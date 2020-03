Shanghai Electric reanuda sus principales proyectos internacionales, con la ayuda de las "rosas del desierto"

SHANGHÁI, 13 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric Group ("Shanghai Electric" o "la Compañía"), el principal fabricante y proveedor mundial de equipos industriales y de generación de energía, además de proveedor integral de soluciones energéticas, ha reanudado la construcción de la mayoría de sus proyectos internacionales, entre ellos el proyecto híbrido de 700 MW CSP + 250 MW PV en Dubái, la central de ciclo combinado con turbinas de gas de Pancevo en Europa sudoriental, y el proyecto de central de ciclo combinado de turbinas de gas Sylhet de 225 MW en Bangladés.

La central de energía solar térmica de concentración de Dubái de 700 MW + proyecto híbrido fotovoltaico de 250 MW, que representan el proyecto de ESTC de un solo emplazamiento más completo del mundo, y cuya torre de colectores solares del edificio central se inauguró en enero de 2020, ha acelerado su construcción para cumplir el plazo de inicio de operaciones comerciales marcado para agosto de 2021.

Para superar los desafíos del brote del coronavirus, Shanghai Electric ha puesto en marcha una solución de videoconferencia y telecomunicaciones para agilizar las comunicaciones entre la sucursal local y el Instituto de Diseño.

Desde enero de este año, Shanghai Electric ha trabajado con socios locales para crear un equipo especializado en la prevención y el control de virus a fin de proteger al personal que trabaja en las instalaciones. El personal contratado de forma local ha recibido manuales y guías de asesoramiento con formación en materia de seguridad en el lugar de trabajo tanto en inglés como en árabe.

El Sr. Abunayyan, presidente de ACWA Power, ha elogiado la labor del Gobierno chino a la hora de controlar y gestionar con eficacia de la propagación del coronavirus. También ha señalado los méritos de Shanghai Electric por el control del emplazamiento del proyecto, las medidas de mitigación de los posibles daños y por mantener al día el calendario de trabajo.

"Estar preparados es el resultado de ser precavidos, por lo que es importante que Shanghai Electric asigne recursos, imparta una formación oportuna y construya un sistema para mejorar la capacidad operativa en función de las evaluaciones de riesgos", afirmó Zhao Hui, el director del proyecto de Dubái. Como parte del sistema, los objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO se aplican en todos los proyectos realizados por Shanghai Electric, y Shanghai Electric Dubai lleva a cabo regularmente ejercicios de seguridad en materia de salud y prevención de riesgos laborales ante acontecimientos imprevistos.

El proyecto también ha contratado a otros 903 empleados locales en puestos de construcción y gestión dada la reducción del personal en el lugar de trabajo como resultado de las restricciones de viaje en el mundo.

"Es probable que nos adelantemos al calendario a la hora de ampliar la reserva de talentos locales como resultado del brote epidémico", afirmó Zhao Hui.

"Las personas son la principal fuerza para volver al trabajo normal. Hay 70 trabajadores chinos que siguen desempeñando sus funciones en el lugar de trabajo en medio del brote del virus y 10 de ellos son mujeres. Quiero dar las gracias especialmente a las trabajadoras, ya que son las bien merecidas "rosas del desierto" que actúan completamente con el espíritu de #EachforEqual" (todos por la equidad), afirmó Zhao Hui.

Hay 24 trabajadoras en el proyecto de Dubái y casi la mitad de ellas siguen trabajando en el emplazamiento a pesar del brote de la epidemia.

"Elijo quedarme a pesar del miedo", afirmó Guo Liming, ingeniera del proyecto de Dubái, también una de las trabajadoras que permanece en el emplazamiento del proyecto de Dubái. "Nuestro equipo ha estado trabajando para convertir el desierto en un oasis y estoy orgullosa de formar parte de él".

En Shanghai Electric, el 19,9% de los puestos están ocupados por mujeres, lo que supera la tasa de participación femenina mundial en el sector, que es del 12%, como se muestra en el informe "The Future of Women at Work" (El futuro de la mujer en el trabajo), elaborado por la empresa consultora McKinsey.

"Shanghai Electric ha lanzado recientemente una encomiable campaña de contribuciones para ayudar a los necesitados en China. Nosotros, como el equipo del proyecto, hemos sido más fuertes que nunca, luchando contra el desafortunado giro de los acontecimientos con todas las medidas de control necesarias. Solos podemos hacer poco, pero juntos podemos hacer muchísimo", afirmó el Sr. Amreena, ingeniero de Salud y Prevención Laboral en Dubái.

