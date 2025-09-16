Stamus y SentinelOne amplían su colaboración para ofrecer operaciones de seguridad integrales basadas en IA

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta colaboración reforzada posiciona a Clear NDR como la base esencial de la inteligencia de red para las inversiones en seguridad de IA

PARÍS, 16 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Stamus , un innovador global de sistemas de detección y respuesta a amenazas (NDR) basados en red, y SentinelOne , el líder en seguridad nativa de IA, anunciaron hoy la siguiente fase de su asociación enfocada en ofrecer iniciativas integrales de comercialización que abordarán mejor los puntos críticos de seguridad de la red a través de la detección y respuesta impulsadas por IA.

Los equipos de seguridad se enfrentan a la fatiga de alertas, los falsos positivos y una superficie de ataque en constante expansión. A medida que las organizaciones invierten fuertemente en SIEM basados en IA y desarrollan aplicaciones LLM personalizadas para operaciones de seguridad, ha surgido un punto ciego crítico: la eficacia de los sistemas de IA depende de los datos que consumen. Al combinar la inteligencia de amenazas de red de alta fiabilidad de Stamus con la plataforma nativa de IA de SentinelOne, esta integración aborda estos desafíos y ofrece a los defensores una visibilidad completa de los ataques en la red, los registros y los endpoints. Clear NDR ofrece detección y telemetría de amenazas de red basadas en evidencia, lo que proporciona a los sistemas de IA el contexto completo del comportamiento de la red necesario para comprender la historia completa del ataque. En definitiva, esto permite a los equipos de seguridad reducir drásticamente el tiempo medio de respuesta (MTTR).

"Las organizaciones están descubriendo que sus importantes inversiones en seguridad de IA operan con una visibilidad incompleta", afirmó Eric Leblond, cofundador y director de tecnología de Stamus Networks. "Clear NDR cubre esta necesidad crítica al proporcionar inteligencia de red completa y centrada en la seguridad, que refuerza la seguridad de la IA con un conocimiento integral de la situación de la red. Esta colaboración ampliada con SentinelOne potencia las inversiones existentes de los clientes en Purple AI y Singularity, impulsando su IA con nuestra inteligencia de red centrada en la seguridad (no solo datos), preprocesada, contextualizada y optimizada para la IA".

Esta integración complementa la estrategia de ecosistema más amplia de SentinelOne y mejora la Plataforma Singularity™ con datos enriquecidos sobre amenazas de red de Clear NDR. Esta inteligencia compartida mejora la fidelidad de la señal y el conocimiento contextual dentro de la Plataforma Singularity, consolidando a SentinelOne como una potente plataforma nativa de IA donde la telemetría de todo el conjunto de seguridad se une para impulsar la detección y respuesta integrales de amenazas de IA en tiempo real.

"Comprender y gestionar las amenazas a nivel de red es esencial para la ciberresiliencia", indicó Melissa K. Smith, vicepresidenta sénior de Alianzas e Iniciativas Estratégicas Globales de SentinelOne. "Nuestra alianza ampliada con Stamus Networks ayudará a los equipos de seguridad a identificar proactivamente amenazas sofisticadas al combinar la mejor inteligencia de red con la detección y respuesta basadas en IA de SentinelOne. Nuestra alianza tecnológica con Stamus ejemplifica nuestro compromiso compartido de ofrecer ecosistemas de seguridad conectados e inteligentes que permitan a los clientes anticiparse a las amenazas actuales".

Esta alianza conjunta ofrece varias ventajas clave:

Visibilidad unificada de amenazas: Correlacione directamente los datos de comportamiento de la red con los datos de telemetría y registro de endpoints, la nube, identidad y GenAI para una monitorización integral de la superficie de ataque.

Correlacione directamente los datos de comportamiento de la red con los datos de telemetría y registro de endpoints, la nube, identidad y GenAI para una monitorización integral de la superficie de ataque. Fidelidad de señal mejorada: Reduzca drásticamente los falsos positivos mediante inteligencia de red de alta fiabilidad combinada con análisis impulsado por IA y razonamiento a nivel humano.

Reduzca drásticamente los falsos positivos mediante inteligencia de red de alta fiabilidad combinada con análisis impulsado por IA y razonamiento a nivel humano. Detección acelerada de amenazas: Permita una identificación más rápida de movimientos laterales, abuso de credenciales y ataques sofisticados de múltiples etapas.

Permita una identificación más rápida de movimientos laterales, abuso de credenciales y ataques sofisticados de múltiples etapas. Ecosistemas de seguridad conectados: La integración perfecta consolida SentinelOne como la principal plataforma impulsada por IA, donde la telemetría de todo el entorno se une para una detección y respuesta ante amenazas precisas y en tiempo real.

La asociación se basa en la exitosa integración técnica anunciada en marzo de 2025 , donde Clear NDR se integró con la plataforma Singularity™ de SentinelOne para proporcionar capacidades de respuesta automatizadas y análisis de amenazas centralizado.

Acerca de Stamus Networks

Stamus Networks es líder mundial en seguridad de redes basada en Suricata y creador del innovador sistema Clear NDR. Al proporcionar inteligencia de red superior que potencia las plataformas de IA de seguridad, Clear NDR cierra las brechas de visibilidad y reduce la fatiga de alertas, transformando el tráfico de red sin procesar en información de seguridad práctica con transparencia, personalización y eficacia inigualables. Con la confianza de importantes instituciones financieras, agencias gubernamentales y participantes en los mayores ejercicios de ciberseguridad de la OTAN, Stamus Networks ofrece soluciones probadas y de alto rendimiento para la detección y respuesta de redes. Para más información, visite: stamus-networks.com .

Acerca de SentinelOne

SentinelOne es una plataforma líder de ciberseguridad nativa de IA. Basada en el primer Data Lake unificado, SentinelOne permite al mundo operar de forma segura mediante la creación de sistemas inteligentes basados en datos que piensan por sí mismos, se anticipan a la complejidad y el riesgo, y evolucionan por sí solos. Organizaciones líderes, incluidas empresas de Fortune 10, Fortune 500 y Global 2000, así como importantes gobiernos, confían en SentinelOne para asegurar el futuro™. Obtenga más información en sentinelone.com .

