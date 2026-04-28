SINEXCEL impulsa un proyecto de almacenamiento de energía eólica en Letonia con un sistema PCS de 1.725 kW

(Información remitida por la empresa firmante)

- SINEXCEL impulsa el mayor proyecto de almacenamiento de energía eólica de Letonia con un avanzado sistema PCS de 1.725 kW

TĀRGALE, Letonia, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- SINEXCEL, fabricante de inversores de potencia de nivel 1 según BloombergNEF 2026, ha suministrado doce sistemas de conversión de potencia (PCS) de 1.725 kW para el mayor proyecto de almacenamiento de energía eólica de Letonia. El sistema de almacenamiento de energía en baterías de 20,64 MWh, ubicado junto al parque eólico Tārgale, ya ha comenzado a operar comercialmente con éxito.

Diseñada para participar en el mercado local de equilibrio de frecuencia, esta instalación es la primera en la región báltica en obtener la certificación para todos los servicios de regulación de frecuencia, lo que supone un hito importante para la estabilidad de la red y la integración de energías renovables en los países bálticos.

PCS de 1.725 kW: eficiente, resistente y de fácil mantenimiento

El convertidor de potencia de 1.725 kW de SINEXCEL alcanza una eficiencia de conversión máxima del 98,5 % con tiempos de respuesta de milisegundos, proporcionando servicios esenciales de equilibrio de red, como regulación de frecuencia, control de voltaje y tolerancia a caídas y sobretensiones (L/HVRT).

Diseñado para entornos operativos exigentes, el sistema cuenta con protección IP54 y funciona de forma fiable en un rango de temperaturas de -20 °C a 60 °C. El PCS de 1725 kW cuenta con las certificaciones CE, VDE 4110/4120 y EN 50549 para los mercados europeos, además de certificaciones de conformidad con la red eléctrica en Estados Unidos, Australia, Japón y Tailandia, lo que garantiza su correcta implementación en los principales mercados de servicios públicos a nivel mundial.

Su conexión inteligente de baterías multiramificada elimina las corrientes circulantes entre grupos paralelos, protegiendo así la vida útil de la batería. Su arquitectura totalmente modular permite reemplazar módulos de potencia individuales in situ sin necesidad de apagar el sistema, lo que reduce el tiempo de inactividad por mantenimiento y los costes operativos a largo plazo.

Una plataforma probada a gran escala

El proyecto Tārgale refuerza aún más el impulso comercial del sistema de almacenamiento de energía de 1.725 kW. Hasta la fecha, los envíos globales acumulados del sistema de almacenamiento de energía de 1.725 kW han superado 1 GW, un hito que subraya la confianza del mercado en su fiabilidad y adaptabilidad a diversos entornos regulatorios y climáticos. Esta instalación refuerza la probada capacidad de SINEXCEL para ofrecer soluciones de almacenamiento de energía para proyectos de almacenamiento de energía a gran escala en todo el mundo.

Este despliegue consolida la posición de SINEXCEL como socio de confianza en el mercado global de almacenamiento de energía. Con certificaciones en más de 40 países, 17 GW/50 GWh instalados en más de 5.000 proyectos y 10 centros de servicio globales, SINEXCEL está comprometida con impulsar la transición energética limpia a nivel mundial.

Acerca de SINEXCEL

Fundada en 2007, SINEXCEL es pionera en soluciones de almacenamiento de energía, carga de vehículos eléctricos y calidad de energía. Con 17 GW de almacenamiento de energía instalado, 200.000 cargadores de CC para vehículos eléctricos y casi 20 millones de amperios de filtros armónicos activos desplegados, SINEXCEL se asocia con líderes de la industria para posibilitar la libertad energética.

Contacto: melody_yu@sinexcel.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2953120...

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