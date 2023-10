(Información remitida por la empresa firmante)

- Smartflash demanda a la Oficina de Patentes de Estados Unidos en una investigación en curso sobre extorsión de Apple

LONDRES, 30 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Patrick Racz, fundador e inventor de Smartflash, ha anunciado una demanda presentada por Smartflash contra la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) en relación con la investigación civil RICO en curso de Smartflash sobre Apple.

La Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO) es una ley federal que permite el procesamiento de personas u organizaciones involucradas en actividades ilegales como parte de una empresa criminal más grande.

En 2015, Racz obtuvo una contundente victoria contra Apple en los tribunales, con una indemnización inicial del jurado de 533 millones de dólares por infracción deliberada. Los méritos y conclusiones clave del caso, principalmente que Apple infringió la tecnología e indujo a otros a infringirla, siguen intactos hoy en día.

De 2015 a 2018, Racz se vio obligado a defender una serie de costosas apelaciones en foros separados, incluidos 48 casos individuales ante la Junta de Apelación de Juicios de Patentes (PTAB), donde los paneles de jueces estaban apilados y compuestos por exabogados de los acusados, incluida Apple.

"Hemos estado luchando con uñas y dientes contra la Oficina de Patentes de Estados Unidos durante los últimos 3 años para obtener copias de múltiples correos electrónicos y documentos no redactados que tenemos pleno derecho a recibir, pero que no nos ha quedado otra opción que demandarlos", explicó Racz. "Estamos comprometidos a proteger nuestra propiedad intelectual y no descansaremos hasta que se haga justicia".

La denuncia explica que la USPTO ha retenido múltiples documentos no redactados solicitados por Smartflash en virtud de la Ley de Libertad de Información (FOIA), como parte de un "patrón o práctica" que retrasa inadmisiblemente el acceso de Smartflash a registros gubernamentales relevantes, que impide que Smartflash continúe con sus investigaciones de varios años sobre la manipulación y el apilamiento de paneles de la PTAB, evidencia de cómo se trató a Smartflash en la USPTO y cómo la USPTO está reclamando falsamente privilegios en el proceso deliberativo donde no existían.

La demanda explica por qué la retención de documentos relacionados con estos casos en la PTAB es un asunto de gran importancia pública, citando la opinión del juez Gorsuch de la Corte Suprema en Estados Unidos contra Arthrex, Inc., 141 S. Ct. 1970, 31 Oct. (2021) - y en referencia a los casos Apple v Smartflash en la PTAB, donde el exabogado defensor de patentes de Apple Matt Clements presidió los casos que involucraban a su exempleador Apple.

Para obtener más información o solicitar una entrevista, póngase en contacto con smartflash@borkowski.co.uk o llame a Charles Carroll al +44 (0) 20 3176 2700.

Para obtener más información sobre la campaña, visite www.patrickracz.com

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/smartflash-demanda-a-la-oficina-de-patentes-de-estados-unidos-301972705.html