llevó a cabo una ceremonia de firma oficial en el Saudi Hospital en Hayran con la presencia del ayudante del Gobernador de Hajjah, Nasser Daaqeen, el ayudante del gobernador de Asuntos de Tuhama, Muhammad Sabbar, el responsable del directorado de Midi, Ali Saraj, el responsable del directorado de Hayran, Hamad Rabeea, y el director de la oficina del SDRPY en Hajjah, el ingeniero Ahmed Madkhali.

Las actividades del SDRPY en el Gobierno de Hajjah incluyen visitas de campo de los especialistas del programa para verificar que la pandemia del coronavirus no está afectada de forma adversa a los proyectos en marcha, y además controla los proyectos de educación lanzados anteriormente, como la construcción de escuelas de dos plantas completamente equipadas por medio del SDRPY. Una de estas escuelas es la King Faisal bin Abdulaziz School de 12 aulas sita en Hayran, que sirve para albergar a más de 600 estudiantes; la otra es la Ali bin Abi Talib School de 9 aulas sita en Midi, que presta servicio a 400 estudiantes.

Al llevar a cabo el control de campo y evaluación, el SDRPY busca asegurar que los proyectos cumplan con los estándares que el programa pretende conseguir en lo que respecta a la ampliación de las oportunidades para que las niñas y niños reciban una educación de calidad en el Gobierno de Hajjah.

https://mma.prnewswire.com/media/1167826/SDRPY_new_schools.j... [https://mma.prnewswire.com/media/1167826/SDRPY_new_schools.j...]

CONTACTO: CONTACTO: media@sdrpy.gov.sa