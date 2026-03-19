Shipsy lanza AgentFleet, una plataforma de inteligencia artificial para operaciones logísticas

(Información remitida por la empresa firmante)

ÁMSTERDAM, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Shipsy, proveedor líder de soluciones nativas de IA para la logística, anunció hoy AgentFleet, una fuerza laboral de IA organizada en torno a roles operativos como experiencia del cliente, operaciones y finanzas, con agentes diseñados específicamente para ejecutar flujos de trabajo de tareas dentro de cada rol junto con equipos humanos.

A pesar de años de digitalización, las operaciones logísticas siguen siendo en gran medida manuales. Diariamente, los equipos de logística persiguen a los conductores, responden llamadas de WISMO, concilian facturas línea por línea y resuelven disputas manualmente. A medida que aumenta el volumen de envíos, esta complejidad no se adapta. El personal de logística se enfrenta a una alta rotación y escasez de mano de obra, mientras que las expectativas de los clientes en cuanto a la experiencia del cliente aumentan y la complejidad de los envíos crece. La IA empresarial ahora es lo suficientemente fiable como para ejecutar tareas, no solo para asistir.

AgentFleet introduce una fuerza laboral de IA que trabaja junto a equipos humanos. Estos agentes monitorean señales, toman decisiones dentro de reglas definidas y ejecutan tareas en diferentes sistemas. Esto permite que los gerentes de operaciones pasen de la resolución de problemas urgentes a roles de supervisión, controlando la actividad de la IA y centrándose en decisiones de alto valor. Las plataformas logísticas se transforman de sistemas pasivos de registro a sistemas de acción: observan, deciden, ejecutan y escalan solo cuando es necesario. Esta transición lleva las operaciones de un enfoque reactivo a uno proactivo, con agentes que resuelven las excepciones antes de que se agraven.

AgentFleet incluye compañeros de trabajo con IA específicos para cada rol, cada uno diseñado para una función operativa distinta:

Clara, el asistente de IA para la experiencia del cliente, comunica de forma proactiva las actualizaciones de entrega y resuelve las consultas de los clientes a través de WhatsApp, llamadas, correo electrónico y SMS, en el idioma local del cliente. Las primeras implementaciones muestran reducciones del 30% al 40% en el volumen de solicitudes de soporte entrantes.

Astra, el asistente de IA para la experiencia del conductor, ofrece orientación de ruta en tiempo real, se coordina con centros de distribución y clientes, y proporciona información clara sobre los pagos al instante. Las primeras implementaciones muestran mejoras del 18% al 20% en la productividad de los conductores en flotas de terceros.

Nexa, la IA colaboradora en finanzas, valida el 100% de las facturas de flete, no las muestras, mediante una verificación cuádruple que abarca reclamaciones de proveedores, datos de ejecución, registros GPS y comprobantes de entrega. Las organizaciones logran ciclos de liquidación entre un 20% y un 25% más rápidos y una reducción de hasta el 50% en la carga de trabajo manual.

Vera, la IA para la resolución de disputas, gestiona disputas financieras mediante inteligencia artificial para operadores y proveedores. Las organizaciones experimentan ciclos de resolución de disputas entre un 20% y un 25% más rápidos y una reducción de la acumulación de tareas operativas.

AgentFleet se integra con las plataformas TMS, ERP y sistemas logísticos de terceros existentes como una capa de ampliación, sin necesidad de reemplazar los sistemas existentes. Cada agente opera dentro de un marco de seguridad preaprobado que abarca el acceso basado en roles, los flujos de trabajo de aprobación y un registro de auditoría completo. Las empresas pueden comenzar con un único rol de agente y expandirlo gradualmente a otras funciones.

"Las operaciones logísticas están sometidas a una presión sin precedentes, con una demanda creciente, limitaciones de personal y expectativas cada vez mayores", afirmó Soham Chokshi, cofundador y consejero delegado de Shipsy. "AgentFleet proporciona a los equipos una fuerza laboral con IA que observa, decide y actúa. El futuro de las operaciones se centra en la supervisión: dirigir a los agentes, no en la ejecución de tareas".

Aprenda más en agentfleet.shipsy.ai .

Acerca de Shipsy

Shipsy está revolucionando el sector logístico con su plataforma de gestión de transporte empresarial basada en IA, ayudando a nueve empresas de la lista Fortune 500 y a dieciocho líderes del sector logístico a migrar hacia cadenas de suministro autónomas. Shipsy impulsa las operaciones de más de 250 clientes en más de 30 países, figura en el Cuadrante Mágico de Gartner para la gestión del transporte (global) y la gestión de almacenes (APAC), y cuenta con oficinas en Londres, Ámsterdam, Riad, Dubái, Singapur, Sídney e India. Para más información, visite www.shipsy.ai

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/shipsy-lanza-agentfleet-una-plataforma-de-inteligencia-artificial-para-operaciones-logisticas-302718658.html