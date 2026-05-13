Stimvia impulsará la expansión global de su terapia insignia URIS®

(Información remitida por la empresa firmante)

-Stimvia amplía su consejo asesor científico y su equipo directivo comercial para impulsar la expansión global de su terapia insignia URIS

OSTRAVA, República Checa, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Stimvia, una empresa checa de tecnología médica que desarrolla terapias de neuromodulación no invasivas para la vejiga hiperactiva (VH) anunció hoy la ampliación de su Consejo Asesor Científico y el fortalecimiento de su equipo comercial internacional, lo que marca una nueva fase en la expansión global de su terapia estrella, URIS.

Reforzando su credibilidad con destacados expertos en urología de EE. UU., Reino Unido y la UE

La compañía ha ampliado su Consejo Asesor Científico con destacados expertos en urología de Estados Unidos, Reino Unido y Europa, reforzando así su liderazgo clínico y científico a medida que impulsa el desarrollo del mercado y la adopción internacional.

Se unen al Consejo Asesor Científico:

Doctor David R. Staskin , urólogo con sede en Boston, EE. UU., y experto reconocido mundialmente en trastornos funcionales del tracto urinario inferior, con amplia experiencia en el desarrollo de dispositivos médicos e investigación clínica;

, urólogo con sede en Boston, EE. UU., y experto reconocido mundialmente en trastornos funcionales del tracto urinario inferior, con amplia experiencia en el desarrollo de dispositivos médicos e investigación clínica; Profesor Alan J. Wein, MD, PhD (Hon), FACS , una autoridad destacada en vejiga hiperactiva y colaborador en guías de tratamiento internacionales, anteriormente Jefe de Urología de la Universidad de Pensilvania;

, una autoridad destacada en vejiga hiperactiva y colaborador en guías de tratamiento internacionales, anteriormente Jefe de Urología de la Universidad de Pensilvania; Profesor Christopher R. Chapple , un experto de renombre mundial en urología funcional y reconstructiva, afiliado a la ADD, con sede en el Reino Unido; y

, un experto de renombre mundial en urología funcional y reconstructiva, afiliado a la ADD, con sede en el Reino Unido; y Profesor Bertil Blok, un especialista líder en neurourología y urología funcional, afiliado a ADD, con sede en los Países Bajos.

En conjunto, el Consejo Asesor Científico fortalece la capacidad de Stimvia para colaborar con destacados profesionales clínicos, respaldar la generación de evidencia y reforzar la confianza entre socios e inversores del sector salud.

Desarrollando el motor comercial para la expansión en mercados internacionales

Al mismo tiempo, Stimvia ha incorporado talento comercial sénior para impulsar y acelerar su crecimiento internacional. El doctor David da Silva ha sido nombrado para liderar la distribución global y el desarrollo de mercado. Con más de una década de experiencia en liderazgo comercial en empresas de tecnología médica como Medtronic, Stryker y Ascendis Health, se centrará en alianzas estratégicas escalables y estrategias de entrada al mercado en Europa, Latinoamérica y otras regiones clave.

Stimvia también ha nombrado a Alim Topdag, MSc, como director de Ventas y Desarrollo de Negocios para los mercados de fuera de Estados Unidos. Impulsará las ventas y el desarrollo comercial en territorios prioritarios mediante alianzas con distribuidores y modelos comerciales directos, al tiempo que brindará apoyo en la implementación clínica y técnica, así como en la adopción de la terapia.

Al combinar la mejor asesoría clínica con un liderazgo comercial ampliado, Stimvia está sentando las bases para la adopción internacional de URIS y su próxima etapa de crecimiento en los mercados urológicos globales.

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