Stratio BD incluido en el "Magic Quadrant for Data Integration Tools" y en el "Emerging Tech Impact Radar" de Gartner

LONDRES, 5 de diciembre de 2023 /PRNewswire/ -- Stratio BD especialista líder en Generative AI Data Fabric ha anunciado hoy su inclusión en el "Magic Quadrant for Data Integration Tools" de Gartner como Mención de Honor.

El "Magic Quadrant for Data Integration Tools" de Gartner es el patrón de oro del sector para evaluar a las principales empresas de datos, y los directivos de empresas lo utilizan habitualmente para tomar decisiones fundamentadas a la hora de seleccionar soluciones de integración de datos adecuadas.

Gartner ensalza a Stratio BD por su producto Generative AI Data Fabric que simplifica la comprensión de los datos para los usuarios empresariales mediante la asignación de los datos de la empresa a su capa unificada de datos empresariales.

Óscar Méndez, CEO y fundador de Stratio BD, afirma: "La Mención de Honor a Stratio BD refleja nuestra capacidad técnica y el enfoque visionario del que tan orgullosos nos sentimos en Stratio".

"Estamos orgullosos de haber sido reconocidos por proporcionar una capa de datos empresarial con IA generativa a través de nuestra arquitectura data fabric, algo que muchas empresas bien establecidas que se incluyen regularmente en el Cuadrante Mágico solo han esbozado en sus respectivas hojas de ruta".

"Para las empresas que buscan soluciones de datos innovadoras, es importante mirar más allá de los proveedores "de renombre" y tener en cuenta a las empresas que ofrecen productos de vanguardia en los mercados de datos y analítica, aunque aún no cumplan los criterios de Gartner en cuanto a ingresos o presencia en el mercado."

"Con nuestros ambiciosos planes de expansión y un significativo crecimiento interanual, estamos seguros de que nuestro producto seguirá siendo la herramienta de gestión de datos preferida por las empresas."

La Mención de Honor a Stratio BD llega trás su inclusión en el "Emerging Tech Impact Radar" de Gartner. El informe destaca las 26 tecnologías más disruptivas a escala mundial en el mercado de datos y analítica.

El producto de Stratio BD, Generative AI Data Fabric, cubre todo el ciclo de vida de la gestión del dato, desde el descubrimiento y la gobernanza del dato, hasta su uso y eliminación. Stratio habilita una capa semántica (gracias el uso de ontologías) que mapea automáticamente a los datos técnicos, previamente virtualizados y securizados, simplificando el acceso al dato al usuario de negocio.

Como parte del compromiso de Stratio BD de democratizar el acceso al dato, introducimos "Stratio Gen-AI": el primer motor de IA generativa para empresas que ayuda a gestionar y acceder de forma segura a los datos empresariales, mediante el uso de diferentes Large Language Models.

Stratio Gen-AI permite a los usuarios realizar consultas complejas usando su lengua materna y recibir respuestas seguras, precisas y accesibles en cuestión de segundos y sin necesidad de conocimientos técnicos, incluidas preguntas como "¿Cuánto stock de nuestro producto más popular hay disponible esta semana?" o "¿Cuántos préstamos se han aprobado este trimestre?".

