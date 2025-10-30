SOLSTICE ADVANCED MATERIALS COMPLETA LA ESCISIÓN DE HONEYWELL Y EMPIEZA A COTIZAR EN EL NASDAQ

La escisión posiciona a Solstice para acelerar el crecimiento y aportar valor para los accionistas como una empresa líder de materiales especializados pure-play

Está preparada para beneficiarse de tendencias seculares sólidas y resilientes en refrigeración, soluciones de construcción, computación avanzada, energía, seguridad y atención sanitaria

Empieza a cotizar hoy en el Nasdaq con el símbolo "SOLS"

(Información remitida por la empresa firmante)

MORRIS PLAINS, N.J., 30 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Solstice Advanced Materials (NASDAQ: SOLS), una empresa líder de materiales especializados pure-play, celebra hoy su primer día como empresa independiente que cotiza en bolsa tras la finalización de su escisión de Honeywell. Las acciones de Solstice comenzarán a cotizar en el mercado de valores de Nasdaq con el símbolo "SOLS" a partir de la hora de apertura del mercado.

Con una herencia de materiales avanzados de más de 130 años, Solstice está posicionada para desarrollar una trayectoria de innovación y excelencia operativa. Las tecnologías de Solstice permiten soluciones de alto rendimiento para sectores globales críticos, como HVAC/R, fabricación de semiconductores, gestión térmica de centros de datos, energía nuclear, defensa y ciencias biológicas. La empresa se inicia con aproximadamente 4000 empleados, 24 centros de fabricación y cuatro centros de I+D que prestan servicio a más de 3000 clientes en 120 países y territorios.

"Hoy marca el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo para Solstice", dijo David Sewell, presidente y director ejecutivo de Solstice Advanced Materials. "Nuestra independencia nos posiciona para aprovechar las potentes tendencias seculares que dan forma a nuestro sector, desde las transiciones motivadas por las normativas en soluciones de refrigeración y para edificios hasta la rápida proliferación de la IA y la computación avanzada. Con nuestras tecnologías diferenciadas, asociaciones con clientes inigualables, una fuerza laboral global de gran talento y un equipo de dirección experimentado, estamos listos para aprovechar nuestro potencial de crecimiento y aportar un valor significativo a largo plazo a nuestras partes interesadas".

La escisión se completó mediante la distribución de todas las acciones ordinarias de Solstice. Cada accionista registrado de Honeywell al final del día del 17 de octubre de 2025 recibió una acción ordinaria de Solstice por cada cuatro acciones ordinarias de Honeywell.

Acerca de Solstice Advanced MaterialsSolstice Advanced Materials es una empresa líder mundial de materiales especializados que hace avanzar la ciencia para obtener resultados más inteligentes. Solstice ofrece soluciones de alto rendimiento para industrias y aplicaciones críticas, incluidos refrigerantes, fabricación de semiconductores, refrigeración de centros de datos, energía nuclear, fibras protectoras, empaquetado sanitario y más. Solstice es reconocida por desarrollar materiales de próxima generación a través de algunas de las marcas de mayor renombre en el sector, como Solstice, Genetron, Aclar, Spectra, Fluka™ e Hydranal™. Al asociarse con más de 3000 clientes en más de 120 países y territorios y con el respaldo de una sólida cartera de más de 5700 patentes, los aproximadamente 4000 empleados de Solstice en todo el mundo impulsan la innovación en la ciencia de los materiales. Si desea obtener más información, visite www.Solstice.com.

Información adicionalSolstice utiliza nuestro sitio web de Relaciones con los Inversores, investor.solstice.com, como medio para divulgar información que puede ser de interés o sustancial para nuestros inversores y para cumplir con las obligaciones de divulgación en virtud del Reglamento FD. En consecuencia, los inversores deben consultar nuestro sitio web de Relaciones con los Inversores, además de seguir nuestros comunicados de prensa, presentaciones ante la SEC, conferencias telefónicas públicas, webcasts y redes sociales.

Declaraciones prospectivasEn este comunicado describimos muchas de las tendencias y otros factores que impulsan nuestro negocio y los resultados futuros. Dicha información contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, con sus enmiendas. Las declaraciones prospectivas son aquellas que abordan actividades, eventos o desarrollos que la dirección pretende, espera, proyecta, cree o prevé que ocurrirán o podrían ocurrir en el futuro. Se basan en los supuestos y las evaluaciones de la dirección a la luz de la experiencia y las tendencias pasadas, las condiciones económicas y del sector actuales, los desarrollos futuros previstos y otros factores relevantes, muchos de los cuales son difíciles de predecir y están fuera de nuestro control. No son garantías de rendimiento futuro, y los resultados, desarrollos y decisiones comerciales reales pueden diferir significativamente de los previstos en nuestras declaraciones prospectivas. No nos comprometemos a actualizar ni revisar ninguna de nuestras declaraciones prospectivas, excepto según lo exija la legislación aplicable sobre valores. Nuestras declaraciones prospectivas también están sujetas a riesgos e incertidumbres importantes, incluidos los riesgos macroeconómicos y geopolíticos actuales, como los cambios en la aplicación de las leyes y políticas comerciales y fiscales, incluidos los impactos de los aranceles y otras barreras y restricciones comerciales, un menor crecimiento del PIB o una recesión en los EE. UU. o a nivel mundial, interrupciones en la cadena de suministro, volatilidad de los mercados de capitales, la inflación y ciertos conflictos regionales que pueden afectar nuestro rendimiento tanto a corto como a largo plazo. Además, no se puede garantizar que cualquier plan, iniciativa, proyección, objetivo, compromiso, expectativa o perspectiva establecido en esta publicación pueda o vaya a lograrse. Algunos de los factores importantes que podrían hacer que los resultados reales de Solstice difieran materialmente de aquellos proyectados en dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, la capacidad de Solstice para obtener los beneficios previstos de la separación de Honeywell; endeudamiento incurrido en las transacciones financieras realizadas en relación con la escisión y riesgos asociados con un mayor endeudamiento; el riesgo de que los costes incrementales de operar de manera independiente (incluida la pérdida de sinergias), los costes de las transacciones de reestructuración y otros costes incurridos en relación con la separación excedan las estimaciones de Solstice; y el impacto de la separación en los negocios de Solstice y el riesgo de que la separación pueda ser más difícil, más larga o más costosa de lo previsto, incluido el impacto en los recursos, sistemas, procedimientos y controles de Solstice, la desviación de la atención de la dirección y el impacto y la posible interrupción de las relaciones con reguladores, clientes, proveedores, empleados y otras contrapartes comerciales. Estas declaraciones prospectivas deben considerarse a la luz de la información incluida en esta publicación, la información de nuestro balance final, con fecha del 17 de octubre de 2025, y otras presentaciones ante la SEC. Ningún plan prospectivo descrito en este documento es definitivo y puede modificarse o cancelarse en cualquier momento.

Contactos: Medios de comunicaciónAmy Schneiderman (201) 218-2302 Amy.Schneiderman@teneo.com

Relaciones con los inversores Mike Leithead(973) 370-8188Michael.Leithead@solstice.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2808886...

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/solstice-advanced-materials-completa-la-escision-de-honeywell-y-empieza-a-cotizar-en-el-nasdaq-302599174.html