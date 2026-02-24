(Información remitida por la empresa firmante)

- La voz de los pasajeros: Estos son los mejores aeropuertos para la experiencia del cliente, según revela ACI World

Los Premios ASQ 2025 a la Experiencia del Cliente demuestran que los aeropuertos superan a otros sectores, a medida que la satisfacción de los pasajeros sigue en aumento

MONTREAL, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Los aeropuertos de todo el mundo están superando a otras industrias en la experiencia del cliente, y la satisfacción de los pasajeros continúa aumentando, según los Premios ASQ 2025 a la Experiencia del Cliente anunciados hoy por Airports Council International (ACI) World, en asociación con el patrocinador Gold SITA.

Los resultados llegan en medio de un crecimiento continuo del tráfico, con volúmenes globales de pasajeros que se espera que alcancen los 9.800 millones en 2025 y se proyecta que aumenten a 10.200 millones en 2026, lo que ejerce una presión cada vez mayor sobre los aeropuertos para proporcionar experiencias eficientes, acogedoras y de alta calidad a escala.

¿Qué son los Premios ASQ a la Experiencia del Cliente?

ASQ es el único programa global de referencia que mide la satisfacción de los pasajeros durante su estancia en el aeropuerto, cuando sus experiencias son en directo, ofreciendo la imagen más precisa y oportuna de la experiencia del pasajero en cada etapa del viaje. Los pasajeros son seleccionados aleatoriamente en las puertas de salida y llegada mediante una metodología de muestreo diseñada científicamente, con encuestas recopiladas durante todos los horarios, días y meses de funcionamiento.

Cada año, los Premios ASQ a la Experiencia del Cliente reconocen a los aeropuertos de todo el mundo que, según los pasajeros, han obtenido el mejor rendimiento en múltiples dimensiones de la experiencia del cliente.

Lo más destacado

La satisfacción de los pasajeros aumentó a nivel mundial a pesar del continuo crecimiento del tráfico.

Se encuestó a casi 707.000 pasajeros en todo el mundo, en tiempo real.

en todo el mundo, en tiempo real. Más de la mitad de los viajeros aéreos del mundo pasaron por un aeropuerto con calificación ASQ.

El Control de Fronteras y Pasaportes registró los mayores aumentos de satisfacción a nivel mundial.

registró los mayores aumentos de satisfacción a nivel mundial. El ambiente y la limpieza del aeropuerto fueron los principales impulsores de la satisfacción general.

fueron los principales impulsores de la satisfacción general. Varias categorías de premios cuentan con más del 35% de nuevos ganadores.

"Los aeropuertos están demostrando que la satisfacción de los pasajeros puede seguir aumentando a pesar de la creciente presión", declaró Justin Erbacci, director general mundial de ACI. "Estos premios reflejan el esfuerzo colectivo de los equipos aeroportuarios y las partes interesadas de todo el mundo. Al celebrar el 20º aniversario del programa ASQ, reconocemos dos décadas de información fiable y reconocimiento que han ayudado a los aeropuertos a crear viajes mejores y más memorables. Felicitaciones a todos los ganadores del Premio ASQ a la Experiencia del Cliente de ACI por su inquebrantable dedicación a la experiencia del pasajero".

"Los viajes aéreos evolucionan a un ritmo acelerado, y los pasajeros esperan experiencias más fluidas y gratificantes que nunca", afirmó Pedro Alves, vicepresidente sénior de Borders de SITA. "Estos premios reconocen el trabajo excepcional que se realiza a diario en los aeropuertos". En este sentido, Nathalie Altwegg, vicepresidenta sénior de SITA en Aeropuertos, añadió: "Los aeropuertos están elevando el nivel gracias a la innovación y la dedicación, y nos enorgullece acompañar a nuestros socios en su continua transformación del viaje del pasajero".

¿Qué impulsa una mayor satisfacción del pasajero?

Los resultados del ASQ 2025 muestran que los pasajeros valoran cada vez más los entornos aeroportuarios limpios y acogedores, así como las interacciones fluidas y centradas en el ser humano. Las mejoras en el control de fronteras y pasaportes destacan el papel fundamental del personal de primera línea para reducir el estrés y la incertidumbre en momentos clave del viaje.

Estos hallazgos coinciden estrechamente con las perspectivas del Informe de la Encuesta Global de Viajeros de ASQ 2026 .

Reconocimiento de la excelencia a nivel mundial

Los ganadores anunciados este año representan el grupo más grande hasta la fecha: 100 aeropuertos de todo el mundo fueron reconocidos por la excelencia en la experiencia del pasajero, con 195 premios otorgados en todas las categorías y regiones, incluyendo:

88 Mejores Aeropuertos en Salidas

23 Mejores Aeropuertos: Personal Más Dedicado

26 Mejores Aeropuertos: El Viaje Más Fácil

23 Mejores Aeropuertos: El Aeropuerto Más Agradable

29 Mejores Aeropuertos: El Aeropuerto Más Limpio

6 Mejores Aeropuertos en Llegadas

Además, 8 aeropuertos recibieron el Cuadro de Excelencia del Director General Mundial de ACI , en reconocimiento a su desempeño y constancia en la prestación de una experiencia de alta calidad para los pasajeros.

Ceremonia de los Premios ASQ 2025 a la Experiencia del Cliente

La Ceremonia de los Premios ASQ 2025 a la Experiencia del Cliente se celebrará en la Cumbre Mundial de Experiencia Aeroportuaria de ACI en Estambul, Turquía, del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2026. Esta prestigiosa reunión anual es el principal evento aeroportuario dedicado a la experiencia del cliente y del empleado, y acogerá a más de 800 ejecutivos aeroportuarios, expertos en experiencia del cliente y profesionales relacionados para conocer las últimas estrategias que están dando forma a la industria.

Acerca de ACI

El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), la asociación comercial de aeropuertos del mundo, es una organización federada que comprende ACI World , ACI África, ACI Asia-Pacífico y Oriente Medio, ACI Europa, ACI Latinoamérica y el Caribe, y ACI Norteamérica. Al representar los intereses de los aeropuertos durante las fases clave del desarrollo de políticas, ACI contribuye significativamente a garantizar un sistema global de transporte aéreo seguro, eficiente y ambientalmente sostenible. A enero de 2026, ACI contaba con 811 miembros y operaba más de 2.200 aeropuertos en más de 160 países de todo el mundo.

Acerca de SITA

SITA es el motor tecnológico de la industria del transporte aéreo, haciendo que viajar sea más seguro, sencillo y sostenible. Con cerca de 2.500 clientes, su tecnología respalda a más de 1.000 aeropuertos, 19.600 aeronaves y más de 70 gobiernos, a la vez que facilita el intercambio de entre el 45% y el 50% de los datos de transporte aéreo global. Desde el autoservicio avanzado y el control de operaciones hasta el diseño de aeropuertos y las fronteras digitales, SITA está dando forma a la próxima generación de viajes, fortalecida por adquisiciones como Materna IPS, ASISTIM y CCM. También se está expandiendo más allá de la aviación hacia la movilidad aérea urbana, ferroviaria y de cruceros mediante iniciativas como SmartSea.

Aprenda más en www.sita.aero .

Notas de los redactores

