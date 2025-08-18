SINEXCEL y EVCIPA publican el "Libro Blanco sobre el Desarrollo de Cargadores para VE de China 2024"

(Información remitida por la empresa firmante)

- SINEXCEL y EVCIPA publican conjuntamente el "Libro Blanco sobre el Desarrollo de Cargadores para Vehículos Eléctricos de China 2024"

SHENZHEN, China, 18 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- SINEXCEL, en colaboración con la Alianza de Promoción de Infraestructura de Carga de Vehículos Eléctricos de China (EVCIPA), una de las instituciones de investigación de carga de vehículos eléctricos más influyentes de China, ha publicado conjuntamente el primer Libro Blanco de Desarrollo de Cargadores de Vehículos Eléctricos de China 2024. Esta publicación histórica es el primer informe completo y autorizado que analiza sistemáticamente la industria de carga de vehículos eléctricos del país.

Liderado por SINEXCEL y EVCIPA, y desarrollado con la colaboración de casi 30 empresas líderes en cargadores de vehículos eléctricos, el informe técnico ofrece una evaluación exhaustiva de la infraestructura de carga de China. Examina los principales escenarios de aplicación y explora las tecnologías clave, con el objetivo de impulsar el desarrollo de una red de carga de alta calidad. El informe constituye una valiosa referencia para legisladores, investigadores y profesionales del sector, tanto en China como en el extranjero.

Además de evaluar el panorama actual, el informe técnico ofrece un análisis prospectivo de las tendencias futuras del sector. Identifica nueve desarrollos cruciales que definirán el futuro de la carga de vehículos eléctricos, incluyendo la tecnología de carga de megavatios y la integración de sistemas fotovoltaicos con la infraestructura de carga.

Este documento técnico refuerza la sólida posición de mercado de SINEXCEL, tras ocupar el primer puesto en ventas de cargadores de nivel de megavatio, y subraya su compromiso de impulsar el ecosistema global de carga de vehículos eléctricos al tiempo que promueve el crecimiento sostenible de la infraestructura de movilidad eléctrica.

Acerca de EVCIPA

Fundada en 2015, EVCIPA es una organización social sin fines de lucro respaldada por la Administración Nacional de Energía. Proporciona datos en tiempo real sobre la construcción y operación de instalaciones de carga y medición de energía, y asiste a los gobiernos en la toma de decisiones. La Alianza también contribuye a la creación y publicación de estándares y protocolos de la industria, apoyando el desarrollo de la integración de redes inteligentes y tecnologías de vehículos de nueva energía.

Acerca de SINEXCEL

Fundada en 2007, SINEXCEL es pionera en soluciones de almacenamiento de energía, carga de vehículos eléctricos y calidad de la energía. Con 12 GW de almacenamiento instalado, 140.000 cargadores de CC y casi 20 millones de amperios de AHF desplegados, SINEXCEL colabora con líderes del sector como EVE Energy y Schneider Electric para impulsar la libertad energética.

