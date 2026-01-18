Fotos y vídeos del accidente de tren de alta velocidad en Córdoba

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos diez personas han muerto, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del dispositivo de emergencias, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19,45 horas de este domingo, 18 de enero, de un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua.

Las imágenes del siniestro han sido compartidas en redes sociales por algunos de los pasajeros. "Vamos en el Iryo de Córdoba a Madrid, y a unos 10 minutos de salir el tren ha empezado a temblar muchísimo, y ha descarrilado del coche 6 para atrás. Se ha ido la luz. Nosotros estamos en el vagón 5", ha comentado una usaria de X en uno de los mensajes que más se han compartido en el primer momento.

Además, 25 personas han resultado heridas, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

Otro pasajero ha recogido en un post en X el caos de los primeros momentos: "Estamos volviendo de Córdoba en Iryo y ha descarrilado el tren. Los de nuestro vagón estamos bien, los del resto de vagones no lo sabemos. Hay humo y están pidiendo un médico".