-Sony Semiconductor Solutions lanzará el primer sensor de imagen CMOS de la industria para aplicaciones de automoción con interfaz MIPI A-PHY incorporada

Ofrece un alto rendimiento HDR y un bajo consumo de energía para las cámaras de automoción de próxima generación

ATSUGI, Japón, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Sony Semiconductor Solutions Corporation (Sony) anunció hoy el próximo lanzamiento del IMX828, el primer*1 sensor de imagen CMOS de la industria para aplicaciones de automoción con una interfaz MIPI A-PHY integrada. Existen múltiples estándares de interfaz de transmisión de alta velocidad para aplicaciones de automoción. Este producto es el primero de la industria*1 en incluir esta interfaz en el sensor de imagen.

El IMX828 ofrece una resolución de 8 megapíxeles efectivos*2 y el nivel más alto*1 de atributos de alto rango dinámico (HDR) de la industria. Los chips serializadores externos, requeridos en modelos anteriores para cumplir con los estándares de interfaz de transmisión de alta velocidad, ya no son necesarios, lo que permite un sistema de cámara compacto que consume menos energía y contribuye a un diseño térmico optimizado. Además, las características HDR mejoradas ofrecen mejoras exponenciales en el reconocimiento de objetos de alta luminancia, como los LED rojos. También incorpora una función de vigilancia de estacionamiento de bajo consumo para detectar sujetos en movimiento y reducir el riesgo de robo y vandalismo.

De cara al futuro, Sony también está considerando el desarrollo de nuevos productos con estándares de transmisión de alta velocidad integrados, distintos de MIPI A-PHY. Basándose en una estrategia de interfaz flexible y de estándares abiertos, Sony seguirá contribuyendo a la innovación tecnológica necesaria para las cámaras automotrices de próxima generación.

Para soportar las comunicaciones de alto ancho de banda, baja latencia y alta fiabilidad entre la cámara y la ECU que requieren los sistemas de cámaras automotrices, existen múltiples estándares de interfaz de transmisión de alta velocidad. El IMX828 es el primer ejemplo de producto*1 de la industria equipado con una interfaz MIPI A-PHY integrada directamente en el sensor de imagen. El nuevo sensor también está equipado con el circuito de gestión de errores patentado por Sony, lo que lo hace altamente resistente a los errores provocados por ruido externo durante la transmisión de datos.

Con estas características, el nuevo producto ofrece las siguientes ventajas a los fabricantes de equipos originales (OEM) y a los socios de primer nivel:

Coste reducido gracias a la eliminación de la necesidad de un serializador externo.

Tamaño compacto de la placa y menor generación de calor.

Menor consumo de energía del módulo de cámara.

Mayor resistencia a errores causados por ruido externo.

Principales características

Primera * 1 interfaz MIPI A-PHY integrada de la industria (opcional)

Función de vigilancia de aparcamiento integrada de bajo consumo (opcional)

Rendimiento de reconocimiento mejorado gracias al HDR de más alto nivel *1 de la industria

En colaboración con Mobileye, Sony presentó un nuevo modo HDR dual que mejora el rendimiento con poca luz y reduce el desenfoque de movimiento para una visión artificial mejorada.

Satisface la demanda de aplicaciones de alta calidad en la cabina.

Proporciona la ciberseguridad necesaria para aplicaciones en vehículos (opcional).

