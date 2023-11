(Información remitida por la empresa firmante)

- Singapore Airlines se asocia con Tata Communications para mejorar la experiencia del cliente para sus clientes más exigentes

Firma un acuerdo plurianual para soluciones digitales inteligentes e intuitivas

SINGAPUR y MUMBAI, India, 8 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Tata Communications , un facilitador del ecosistema digital global y Singapore Airlines Limited (SIA), la aerolínea nacional de Singapur, anunciaron un acuerdo de varios años para transformar las herramientas de comunicación y colaboración de las aerolíneas para mejorar la productividad de los empleados e impulsar la experiencia del usuario.

SIA y Tata Communications tienen una asociación exitosa y de larga data que se ha fortalecido a lo largo de varios años. Esta nueva iniciativa transformadora implementada en la plataforma Tata Communications GlobalRapide permite a los usuarios de SIA estar conectados y colaborar en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo.

"Estamos muy orgullosos de nuestra relación de larga data con Singapore Airlines. Como actor global de CommTech, tenemos el privilegio de ser elegidos como su socio en el progreso a medida que emergen más fuertes que nunca y se esfuerzan por crear nuevos puntos de referencia en las experiencias de los clientes", dijo Amitabh Sarkar, vicepresidente y director de Asia Pacífico y Japón - Empresa, Tata Communications.

Tata Communications ha estado trabajando con SIA durante los últimos cinco años y, además de las soluciones anteriores, Tata Communications IZOTM SDWAN también permite a SIA enrutar inteligentemente las llamadas de los clientes a sus centros globales de servicio al cliente, garantizando una experiencia perfecta para el cliente.

Además, las plataformas de colaboración de pilotos y tripulantes de cabina de SIA también están impulsadas por Tata Communications MOVE, lo que permite a la tripulación una experiencia global y siempre conectada. La conectividad celular inteligente global de MOVE facilita un intercambio rápido y seguro de datos críticos de vuelos y pasajeros en las tabletas de los pilotos y la tripulación, lo que acelera la respuesta del vuelo y mejora la puntualidad, al tiempo que logra importantes ahorros de costos en comparación con la solución tradicional de roaming de datos.

Acerca de Tata Communications

Como parte de Tata Group, Tata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) es un habilitador del ecosistema digital global que impulsa la economía digital de rápido crecimiento actual en más de 190 países y territorios. Liderando con confianza, permite la transformación digital de las empresas a nivel mundial con colaboración y soluciones conectadas, conectividad central y de próxima generación, alojamiento en la nube y soluciones de seguridad y servicios multimedia. 300 de las empresas Fortune 500 son sus clientes y la empresa conecta empresas con el 80 % de los gigantes de la nube del mundo. Para obtener más información, visite www.tatacommunications.com

Twitter

Facebook

LinkedIn

Instagram

YouTube

Declaraciones prospectivas y cautelares

Ciertas palabras y declaraciones en este comunicado sobre Tata Communications y sus perspectivas, y otras declaraciones, incluidas aquellas relacionadas con la posición financiera esperada de Tata Communications, la estrategia comercial, el desarrollo futuro de las operaciones de Tata Communications y la economía general en India, son anticipadas. -declaraciones de apariencia. Dichas declaraciones involucran riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos, incluidos los financieros, regulatorios y ambientales, así como aquellos relacionados con el crecimiento de la industria y las proyecciones de tendencias, que pueden causar que los resultados reales, el desempeño o los logros de Tata Communications, o los resultados de la industria, difieren materialmente de aquellos expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Los factores importantes que podrían causar que los resultados, el desempeño o los logros reales difieran materialmente de dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, no aumentar el volumen de tráfico en la red de Tata Communications; falta de desarrollo de nuevos productos y servicios que satisfagan las demandas de los clientes y generen márgenes aceptables; no completar con éxito las pruebas comerciales de nuevas tecnologías y sistemas de información para respaldar nuevos productos y servicios, incluidos los servicios de transmisión de voz; no estabilizar o reducir la tasa de compresión de precios en ciertos servicios de comunicaciones de la empresa; falta de integración de adquisiciones estratégicas y cambios en las políticas o regulaciones gubernamentales de la India y, en particular, cambios relacionados con la administración de la industria de Tata Communications; y, en general, las condiciones económicas, empresariales y crediticias en la India. Los factores adicionales que podrían causar que los resultados, el desempeño o los logros reales difieran materialmente de dichas declaraciones prospectivas, muchas de las cuales no están bajo el control de Tata Communications, incluyen, entre otros, aquellos factores de riesgo discutidos en los informes anuales de Tata Communications Limited.

Los informes anuales de Tata Communications Limited están disponibles en www.tatacommunications.com. Tata Communications no tiene ninguna obligación de actualizar o alterar sus declaraciones prospectivas y renuncia expresamente a cualquier obligación de hacerlo.

© 2023 Tata Communications Ltd. Todos los derechos reservados.

TATA COMMUNICATIONS y TATA son marcas comerciales o registradas de Tata Sons Private Limited en India y determinados países.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2268954...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/singapore-airlines-se-asocia-con-tata-communications-para-mejorar-la-experiencia-del-cliente-301982163.html