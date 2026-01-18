Al menos dos muertos tras descarrilar trenes de alta velocidad que corta conexión Andalucía-Madrid

CÓRDOBA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos fallecidos han sido hallados tras el descarrilamiento sobre las 19,45 horas este domingo, 18 de enero, de un tren que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que invadiera la vía contigua. Además, el incidente se ha saldado con varios heridos, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil de Córdoba. Por su parte, la circulación de trenes de Alta Velocidad (AV) continúa suspendida.

Por su parte, el 061 ha informado en sus redes sociales de que ha desplegado un amplio dispositivo ante el incidente, que incluye cinco UVIs móviles, un vehículo de apoyo logístico y cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia (DCCU), para atender a los heridos y coordinar la asistencia en el lugar.

Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, según ha informado Adif a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por esta agencia.

Hasta el momento, no se ha facilitado información sobre la duración prevista de la suspensión del servicio.