Sol Kerzner 1935-2020: Visionario hotelero sudafricano deja una increíble marca (2)

Reflejando los logros internacionales de Kerzner, Ian Douglas, amigo y empleado de las diferentes compañías de Kerzner durante 20 años, comentó: "Sol fue alguien que poseía la poco habitual combinación de ser un genio creativo, disponer de conocimientos financieros asombrosos y una energía increíble, algo que integraba en cada uno de los negocios que formaba parte. Nada de lo que él creó fue aburrido ni tuvo que perseguir el dinero. Él solo persiguió el éxito. Siempre fue un visionario, siempre buscó lo más grande, lo mayor, lo nuevo, lo diferente, y los proyectos más exactos y emocionantes en todo el mundo".

Sol y Butch lanzaron One&Only Resorts, creando propiedades de lujo destacadas y revolucionarias en las Bahamas, México, Mauricio, las Maldivas, Sudáfrica y Dubái. Siendo auténtico con la naturaleza de Kerzner de ser un innovador y un perfeccionista, cada una de las propiedades de One&Only no fue solamente única en su diseño y ambiente, estableciendo un nuevo estándar dentro del espacio de los resorts de lujo casuales al ofrecer la mejor experiencia para invitados en cada uno de los aspectos posibles.

En 2006, Butch Kerzner, que había asumido recientemente el cargo de consejero delegado de Kerzner International, murió trágicamente en un accidente de helicóptero cuando estaba buscando sitios en República Dominicana. Sol, que entonces era el presidente ejecutivo de Kerzner International, decidió Volver a ocupar el cargo de consejero delegado para seguir con el trabajo de la compañía y completar la labor en la que tanto él como Butch habían estado trabajando.

Jeff Rubenstein, amigo de toda la vida, recuerda muy bien aquellos días complicados:"Sol creía que no importaba de dónde procedieras, si le echabas horas, tendrías éxito. Nunca utilizó las circunstancias o tragedias que experimentó en su vida como una excusa para los fallos. Si la tragedia era una carga para Sol, el trabajo duro era el antídoto, y siempre se repetía así mismo 'simplemente hay que guardarlo'".

Kerzner procedió a la ampliación de la marca Atlantis a nivel mundial con el desarrollo de Atlantis, The Palm en Dubái. Este destino de resort de 1.500 millones de dólares y 1.500 habitaciones contó con el mayor acuario y parque acuático de Oriente Medio, outlets al por menor de lujo y restaurantes que contaban con prestigiosos chefs famosos a nivel internacional. Abriendo a finales del año 2008 con la mayor muestra de fuegos artificiales de todo el mundo, la impresionante fiesta de apertura consiguió el reconocimiento de los medios internacionales y atrajo la atención de los famosos y visitantes de todo el planeta.

En 2009, Kerzner volvió a África para desarrollar el Mazagan Beach Resort de 500 habitaciones en Marruecos, abriendo además el One&Only Cape Town, situado en el famoso V&A Waterfront. En el periodo dedicado al lanzamiento del One&Only Cape Town, Kerzner explicó: "Recientemente he vuelto de Beverly Hills, y me ha encantado ver que aún quedan seis personas que estuvieron conmigo en 1964. Sigue siendo un hotel muy bueno. Creo que uno debe aceptar que con el tiempo experimentaremos buenos momentos y otros que no serán tan buenos. Pero si hecho la vista atrás y me pregunto qué hubiera cambiado y hecho diferente, no hay tanto. Pienso que he sido lo suficientemente afortunado de haber contado con una amplia experiencia de vida en muchas formas. Hasta ahora, para mí ha sido un viaje muy interesante. He pasado por momentos complicados y por buenos momentos, y por encima de todo estuvo la determinación para llevarlo a cabo. No puedo imaginarme hacer nada más, ha sido todo muy intenso. Cada uno de los días que he estado en el negocio ha sido un disfrute".

En diciembre de 2010, la pasión de Kerzner por el hospedaje fue reconocida en la lista del Queen's Birthday Honors, con el premio de la insignia del Knight Commander de la Most Distinguished Order of St. Michael and St. George (KCMG). Sol nunca usó el título y siempre se mostró sorprendido y le hizo gracia cuando la gente se dirigía a él 'Sir Sol'.

En 2012, One&Only Group anunció proyectos en China, Australia y Montenegro, y al año siguiente desveló sus planes para el tercer Atlantis Resort en la Hainan Island de China. También se anunciaron las proposiciones para ampliar Atlantis, Dubái con 800 habitaciones adicionales y más de 230 apartamentos residenciales de lujo en el desarrollo de Royal Atlantis, con Sol liderando la planificación y diseño de estos nuevos proyectos para Kerzner International.

En 2014, Kerzner finalmente decidió salir de Kerzner International y jubilarse como presidente de la compañía.

El impacto de Kerzner dentro de la industria internacional de los resorts no puede dejarse de lado. Desde su modesto arranque en la vida, la carrera de Sol abarcó seis décadas, estableciendo más de 80 propiedades de hotel y casino repartidas en más de una docena de países. La determinación, perseverancia e ingenio monumental de Kerzner han transformado completamente el espacio de resort de destino integrado, y su impacto en la industria se puede ver y sentir en todo el mundo.

Pese a su categoría como celebridad internacional y las demandas de mantenimiento de una reputación de negocios enorme, Sol siempre ha sido una persona muy centrada en la familia. Andrea, su hija, destacó: "Mi padre siempre nos enseñó los valores de la familia -- sin importar lo ocupado que estuviera, siempre tenía tiempo para nosotros, su familia. Siempre cogía una llamada de cualquiera de nosotros en mitad de una reunión importante o de un vuelo a mitad de camino en cualquier parte del mundo para ir a la fiesta de cumpleaños de alguno de sus nietos. Para papa, su familiar lo era todo, su alegría".

Sol deja a sus hijos Andrea, Beverley, Brandon y Chantal y a diez nietos. Su hijo mayor, Howard 'Butch' Kerzner, falleció en el año 2006.

Sol Kerzner será enterrado en un funeral privado y pequeño al que solo asistirán sus familiares más cercanos.

