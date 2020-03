Spinnaker Support nombra al nuevo director general de la región EMEA

Un antiguo ejecutivo de IBM seguirá impulsando el crecimiento y la expansión en Europa, Oriente Medio y África

LONDRES, 30 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Spinnaker Support, un proveedor líder de soporte Oracle y SAP a terceros y de servicios gestionados, ha anunciado hoy el nombramiento de Martin Biggs como vicepresidente y director general de la región EMEA. El Sr. Biggs, que trabaja en Londres, asumirá la responsabilidad de las ventas regionales, las alianzas y las relaciones con los clientes. Spinnaker Support ofrece en estos momentos servicio a cientos de clientes con sedes centrales u operaciones en la región EMEA.

El Sr. Biggs se desempeñó recientemente como líder de desarrollo del departamento de Servicio de soporte tecnológico (TSS por sus siglas en inglés) de Reino Unido e Irlanda de IBM. En dicho puesto, lideró el crecimiento de la alianza global de IBM con Spinnaker Support. Spinnaker Support, que forma parte del conjunto de soluciones de 4 barreras de IBM, ofrece el mejor soporte a software empresarial de terceros a empresas medianas y empresas globales de Fortune 100. Los clientes a menudo reorientan el ahorro de costos que les proporciona Spinnaker Support a acelerar su migración a la nube y otras iniciativas transformadoras de IBM.

En sus más de 19 años en IBM, el Sr. Biggs ha desarrollado y creado departamentos empresariales que han comprendido redes, seguridad, resiliencia, infraestructura gestionada y mantenimiento y soporte de TI. El Sr. Biggs ha dedicado una década a aumentar la huella de los servicios de IBM en la región Asia Pacífico. Desde su oficina de Singapur, ha liderado a equipos para impulsar el negocio en economías establecidas y mercados emergentes.

"En los últimos dos años, he colaborado estrechamente con el equipo de Spinnaker Support y me ha impresionado mucho la calidad de su servicio y la integridad de su liderazgo a lo largo de este tiempo. Este nombramiento es un paso natural e interesante para mí", comentó Martin Biggs. "Las organizaciones esperan que sus TI internos operen con la misma flexibilidad y eficacia que la nube, pero en mi experiencia, a menudo los contratos heredados (como por ejemplo con Oracle y SAP) son los que asfixian el presupuesto de TI. Me estimula cómo Spinnaker Support ayuda a sus clientes a asumir el control de su estrategia TI mientras permite grandes ahorros en gastos de transición de TI".

"Nuestra operación de EMEA tiene una trayectoria estable de éxitos", comentó Kurt Moydell, vicepresidente sénior de Ventas globales y marketing en Spinnaker Support. "Para rentabilizar esta importante oportunidad en el mercado EMEA, sabíamos que necesitábamos un verdadero líder con una formación diversa en servicios de TI. Martin es la elección ideal para ayudar a Spinnaker Support a crecer con inteligencia y satisfacer la demanda de la región. Con Martin al mando, anticipamos una expansión rápida y continuada de clientes nuevos con un gran crecimiento de ventas, en parte basados en las alianzas estratégicas".

Acerca de Spinnaker Support

Spinnaker Support es el proveedor líder de asistencia tercera de Oracle y SAP con mayor crecimiento y puntuación. Los clientes de Spinnaker Support obtienen un servicio más exhaustivo y atento, ahorran una media del 62 % en gastos anuales de asistencia y pueden mantener sus versiones de software tanto tiempo como quieran. Un creciente número de nuestros clientes de asistencia tercera usa los servicios incrementales que proveemos, servicios que incluyen servicios de aplicación gestionada, servicios de tecnología gestionada y asesoría. Seguimos siendo el único proveedor de servicios de asistencia tercera que ofrece esta mezcla única de servicios. Nuestros clientes confían en nosotros para que sus aplicaciones empresariales sigan ejecutándose con un rendimiento máximo y que les ayudemos a recorrer el trayecto de in situ a híbrido a la nube.

La mezcla ganadora de servicios ganadora de servicios de Spinnaker Support abarca SAP, BussinessObjects, HANA Database, soluciones selectas de SAP de la siguiente generación, Sybase, Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Siebel, Oracle Database, productos de Oracle Technology y Middleware, Hyperion, Demantra, Agile PLM, ATG/Endeca, PeopleSoft y más. Para averiguar más cosas acerca de Spinnaker Support, visite http://www.spinnakersupport.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2762865-1&h=2135888976&u...].

