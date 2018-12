Stream TV y BOE se asocian para llevar la tecnología 3D de alta resolución y sin gafas al mercado mundial de 8K

Publicado 30/11/2018 13:49:40 CET

FILADELFIA, 30 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- Stream TV Networks, Inc. y BOE Technology Group Co., Ltd. se complacen en anunciar que han firmado un acuerdo estratégico a largo plazo para combinar los paneles de alta resolución de BOE, el proveedor de paneles número uno a nivel mundial, con la galardonada tecnología 3D sin gafas Ultra-D de Stream TV. Gracias a este nuevo contrato, BOE de adentrará en el mercado 3D de la mano de Stream TV.

Stream TV Networks y BOE acaban de celebrar una conferencia de prensa conjunta en Pekín, con la presencia de ejecutivos sénior de ambas compañías, para exponer las últimas versiones de la tecnología 3D sin gafas de Stream TV. Durante la conferencia de prensa, BOE manifestó su intención de incluir en el futuro la tecnología de Stream TV en toda su serie de líneas de productos.

"Hemos mejorado las pantallas de 8K y los paneles de alta resolución (televisores, teléfonos, ordenadores portátiles, tabletas, monitores, etc.) para ofrecer una experiencia de visualización sin precedentes con un valor real para los fabricantes de dispositivos y sus clientes", afirmó Mathu Rajan, consejero delegado de Stream TV. "Gracias a nuestra asociación con BOE, lograremos grandes avances en el mercado mundial del 8K, lo que permitirá a los consumidores tener una experiencia de visualización mucho mejor de todos los contenidos y en cualquier dispositivo".

La solución Ultra-D de Stream TV, que se considera ampliamente la mejor tecnología 3D sin gafas del mundo, utiliza una óptica avanzada y potentes algoritmos de renderizado para crear un ángulo de visión de 140 grados que proporciona a todos los presentes en la sala una experiencia 3D nítida, clara, radiante y totalmente ajustable, sin necesidad de gafas ni anteojos.

Los paneles de BOE combinados con la tecnología Ultra-D de Stream TV se presentaron a empresas líderes en el sector que tienen previsto lanzar productos con Ultra-D en 2019.

ACERCA DE STREAM TV NETWORKS, INC:

Stream TV es una empresa tecnológica con sede en Filadelfia. Su novedosa tecnología Ultra-D es la única solución 3D sin gafas patentada que ofrece tanto una asombrosa pantalla de visualización como una conversión de contenido desde cualquier fuente 2D o 3D. www.Ultra-D.com [http://www.ultra-d.com/]

ACERCA DE BOE:

BOE es pionera en innovación y desarrollo de tecnologías TFT-LCD y se dedica a acelerar el progreso de nuevos dispositivos de visualización, como pantallas flexibles y realidad aumentada y virtual. Su objetivo es crear productos ligeros, finos, energéticamente eficientes y respetuosos con el medio ambiente que a la vez cuenten con una alta fidelidad de color, imágenes en alta definición y amplios ángulos de visión. La empresa también mejora constantemente la experiencia visual para teléfonos móviles, tabletas, ordenadores portátiles, monitores, televisores y otros dispositivos. http://www.boe.com/en/index/pei.html [http://www.boe.com/en/index/pei.html]

CONTACTO: CONTACTO: Louise Wells, louisew@bubbleagency.com

Sitio Web: http://www.streamtvnetworks.com/