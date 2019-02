SOL Global anuncia el cierre de la inversión en European Cannabis Holdings (1)

Publicado 28/02/2019 3:59:59 CET

TORONTO, February 28, 2019 /PRNewswire/ --

La inversión lleva la participación de SOL Global en ECH al 19,4 por ciento

SOL Global Investments Corp. ("SOL Global" o la "Compañía") (CSE: SOL) (OTCQB: SOLCF) se complace anunciar el cierre de su última inversión en European Cannabis Holdings ("ECH"), un grupo de compañías que ayudan a modelar el futuro del cannabis en Europa.

European Cannabis Holdings está formada por activos líderes en la industria que incluyen a Prohibition Partners, el principal proveedor del mundo en investigación y consultoría estratégica de la industria del cannabis; Cannabis Europa, la primera conferencia sobre cannabis médico para líderes empresariales y profesionales médicos; Nooro/Budca, dos marcas líderes de CBD; The Academy of Medical Cannabis, una plataforma educativa sobre cannabis única en su clase para profesionales médicos; The Medical Cannabis Clinics, una cadena de clínicas privadas británicas especializada en terapias innovadoras basadas en cannabis y cannabinoides de prescripción; y Astral Health, una plataforma que facilita las importaciones de cannabis médico a Europa.

Las acciones ordinarias recientemente adquiridas llevan la posición total de SOL Global en ECH a aproximadamente el 19,4% de las acciones ordinarias emitidas y destacadas totales de ECH.

"La inversión realizada por SOL en ECH es una gran oportunidad para dos de los líderes en la industria del cannabis global de formar un enlace estratégico", dijo Brady Cobb, consejero delegado de SOL Global. "SOL sigue siendo un jugador global clave en el nuevo y emocionante campo del cannabis y ECH es el claro líder en el importante mercado europeo. El futuro es brillante para ambas compañías".

"ECH hizo historia a principios de este mes facilitando la primera importación a gran volumen de cannabis médico al Reino Unido", añadió Cobb. "Son estos tipos de movimientos pioneros los que impulsan los mercados del cannabis individual a un mercado mundial. En SOL Global, invertimos en equipos de liderazgo pioneros, y ECH tiene entre sus filas una serie de personas reconocidas en el movimiento del cannabis global".

Con su inversión en ECH, el liderazgo de SOL Global en el mercado del cannabis europeo está fortalecido. ECH se une a la cartera de SOL Global de inversiones europeas líderes en el mercado, incluyendo GreenLight Pharmaceuticals Limited con sede en Dublín, una compañía de cannabis médico integrada verticalmente con una operación de investigación y desarrollo clínicos, un programa de genética de semillas, operaciones de cultivo y operaciones de marca y distribución de CBD. Además, ECH ofrecerá capacidades de asistencia estratégica y distribución en Europa para la filial centrada en cáñamo y CBD recientemente formada de SOL Global, Heavenly Rx Ltd. Mientras SOL Global sigue ejecutando su estrategia de inversión en el mercado del cannabis internacional, la Compañía espera crear una red de alianzas estratégicas en sus activos para cubrir las necesidades de una cadena de suministro completa.

Acerca de SOL Global Investments Corp.

SOL Global es una compañía de inversión internacional con un enfoque en, entre otras cosas, el cannabis y compañías relacionadas con los mercados del cannabis en estados de EE.UU. donde está legalizado, el cáñamo y el CBD , así como los mercados del cannabis y del cáñamo europeos emergentes. Sus inversiones y alianzas estratégicas en cultivo, distribución y comercio minorista complementan el programa de I+D de la compañía con la Universidad de Miami. Es este enfoque completo lo que posiciona a SOL Global como un futuro líder en la industria del cannabis médico de Estados Unidos.

Acerca de European Cannabis Holdings

El grupo de empresas European Cannabis Holdings está a la vanguardia de la industria europea. Proporciona capital, talento y excelencia operacional a través de una cartera que incluye a la firma de inteligencia de mercado Prohibition Partners, el organizador de la conferencia Cannabis Europa, el distribuidor de CBD Amkeu, la plataforma de aprendizaje online The Academy of Medical Cannabis y la cadena de clínicas privadas de Reino Unido The Medical Cannabis Clinics. Estas participaciones proporcionan a ECH un pilar fundamental en el mercado de inversión de cannabis, al tiempo que lo ayudan a definir su futuro.

Declaraciones cautelares

Este comunicado contiene "información prospectiva" dentro de las leyes de valores aplicables. Todas las declaraciones contenidas aquí que no son claramente históricas en su naturaleza pueden constituir información prospectiva. En algunos casos, la información prospectiva puede identificarse por palabras o frases como "puede", "podrá", "espera", "probable", "debería", "haría", "planea", "anticipa", "pretende", "potencial", "propuesto", "estima", "cree" o la forma negrativa de estos términos u otras palabras, expresiones y variaciones gramaticales similares, así como declaraciones de que algunos eventos o condiciones "pueden" o "podrán" ocurrir, o mediante discusiones de estrategia. La información prospectiva incluye declaraciones sobre los planes estratégicos de la Compañía y el mercado internacional del cannabis.

La información prospectiva se basa en determinadas suposiciones materiales que se aplicaron al trazar una conclusión o hacer una predicción o proyección, incluyendo las percepciones de la directiva de las tendencias históricas, actuales condiciones y desarrollos futuros esperados, así como otras consideraciones que se consideran apropiadas en las circunstancias. Aunque consideramos estas suposiciones como razonables según la información actualmente disponible para la directiva, no hay garantía de que dichas expectativas demostrarán ser correctas.

Por su naturaleza, la información prospectiva está sujeta a riesgos e incertidumbres intrínsecos que pueden ser generales o específicos y crear la posibilidad de que las expectativas, pronósticos, predicciones, proyecciones o conclusiones demuestren no ser exactos, de que puede que los supuestos no sean correctos y de que los objetivos, las metas estratégicas y las prioridades no se logren. Factores de riesgo conocidos y desconocidos, muchos de los cuales escapan a nuestro control, pueden provocar que los resultados reales sean sustancialmente distintos de la información prospectiva contenida en este comunicado de prensa. Entre ellos se encuentran la capacidad de la Compañía para cumplir todas las regulaciones gubernamentales aplicables en un negocio altamente regulado; la inversión en compañías objetivo o proyectos que tienen un historial limitado o no operativo y están implicadas en actividades actualmente consideradas ilegales bajo la legislación federal de EE.UU.; cambios en las leyes; historial operativo limitado; confianza en la directiva; requisitos para financiación adicional; competitividad, opinión pública inconsistente y percepción en cuanto a la industria de la marihuana para uso médico y uso por adultos; y cambio regulatorio o político. Otros factores de riesgo adicionales pueden encontrarse en el actual formulario de MD&A e información anual de la Compañía, ambos presentados en SEDAR y accesibles en http://www.sedar.com.

(CONTINUA)