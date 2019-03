Sitecore incorpora a dos mujeres para ocupar puestos de liderazgo tecnológico

Publicado 20/03/2019 13:31:22 CET

- Sitecore da un giro de guión en puestos de liderazgo tecnológico ocupados por mujeres con dos nuevas contrataciones ejecutivas

Beth Broderson y Desta Price se incorporan como directora de Clientes y vicepresidenta ejecutiva de Gestión de Producto, respectivamente, lo que eleva la representación femenina del equipo ejecutivo de Sitecore a cerca del 50%

SAN FRANCISCO, 20 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- Sitecore® [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2408625-1&h=2770210433&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2408625-1%26h%3D1316741021%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sitecore.com%252F%26a%3DSitecore%25C2%25AE&a=Sitecore%C2%AE], líder mundial en software de gestión de experiencias digitales, ha anunciado hoy la incorporación de Beth Broderson como primera directora de Clientes de la empresa y Desta Price como vicepresidenta ejecutiva de Gestión de Producto. Las Sras. Broderson y Price trabajarán desde la sede de Sitecore de San Francisco y darán cuentas al consejero delegado Mark Frost, marcando así la tercera y cuarta contratación de mujeres ejecutivas en el último año. La representación femenina del equipo de liderazgo ejecutivo de Sitecore es ahora cuatro veces superior a la media del sector, que es de sólo un 10 por ciento.(1)

"A medida que ampliamos nuestra oferta de productos, crecemos en nuevos segmentos de clientes y continuamos impulsando una experiencia de cliente superior en todas las áreas de nuestra organización, es imprescindible que incorporemos talentos del más grande calibre", afirmó Mark Frost, consejero delegado de Sitecore. "Beth y Desta son expertas con una orientación hacia el cliente y hacia los resultados, por lo que estamos encantados de darles la bienvenida a nuestro equipo ejecutivo. Ambas desempeñarán un papel fundamental a la hora de garantizar que la voz de nuestros clientes ocupe un lugar central en el desarrollo y la ejecución de nuestras estrategias de productos y servicios".

Beth Broderson aporta a Sitecore dos décadas de experiencia de éxito con clientes trabajando con tecnologías empresariales y de plataforma. Anteriormente trabajó en Oracle, donde fue vicepresidenta del grupo de Éxito de los Clientes, y también ha ocupado puestos ejecutivos y de nivel C en Hyperion y KPMG Consulting. Como responsable de los equipos de Soporte de Productos, Conocimiento y Aprendizaje y Éxito de los Clientes de Sitecore, Beth es la responsable de la expansión de la cultura de la empresa, en la que el cliente es lo primero, así como de la provisión de resultados innovadores para los clientes.

"Los clientes de Sitecore valoran la riqueza de Sitecore Experience Cloud como una plataforma de comercio y contenidos de extremo a extremo para marketing. Sin embargo, lo que más les importa es asegurarse de que consiguen los resultados deseados para conseguir la fidelización de sus propios clientes", dijo Beth Broderson, directora de Clientes de Sitecore. "Posibilitar el camino al éxito de nuestros clientes es el fundamento de la estrategia de crecimiento de Sitecore. Estoy encantada de trabajar como defensora y abogar en nombre de nuestros clientes cuando estos utilizan las soluciones de Sitecore para conectar sus marcas con sus clientes y establecer relaciones duraderas".

Desta Price llega a Sitecore desde Litbit, una empresa de inteligencia artificial y tecnología de aprendizaje automático, y aporta una amplia experiencia en el desarrollo de hojas de ruta de plataformas empresariales al impulsar las decisiones estratégicas, técnicas y basadas en el mercado, todas ellas necesarias para crear soluciones de éxito. Antes de trabajar en Litbit, Desta hizo crecer el equipo de Producto de Xactly desde la ideación hasta una exitosa oferta pública inicial y, anteriormente, ocupó puestos de liderazgo de producto en Callidus Software (adquirida por SAP) y Determine, Inc. En Sitecore, Desta será la responsable de reforzar la visión estratégica de mercado de Sitecore, comprender y anticiparse a las necesidades de los clientes, e impulsar el ciclo de vida del producto desde su concepción hasta su entrega.

"Siempre me han atraído las formas innovadoras de resolver los problemas del sector, por lo que la trayectoria de los productos de Sitecore y sus planes para la innovación en el futuro me han convencido", afirmó Desta Price, vicepresidenta ejecutiva de Gestión de Producto de Sitecore. "A medida que Sitecore gana impulso y envergadura, seguiremos centrándonos en la innovación, las mejoras de los productos y en la excelencia para los clientes, todo ello con el objetivo de proporcionar valor a los clientes y acelerar su éxito".

Acerca de SitecoreSitecore es el líder mundial en software de gestión de experiencias digitales que combina la gestión de contenidos, el comercio y las percepciones de los clientes. Sitecore Experience Cloud(TM) permite a los profesionales del marketing ofrecer contenidos personalizados en tiempo real y a escala a través de todos los canales, antes, durante y después de una venta. Más de 5200 marcas, entre ellas American Express, Carnival Cruise Lines, Kimberly-Clark y L'Oréal, han confiado en Sitecore para ofrecer las interacciones personalizadas que le encantan al público, generan una mayor fidelidad e impulsan los ingresos.

