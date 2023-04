La Semana del Cine y la Televisión de Qingdao 2023 se clausura con éxito en la Nueva Zona de la Costa Oeste de Qingdao

Image1 - QINGDAO FILM AND TV WEEK/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

QINGDAO, China, 10 de abril de 2023/PRNewswire/ -- El 9 de abril, la ceremonia de clausura de la Semana de Cine y TV de Qingdao 2023 y la exposición de las obras honoríficas de cine y TV "Gaviota de Oro" se celebraron en la Nueva Zona de la Costa Oeste de Qingdao. En el lugar del evento, se dieron a conocer los resultados de la Semana de Cine y TV de Qingdao 2023 y se recomendaron y expusieron las obras honoríficas de cine y TV "Gaviota de Oro". Todas las distinciones se dieron a conocer simultáneamente.

Como gran acontecimiento de la industria cinematográfica y televisiva de Qingdao, esta sesión de Cine y TV de Qingdao es realmente fructífera, con muchos aspectos destacados. Centrándose en las cuatro dimensiones de tecnología, popularización, internacionalización y marca, y en el tema de "Nuevas tecnologías, nueva visión y nueva capital del cine", se celebraron con éxito 19 actividades en cinco grandes unidades: Filmar el futuro con ciencia", "Capital mundial del cine", "Plan de creación de empresas Golden Key", "Programa de jóvenes cineastas Sea Level" y "Gaviota de oro".

Más de 800 invitados de la industria y más de 500 gigantes de la industria del cine y la televisión se reunieron en el evento; se firmaron y establecieron 11 proyectos clave de cine y televisión; se cobraron subvenciones de 23,131 millones de yuanes; se lanzó oficialmente el proyecto de servicio en línea de rodaje y producción de telenovelas "Qilu Hi Shooting"; Qingdao Haifa Culture (Group) Co, Ltd., China Mobile Migu Company Gugu Studio y Qingdao Film Academy alcanzaron una cooperación tripartita entre la universidad y las empresas en términos de industria, academia e investigación. La Comunidad de Innovación y Emprendimiento de Vídeo de Alta Tecnología 5G de la provincia de Shandong firmó un contrato, en el que se instalaron 18 empresas. Todo ello profundizó la cooperación industrial y el apoyo político.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2050289/image1.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/la-semana-del-cine-y-la-television-de-qingdao-2023-se-clausura-con-exito-en-la-nueva-zona-de-la-costa-oeste-de-qingdao-301793125.html