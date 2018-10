COMUNICADO: Stars Group publica sus resultados del segundo trimestre de 2018 (9)

Publicado 15/08/2018 13:47:58 CET

The Stars Group está en el proceso de integración y mitigación de clientes y plataformas en relación con las adquisiciones australianas y una vez completado,The Stars Group pretende informar de ciertas mediciones clave al segmento australiano además de las apuestas y margen neto de apuestas.

Para obtener información adicional sobre las métricas clave de The Stars Group y otros datos, consulte el 2018 MD&A del segundo trimestre, incluido bajo los titulares "Limitations of Key Metrics, Other Data and Non-IFRS Measures", "Key Metrics and Non-IFRS Measures" y "Segment Results of Operations".ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS DE LAS GANANCIAS (SIN AUDITAR)

Tres meses finalizados el 30 de Seis meses finalizados el 30 de junio junio -------------------------------- -------------------------------- En miles de dólares estadounidenses 2018 2017 2018 2017 (excepto cantidades por acciones) -------------------------------- Ingresos 411.512 305.305 804.403 622.625 Coste de ingresos (83.637) (52.668) (163.901) (115.129) ------- ------- -------- -------- Beneficio bruto 327.875 252.637 640.502 507.496 ------- ------- ------- ------- Generales y administrativos (262.786) (110.395) (404.093) (213.250) Ventas y marketing (54.899) (31.342) (104.319) (65.360) Investigación y desarrollo (9.126) (5.383) (17.160) (12.483) ------ ------ ------- ------- Ingresos operativos 1.064 105.517 114.930 216.403 Cargas financieras netas (160.360) (39.052) (198.710) (81.497) Ganancias netas de asociados 1.068 - 1.068 - ----- --- ----- --- Ganancias (pérdidas) antes de (158.228) 66.465 (82.712) 134.906 impuestos sobre la renta Recuperación fiscal de los ingresos 3.404 4.018 2.249 1.330 ----- ----- ----- ----- Ganancias (pérdidas) netas (154.824) 70.483 (80.463) 136.236 ======== ====== ======= ======= Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Accionistas de The Stars Group Inc. (153.645) 70.494 (78.194) 135.905 Interés no controldo (1.179) (11) (2.269) 331 Ganancias (pérdidas) netas (154.824) 70.483 (80.463) 136.236 Ganancias (pérdidas) por acción común (dólares estadounidenses) Básicas $(1,01) $0,48 $(0,52) $0,93 Diluidas $(1,01) $0,35 $(0,52) $0,67 Acciones comunes medias ponderadas destacadas (miles) Básicas 152.788 146.703 150.523 146.136

ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS CONSOLIDADOS (SIN AUDITAR)

(CONTINUA)