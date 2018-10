COMUNICADO: Spin Master sigue con su expansión internacional con operaciones directas en Rusia, Suiza, Austria y Grecia

Publicado 11/07/2018 12:15:39 CET

TORONTO, July 11, 2018 /PRNewswire/ --

Spin Master Corp. http://www.spinmaster.com, una destacada compañía mundial de entretenimiento para niños, anunció su expansión en Europa como parte de la estrategia de crecimiento internacional de la compañía, y venderá directamente a los principales minoristas de Rusia, Suiza, Austria y Grecia en 2019.

"La expansión internacional es una estrategia de crecimiento central para Spin Master, y Europa ha sido una fuente de crecimiento importante para nosotros en los últimos años", destacó Ben Gadbois, director general y responsable de operaciones de Spin Master. "Estamos llevando a cabo una aproximación ponderada en la ejecución de nuestra expansión internacional. Rusia, Suiza, Austria y Grecia representan oportunidades de penetración de mercado importantes que apoyan nuestro objetivo a largo plazo para aumentar de forma considerable nuestra escala fuera de Norteamérica".

Spin Master ha creado una filial rusa, Spin Master Rus LLC, y comenzará con la distribución directa a principios de 2019. Encargándose de la supervisión de las ventas y actividades de marketing estará Andrey Savchenko, responsable general para Rusia. Las operaciones de Spin Master en Rusia tendrán su sede central sita en Moscú.

Spin Master proporcionará servicio a los mercados de Suiza y Austria y al mercado griego de forma directa por medio de sus oficinas existentes en Alemania e Italia, respectivamente.

"Nuestro reconocimiento mundial creciente nos ha permitido atraer y asegurar a los principales talentos locales con un conocimiento profundo de las industrias de entretenimiento y juguetes para niños - destacando a Spin Master por su éxito continuado", indicó Anton Rabie, vice-consejero delegado de Spin Master.

Acerca de Spin Master Spin Master es una compañía de entretenimiento para niños líder a nivel mundial que crea, diseña, fabrica, licencia y comercializa una cartera diversificada de juguetes, juegos, productos y artículos de entretenimiento innovadores. Spin Master es más conocida por sus revolucionarias marcas que incluyen Zoomer(R), Bakugan(R), Erector(R) by Meccano(R), Hatchimals(R), Air Hogs(R) y PAW Patrol(R). Desde el año 2000, Spin Master ha recibido 96 nominaciones al TIA Toy of The Year (TOTY), con 28 premios en una diversidad de categorías de productos que incluyen 13 nominaciones al Innovative Toy of the Year (TOTY Innovation), más que cualquiera de sus competidores. A día de hoy, Spin Master ha producido seis series de televisión, incluyendo el éxito de 2007 Bakugan Battle Brawlers y el actual éxito PAW Patrol, que se transmite a más de 160 países y territorios de todo el mundo. Spin Master emplea a más de 1.600 personas a nivel mundial, con oficinas en Canadá, Estados Unidos, México, Francia, Italia, Reino Unido, Eslovaquia, Polonia, Alemania, Suecia, Países Bajos, China, Hong Kong, Japón, Vietnam y Australia.

