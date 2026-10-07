SEVER LIFE SCIENCES B.V. COMPARTIRÁ DATOS DE PACIENTES Y SU EXPERIENCIA CON EL GEL LACRIFILL®

(Información remitida por la empresa firmante)

- SEVER LIFE SCIENCES B.V., A TRAVÉS DE SU FILIAL NORDIC PHARMA, INC. (ESTADOS UNIDOS), COMPARTIRÁ DATOS DE PACIENTES Y UN ESTUDIO SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PACIENTE CON EL GEL CANALICULAR LACRIFILL , UNA NUEVA TERAPIA INNOVADORA PARA EL CONTROL DE LA SUPERFICIE OCULAR, DURANTE EL CONGRESO DE LA AMERICAN ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY (AAO) DE 2026

DOYLESTOWN, Pa., 7 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Pharma, Inc., filial de SEVER Life Sciences B.V., presentará LACRIFILL Canalicular Gel —una terapia innovadora para el control de la superficie ocular— durante la reunión anual de la American Academy of Ophthalmology en Nueva Orleans, Luisiana, del 9 al 12 de octubre, y compartirá con los asistentes los datos más recientes sobre pacientes y los resultados de estudios sobre la experiencia del paciente.

Más de 2.200 consultorios de oftalmología y optometría en todo Estados Unidos utilizan actualmente el gel canalicular LACRIFILL para pacientes sometidos a cirugía de cataratas o cirugía refractiva, así como para tratar los síntomas y reducir la dependencia de gotas en pacientes con enfermedad de ojo seco. Hasta la fecha han recibido tratamiento con esta terapia innovadora más de 130.000 pacientes.

En la encuesta más reciente de la empresa sobre la experiencia del paciente, el 96% de los encuestados que se habían sometido a una cirugía de cataratas en los últimos seis meses, y el 91% de todos los pacientes encuestados, afirmaron que el gel canalicular LACRIFILL hace que sus ojos se sientan mejor.

"Los profesionales de la salud ocular reconocen que la AAO proporciona una oportunidad excepcional para conocer los últimos avances en oftalmología y cómo estos benefician a sus pacientes. Nos complace compartir datos que respaldan las ventajas de utilizar el gel canalicular LACRIFILL, entre ellas una mayor comodidad y una visión más estable, tanto en aplicaciones posquirúrgicas como en el tratamiento de la enfermedad del ojo seco", indicó Jai G. Parekh, MD, MBA, director comercial de Nordic Pharma, Inc. "Los pacientes con enfermedad del ojo seco también reportan una menor dependencia de gotas oculares, tanto recetadas como de venta libre. Esperamos compartir estos y otros detalles de nuestros datos más recientes con los asistentes a la AAO".

Controlar la superficie ocular tras la cirugía de cataratas o la cirugía refractiva es fundamental para favorecer la recuperación posoperatoria, la satisfacción del paciente y la calidad de vida.

"La gran mayoría —el 83%— de los pacientes que se sometieron a cirugía en los últimos seis meses y recibieron al menos un tratamiento con LACRIFILL reportaron menos molestias. Ese alivio es significativo. Y dado que el gel canalicular LACRIFILL está indicado para un uso de hasta seis meses, permite mantener ese beneficio posoperatorio", destacó el doctor David Szynkarski, del Mann Eye Institute, con sede en Houston, Texas. "El Mann Eye Institute está comprometido con liderar avances en tecnología de atención oftalmológica. El gel canalicular LACRIFILL nos ayuda a atender mejor a nuestros pacientes y ha contribuido al crecimiento de nuestra consulta gracias a los excelentes resultados obtenidos por los pacientes".

Durante la AAO, los visitantes del expositor de Nordic Pharma (nº 3136) podrán ver a profesionales de la salud ocular administrar el gel canalicular LACRIFILL el sábado 10 y el domingo 11 de octubre, de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. Los asistentes también tendrán la oportunidad de realizar pedidos en el expositor.

Para obtener más información y detalles sobre cómo realizar pedidos del gel canalicular LACRIFILL, visite lacrifill.com.

Acerca de SEVER Life Sciences B.V.

SEVER Life Sciences es un holding farmacéutico privado de especialidad, de alcance global, comprometido a ayudar a personas de todo el mundo a llevar una vida mejor. Con sede en los Países Bajos, SEVER Life Sciences agrupa a tres empresas diversas pero complementarias que ofrecen una amplia gama de productos, servicios de desarrollo farmacéutico y tecnologías de administración.

Acerca de Nordic Pharma, Inc.

Nordic Pharma, Inc., filial de Sever Life Sciences B.V., colabora con empresas biofarmacéuticas globales consolidadas y se encuentra en una posición privilegiada para aprovechar su experiencia en la comercialización de productos sanitarios y en la fabricación de productos estériles.

Cláusula de seguridad Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, declaraciones relacionadas con la evolución empresarial de SEVER Life Sciences / Nordic Pharma y la implementación de sus iniciativas estratégicas. Dado que estas declaraciones reflejan las opiniones, expectativas y creencias actuales de SEVER Life Sciences / Nordic Pharma sobre acontecimientos futuros, conllevan riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados y la evolución reales difieran sustancialmente de las expectativas de la empresa. Dichos factores incluyen, entre otros, las condiciones generales del mercado, las tendencias normativas, los cambios en la situación financiera de terceros que colaboran con SEVER Life Sciences / Nordic Pharma y otros factores que podrían afectar a la actividad y al desempeño financiero de la compañía. SEVER Life Sciences / Nordic Pharma no asume obligación alguna de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o cualquier otra circunstancia.

ContactoNordic Pharma, Inc.ae-mi.us@nordicpharma.com1-844-267-4641

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