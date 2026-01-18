Por qué las ventanas "sudan" en invierno y el truco sencillo para reducir la condensación

Una ventana con condensación - MURUGAN NATESAN - UNSPLASH

El invierno puede convertirse en una estación complicada en muchos hogares. La sensación de que la calefacción se escapa por las ventanas se suma a otro problema habitual: la condensación que aparece en los cristales durante los meses más fríos. Para muchos, uno de los momentos más frustrantes de la rutina matinal es abrir las cortinas y descubrir que, en lugar de un amanecer despejado, el vidrio está cubierto de humedad y el agua empieza a gotear sobre el poyo de la ventana.

Con el paso del tiempo, esa acumulación constante de agua acaba pasando factura. La pintura se levanta, la madera se daña y cualquier material que se encuentre por debajo del cristal puede terminar efectado. Algunas personas recurren a soluciones improvisadas, como colocar una toalla para absorber la humedad, pero existen trucos sencillos que ayudan a reducir la condensación y evitan la tarea repetitiva de cambiar y secar paños cada día.

EL TRUCO CON LAVAVAJILLAS PARA REDUCIR LA CONDENSACIÓN

El detergente lavavajillas, habitual en cualquier cocina por su capacidad para eliminar grasa, también puede ayudar a reducir la condensación en los cristales durante el invierno. Aplicado correctamente, crea una fina película que dificulta que el vapor de agua se adhiera a la superficie del vidrio, un truco que se ha popularizado en los últimos meses a través de contenidos divulgativos sobre limpieza del hogar en redes sociales.

Antes de usarlo, conviene limpiar bien el cristal para eliminar restos de suciedad o humedad acumulada. A continuación, se aplica una pequeña cantidad de lavavajillas sobre un papel de cocina o una bayeta de microfibra seca y se extiende por toda la superficie del vidrio, hasta formar una capa muy fina y uniforme.

A diferencia de otros remedios caseros que recurren a productos diluidos en agua, en este caso el detergente no se aclara ni se enjuaga. Hacerlo rompería la película protectora que se forma sobre el cristal y anularía su efecto.

En cualquier caso, conviene tener en cuenta que no se trata de una solución definitiva, sino de una ayuda puntual para reducir la condensación y minimizar sus efectos en el día a día.

POR QUÉ ESTE TRUCO NO ES UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA

Aunque este truco es un remedio eficaz a corto plazo, no combate el problema de fondo: un nivel de humedad en el hogar muy alto. Los expertos de Cerramientos Integrales advierten de que, si bien esta solución puede reducir los goterones de agua en las ventanas, la condensación no desaparece, sino que puede desplazarse a otras superficies de la vivienda, como las paredes, favoreciendo la aparición de moho.

También señalan que, aunque resulte molesto, este tipo de condensación es consecuencia del contraste entre el calor del interior y el frío de la calle, por lo que "en principio, no supone un gran problema". No obstante, recomienda que la mejor solución es mantener las viviendas bien ventiladas y reducir el nivel de humedad interior mediante el uso de un deshumidificador.