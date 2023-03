El sistema de batería marina de iones de litio de Pylontech recibe el certificado JET en Japón

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHÁI, 30 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- El 10 de marzo de 2023, Pylon Technologies Co., Ltd. ("Pylontech") (número de inventario 688063) anunció que su sistema de batería marina de iones de litio recibió el certificado JET en Japón. Este certificado, emitido sobre la base de JIS C 8715-2: 2019, es otra señal de reconocimiento para Pylontech en el mercado japonés después de recibir el certificado JET de celda de batería única de 37Ah (modelo: 37PN) y S-Mark del sistema de almacenamiento energía Force H2.

JET establece estándares técnicos más altos para los sistemas de baterías marinas de iones de litio debido a su duro entorno operativo. Este certificado marca un avance significativo para Pylontech, demostrando su solidez técnica y fiabilidad. Además, Pylontech ha podido ampliar el rango de su aplicación de sistema de batería en Japón.

En 2020, el gobierno japonés emitió la Estrategia de crecimiento verde mediante el logro de la neutralidad de carbono en 2050 que describe el plan para realizar operaciones comerciales de barcos de cero emisiones para el año 2030. Se espera que tenga un efecto profundo en el desarrollo de aplicaciones de sistemas de baterías marinas en Japón. Este recibo del certificado JET indica la entrada de Pylontech en el mercado de baterías marinas y refleja su compromiso de acelerar la neutralidad de carbono en Japón.

Con una cadena industrial integrada verticalmente, Pylontech es uno de los pocos proveedores de sistemas de almacenamiento de energía en el mundo con sólidas capacidades independientes de I+D y fabricación de componentes básicos de almacenamiento de energía, como celdas, módulos y sistemas de energía de baterías. Las soluciones de Pylontech, en virtud de sus tecnologías punta y fiabilidad, se han ganado la confianza de más de un millón de hogares en más de 80 países, incluido Japón.

"Pylontech se enorgullece de haber obtenido el certificado JET, ya que sus estrictos estándares son un testimonio de nuestra dedicación a las tecnologías avanzadas. También amplió la aplicación de los sistemas de baterías en Japón. Pylontech continuará su expansión en el mercado japonés y se compromete a acelerar la sociedad de cero emisiones al utilizar sus ventajas en el diseño y la fabricación de celdas", explicó Geoffrey Song, vicepresidente de negocios internacionales de Pylontech.

Acerca de JET

JET (Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories) es responsable de los servicios de prueba y certificación para evaluar la fiabilidad y seguridad de los módulos fotovoltaicos solares producidos o exportados a Japón.

Acerca de Pylontech

Pylontech es un proveedor dedicado de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) al consolidar su experiencia en electroquímica, electrónica de potencia e integración de sistemas para ofrecer soluciones fiables de almacenamiento de energía a nivel mundial. Con un crecimiento continuo y rápido, se ha convertido en un proveedor líder de sistemas de almacenamiento de energía en todo el mundo.

