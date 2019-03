Standard & Poor's y Moody's mantienen las calificaciones crediticias de grado de inversión de Yanfeng

Publicado 19/03/2019 16:44:24 CET

SHANGHÁI, 19 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- Yanfeng Global Automotive Interior Systems Co, Ltd. (YFAI) anunció que S&P Global Ratings (Standard and Poor's) y Moody's Investors Service (Moody's) mantuvieron sus calificaciones crediticias de BBB- y Baa3 con perspectivas estables. Moody's actualizó su calificación del grado de inversión el 31 de enero de 2019 y S&P, el 28 de febrero de 2019. Este es el tercer año consecutivo en que S&P y Moody's califican el grado de inversión de la empresa. Estas calificaciones están sujetas al seguimiento constante de las dos agencias.

Standard & Poor's ha ratificado su calificación de largo plazo de YFAI de BBB- con perspectivas estables. S&P atribuyó su calificación a factores tales como el posicionamiento sólido en el mercado de los interiores de automóviles, la presencia global, las relaciones arraigadas con importantes fabricantes, el bajo endeudamiento y la prudente gestión financiera.

Moody's Investors Service ha continuado asignando una calificación de emisor Baa3 con perspectivas estables en su actualización. Esta calificación está fundamentada en consideraciones crediticias, como la generación constante de ingresos de YFAI, impulsada por un posicionamiento sólido en el mercado mundial de los interiores de automóviles, así como por una marcada diversificación geográfica.

«Nos complace que tanto S&P como Moody's hayan mantenido sus calificaciones del grado de inversión para YFAI», afirmó Steve Meszaros, CEO de Yanfeng Automotive Interiors. «Estas calificaciones ratifican nuestro liderazgo en el sector y nuestra buena posición para ejecutar nuestras prioridades estratégicas y servir a nuestros clientes globales en esta época de gran evolución en el sector mundial del automóvil».

«Estas calificaciones son la confirmación de que nuestra empresa está bien posicionada en el mercado mundial», señaló Michael Kleinheksel, CFO de YFAI. «Seguiremos enfocados en desempeñarnos con disciplina y mejorar la eficiencia en el cumplimiento de nuestros compromisos con los clientes».

Acerca de Yanfeng Automotive Interiors:

Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) es el líder mundial en interiores de automóviles. YFAI está redefiniendo la forma de relajarse, trabajar y jugar en el interior de los vehículos hoy y con décadas de adelanto. Con sede en Shanghái, esta compañía cuenta con unas 110 plantas de producción y centros tecnológicos en 19 países y emplea a más de 33 000 trabajadores en todo el mundo, que diseñan, desarrollan y fabrican componentes de interiores para todos los fabricantes de automóviles. Constituida en 2015, Yanfeng Automotive Interiors es una empresa conjunta integrada por Yanfeng, uno de los principales proveedores de automóviles de China, y Adient, líder mundial en asientos para automóviles.Para más información, visite www.YFAI.com [http://www.yfai.com/].

