Seamless Air Alliance anuncia la primera normativa mundial para conectividad a bordo

Una versión histórica abrirá nuevas oportunidades a las aerolíneas y operadores de redes móviles, ofrecerá una experiencia fluida en el aeropuerto y a bordo para los pasajeros, además de minimizar la inversión en mejoras tecnológicas.

FREMONT, California, 18 de febrero 2020 /PRNewswire/ -- Hoy se ha alcanzado un nuevo hito en la oferta de Internet seguro y sin complicaciones en el aire ya que Seamless Air Alliance [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2721346-1&h=869474633&u=...] ha publicado la primera normativa para conectividad a bordo.

Seamless versión 1.0, desarrollada junto con expertos de compañías aliadas [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2721346-1&h=3012147017&u...] de Seamless Air Alliance, establece la única arquitectura modular de plataformas para conectividad a bordo. El sistema, que usa una estructura modular basada en interfaces abiertas, permite una adopción rápida de tecnologías nuevas sin personalización ni el reemplazo total de equipo instalado en aviones o flotas.

La normativa - Seamless versión 1.0 - habilita flexibilidad a largo plazo para las aerolíneas, ofrece un servicio seguro y fácil de acceder a los pasajeros, y abre la puerta a itinerancia fluida con los operadores de servicios móviles.

"La demanda de los pasajeros de conectividad a bordo aún adelanta al rendimiento de los sistemas lo que presiona a las aerolíneas para que encuentren una manera de satisfacer las expectativas y ganar la lealtad de los pasajeros", comentó Jack Mandala, director ejecutivo de Seamless Air Alliance. "Seamless versión 1.0 cambia las cosas ya que permite a las aerolíneas aprovecharse de capacidad nueva e innovaciones con más velocidad y rentabilidad que antes".

Seamless versión 1.0 incluye un conjunto exhaustivo de requisitos únicos, comprobables para que las aerolíneas los usen cuando desarrollen solicitudes de suministro. Además de ahorrar tiempo y dinero a las aerolíneas en el desarrollo de dichos requisitos, las normativas eliminar el riesgo de intentar predecir qué impacto tendrán desarrollos futuros en la elección de sistemas.

Mack Cheyney, jefe de IFEC Development de Virgin Atlantic, comentó: "Satisfacer la creciente expectativa de conectividad en el aire se está convirtiendo en un factor determinante en la preferencia de aerolínea. Virgin Atlantic y Seamless Alliance creemos que la normalización permitirá a las aerolíneas sentirse más empoderadas y tener más control sobre su oferta de servicios de conectividad, lo que les permitirá satisfacer las expectativas de los clientes".

Sherif Bakir, director ejecutivo de Vodafone Roaming Services, comentó: "Aunque hoy día ya existe conectividad a bordo, la experiencia de los clientes varía entre diferentes aerolíneas en términos de sencillez y velocidad de datos. Esta nueva normativa es un primer paso prometedor hacia una experiencia mejorada y consistente de los clientes a bordo, teniendo en cuenta el aumento de la necesidad de conexión a bordo".

En la reseña tecnológica de título Seamless Air Alliance Introduction to SR1 - A New Era of Inflight Connectivity hay más detalles acerca de Seamless versión 1.0.

La publicación de la normativa, que está disponible para los miembros de Seamless Air Alliance, permite a las aerolíneas y operadores móviles desplegar fácilmente, integrar y operar redes a bordo al ofrecer una elección de varios proveedores e interfaces abiertas desde donde pueden obtener partes modulares, subsistemas y software. Este diseño significa que los sistemas IFC de múltiples proveedores se pueden construir rápidamente para ser compatibles con mejoras futuras de la tecnología que no requieran personalizaciones.

Seamless Air Alliance es una colaboración abierta e internacional entre aerolíneas, líderes de tecnología y proveedores que se formó para mejorar cómo ofrecen conectividad las aerolíneas para apoyar una innovación continuada y permitir una ampliación rápida en el mercado.

Acerca de Seamless Air Alliance Seamless Air Alliance fue creada por los miembros fundadores Airbus, Airtel, Delta Air Lines, OneWeb y Sprint.

La misión de Seamless Air Alliance es ser pionera de una nueva era en conectividad a bordo reuniendo aplicaciones y tecnologías para lograr que la conectividad sea fácil de acceder y agradable de usar. Las aerolíneas líderes y proveedores de tecnología están definiendo juntos normativas abiertas para la conectividad a bordo. Estas normativas permitirán a los pasajeros conectarse de manera segura y sencilla, ofrecerán a las aerolíneas con sistemas flexibles para el futuro, acelerarán la innovación y la ampliación rápida dentro del sector de la aviación.

