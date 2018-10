COMUNICADO: Sitecore adquirirá Stylelabs, el innovador proveedor de software de marketing de contenidos

Publicado 10/10/2018 16:15:19 CET

La incorporación de la gestión de activos digitales y las operaciones de contenido amplía las capacidades de Sitecore en toda la pila de tecnología de marketing digital, además de ayudar a los profesionales del marketing a aumentar el impacto de las experiencias digitales

SAN FRANCISCO y BRUSELAS, 10 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- Sitecore® [http://www.sitecore.com/], un líder mundial en software de gestión de experiencia digital, ha anunciado hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Stylelabs, empresa creadora de la plataforma Marketing Content Hub®. Utilizada por muchas de las marcas más grandes y conocidas del mundo, la plataforma Stylelabs centraliza la capacidad de definir la estrategia de contenido y de crear, gestionar y publicar fácilmente contenidos de marketing a través de los canales. La incorporación de la plataforma Stylelabs a Sitecore permitirá a los equipos de marketing manejar todo el ciclo de vida de los contenidos y comprender el impacto de activos de contenido específicos en el comportamiento de los clientes individuales, lo que les permitirá ofrecer experiencias transformadoras a lo largo del recorrido del cliente.

https://mma.prnewswire.com/media/334493/sitecore_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/334493/sitecore_logo.jpg]

Los consumidores de hoy en día demandan interacciones más ricas, relevantes y valiosas por parte de las empresas, y los contenidos diferenciados son la pieza central para ofrecer experiencias personalizadas a los clientes. Para lograrlo, los equipos de marketing deben crear contenidos que se adapten a cada público objetivo, a cada canal y a todas las etapas del recorrido del cliente. Sin embargo, solo el 18% de los profesionales del marketing consideran que su organización dispone de la tecnología adecuada para gestionar sus esfuerzos con contenidos.(1)

Las capacidades conjuntas de Sitecore y Stylelabs dan solución a esta crisis de contenido. Al incorporar las aplicaciones de gestión de activos digitales (DAM), gestión de recursos de marketing (MRM) y gestión de información de producto (PIM) de Stylelabs, Sitecore Experience Cloud permite a los departamentos de marketing crear y optimizar el volumen de activos necesarios para atender a sus clientes de forma individual. A su vez, las empresas pueden proporcionar la información, los productos y los servicios adecuados justo cuando el cliente los necesita, lo que genera compromiso, confianza y fidelización, y valor para toda la vida.

"Estoy encantado de dar la bienvenida a todo el equipo de Stylelabs a la familia Sitecore", dijo Mark Frost, consejero delegado de Sitecore. "Las empresas prosperan al superar las expectativas de sus clientes. Conjuntamente, Sitecore y Stylelabs serán la única empresa que podrá ofrecer funcionalidades que abarquen todo el ciclo de vida de los contenidos, desde la planificación hasta la publicación, pasando por la provisión de experiencias sofisticadas y relevantes adaptadas a las necesidades de los clientes. Estamos proporcionando la mejor solución de marketing digital de extremo a extremo del mundo para ayudar a los directores y directoras de Marketing y a sus equipos a ser conscientes del poder del contenido como su activo más valioso para forjar relaciones de por vida con los clientes".

"Estamos francamente entusiasmados de unirnos a una compañía que comparte nuestra cultura, visión de producto y deseo de ayudar a los profesionales del marketing a superar sus mayores obstáculos empresariales", dijo Tim Pashuysen, director de Estrategia y cofundador de Stylelabs. "Aprovechar las fortalezas de cada empresa aporta a nuestros clientes la oportunidad de proporcionar rápida y fácilmente programas de marketing de alto rendimiento, capaces de ofrecer experiencias de cliente aún más inteligentes, diferenciadas y emocionantes".

Stylelabs Marketing Content Hub complementa las funciones de la plataforma de gestión de contenido web, comercio y experiencia digital líder del sector de Sitecore con la misma arquitectura moderna .NET, similares estrategias de marketing y una base de clientes superpuesta de algunas de las marcas más destacadas del mundo. Tras el cierre de la transacción, los casi 100 empleados de Stylelabs pasan a formar parte de Sitecore, incluido todo el equipo directivo de Stylelabs.

"Este es un gran paso para Sitecore y sus clientes", dijo Melissa Webster, vicepresidenta de Contenido y Tecnologías de Medios Digitales de IDC. "Con Stylelabs, Sitecore controla una porción mucho más amplia de la pila de tecnologías de marketing, pudiendo ayudar a los equipos de marketing a agilizar la provisión de experiencias personalizadas y sin fisuras, con una visión completa del contenido que mejor se adapta a cada cliente individual. Esa es la clave para mejorar el alcance y el compromiso, convertir a los clientes y maximizar el valor del cliente de por vida".

La adquisición de Stylelabs por parte de Sitecore depende de la obtención de las aprobaciones correspondientes y su conclusión está prevista para octubre de 2018. No se han divulgado las condiciones financieras de la operación.

Acerca de Stylelabs

Stylelabs es una empresa de software con 15 años de experiencia en el desarrollo de tecnologías de marketing empresarial para marcas internacionales, productos farmacéuticos, bienes de consumo de rápida rotación, medios de comunicación, minoristas y agencias. La compañía fue fundada en 2001 por Tim Pashuysen (director de Ventas) y Tom De Ridder (director de Tecnología).

La filial norteamericana de la empresa, Stylelabs Inc., se fundó en 2013.

Los clientes de Stylelabs se encuentran principalmente en Europa y Estados Unidos.

El Stylelabs Marketing Content Hub® permite a las grandes empresas recopilar, organizar y publicar sus contenidos de marketing a través de una amplia gama de canales, incluidos sitios web, canales de comercio electrónico y medios sociales. Marketing Content Hub permite enriquecer, editar, evaluar y utilizar los datos en campañas de marketing en todo el mundo. Todo está centralizado a través de un portal fácil de usar, dando a los departamentos de marketing una herramienta inestimable para comunicarse más rápido, más eficientemente y con un menor coste.

Acerca de Sitecore

Sitecore es el líder mundial en software de gestión de experiencia digital que combina la gestión de contenidos, el comercio y las percepciones de los clientes. Sitecore Experience Cloud(TM) permite a los profesionales del marketing ofrecer contenidos personalizados en tiempo real y a escala a través de todos los canales, antes, durante y después de su venta. Más de 5200 marcas, entre ellas American Express, Carnival Cruise Lines, Dow Chemical y L'Oréal, confían en Sitecore para ofrecer las interacciones personalizadas que le encantan al público, generan una mayor fidelidad e impulsan los ingresos.

Contacto

Matt KrebsbachDirector general de Relaciones Públicas y Analíticas de Sitecorematt.krebsbach@sitecore.com[file://10.86.178.61/TempXE/matt.krebsbach@sitecore.com]

Relaciones con los Medios de SitecoreWE CommunicationsTeamSitecore@we-worldwide.com[file://10.86.178.61/TempXE/TeamSitecore@we-worldwide.com]

Sitecore, Own the Experience y Sitecore Experience Cloud son marcas registradas o marcas comerciales de Sitecore Corporation A/S en los Estados Unidos y otros países. Todos los otros nombres de marca, nombres de productos o nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

(1) 2017 Content Management and Strategy Survey (Encuesta 2017 de gestión de contenidos y estrategias) del Content Marketing Institute

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/334493/sitecore_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/334493/sitecore_logo.jpg]

Sitio Web: http://www.sitecore.net/