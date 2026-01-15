(Información remitida por la empresa firmante)

-Shanghai Electric presenta "El poder de la integración" en WFES 2026, con soluciones energéticas de escenario completo para Oriente Medio

ABU DABI, EAU, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) tuvo una destacada presencia en la Cumbre Mundial de Energía del Futuro (WFES) 2026, inaugurada hoy en el Centro Nacional de Exposiciones de Abu Dabi. En la cumbre, la compañía presentó sus soluciones energéticas integrales, que incluyen energía solar, desalinización, almacenamiento híbrido de energía, energía de hidrógeno y combustibles verdes, demostrando así su compromiso de empoderar a Oriente Medio en la construcción de un ecosistema energético resiliente, inteligente y sostenible.

Oriente Medio cuenta con abundantes recursos de petróleo y gas y un amplio potencial solar; sin embargo, se enfrenta a la escasez de agua, lo que hace que su transición energética sea excepcionalmente compleja.

Como uno de los eventos de energía renovable más grandes e influyentes de Oriente Medio y el Norte de África, WFES reúne a legisladores globales, líderes de la industria e innovadores tecnológicos para abordar los desafíos de la transición energética y promover soluciones energéticas sostenibles.

"La transición energética no es una simple combinación de tecnologías individuales. Es un proyecto a nivel de sistema", afirmó Zhu Weiwen, subdirector de Marketing de Shanghai Electric Power Generation Group. "Shanghai Electric actúa como integrador de sistemas. Consideramos la integración de energías renovables de alta penetración, la estabilidad de la red, la producción de combustibles verdes y la descarbonización industrial como un todo interconectado, lo que nos permite ofrecer vías de transición viables para los clientes de Oriente Medio".

En este contexto, la exposición de Shanghai Electric adoptó un diseño inmersivo basado en escenarios, presentando cuatro zonas de soluciones integradas que ilustran toda la cadena de valor de la energía, desde la generación y el almacenamiento hasta la conversión y el uso eficiente.

En la zona de Energía Solar e Hídrica Integrada, se destacaron proyectos como el Parque Solar de Dubái como referencia que demuestran la integración complementaria de la energía solar concentrada, la energía fotovoltaica y el almacenamiento de energía para el suministro eléctrico las 24 horas. La zona también mostró las capacidades de desalinización de agua de mar de Shanghai Electric, incluyendo su dominio de las tecnologías de destilación multiefecto (MED) térmica y ósmosis inversa (OI) de membrana.

La zona de Apoyo a la Red y Almacenamiento Híbrido se centró en la estabilidad de la red con una alta penetración de renovables. Shanghai Electric destacó su solución de "almacenamiento de energía de volante de inercia más condensador síncrono", que proporciona un soporte de inercia crítico y una rápida regulación de frecuencia. Esta solución se ha implementado en múltiples proyectos, incluyendo la planta fotovoltaica de Peñasco en México.

En la zona de Energía a X e Hidrógeno, Shanghai Electric presentó sus electrolizadores de la serie Bristack, con un consumo energético líder en la industria de 3,94 kWh/Nm, junto con una maqueta del Proyecto de Demostración de Metanol Verde de Taonan en la provincia de Jilin, China. Como el primer proyecto de demostración de metanol verde a gran escala de China, integra hidrógeno generado por energía eólica con tecnología de producción de metanol verde basada en biomasa y ha obtenido la certificación ISCC UE de proceso completo.

La zona de Parques Industriales de Cero Carbono ilustró las vías para que los parques industriales de alto consumo energético logren una transformación baja en carbono mediante la sinergia de turbinas industriales de alta eficiencia y sistemas inteligentes de gestión energética, lo que permite mejoras de eficiencia a nivel de sistema y un despacho inteligente.

Cada solución presentada en el stand de Shanghai Electric cuenta con el respaldo de proyectos de eficacia demostrada. Desde el Proyecto Fotovoltaico Sadawi con IA de 2 GW en Arabia Saudí y el Proyecto de Desalinización de Agua de Mar de Safi en Marruecos, hasta la Central Eléctrica de Gas de Pancevo en Serbia y el Proyecto de Metanol Verde de Taonan en China, estos proyectos, en múltiples países y escenarios de aplicación, subrayan la capacidad de Shanghai Electric para ofrecer sistemas energéticos integrados, complejos e interregionales.

Durante el primer día de la cumbre, Shanghai Electric organizó múltiples presentaciones técnicas itinerantes que abordaron temas regionales clave, como la combinación de energía y desalinización, los combustibles verdes y la estabilidad de la red, lo que despertó un gran interés entre los participantes del sector.

Como socio de confianza en sistemas energéticos, Shanghai Electric continúa ayudando a Oriente Medio y a los mercados globales a transformar los abundantes recursos naturales en energía sostenible, fiable y verde para el futuro.

