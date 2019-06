Suning se presentará en CES Asia con su última tecnología de comercio minorista para una vida más inteligente

Publicado 10/06/2019 15:39:32 CET

NANJING, China, 10 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Suning, el gigante comercial que ocupa la segunda posición en el ranking de las principales empresas de propiedad no estatal de China y propietario de Suning.com, una compañía de venta al por menor incluida en la lista Fortune Global 500, estará presente este año en CES Asia con sus últimas tecnologías "Smart Life+", "Smart Retail+" y "Smart Solutions+".

Este año, en CES Asia, en su segmento "Smart Life +", Suning presentará sus últimas innovaciones en electrodomésticos inteligentes de la firma basados en su sistema Biu OS, como refrigeradores, aparatos de aire acondicionado, lavadoras, lavadoras automáticas, nuevos ventiladores y kits de seguridad inteligentes Biu. Mientras tanto, la compañía lanzará su "BiuLink Open Agreement" en una conferencia de prensa que se celebrará el 12 de junio, a través de la cual Suning trabajará con socios para explorar la conectividad entre marcas. Biu+ Ecology tiene como objetivo crear una plataforma abierta para compartir recursos en toda la industria de los electrodomésticos inteligentes con el fin de que el sector de los hogares inteligentes supere problemas y desafíos.

Como la empresa minorista omnicanal más grande de China, Suning también presentará sus principales innovaciones tecnológicas inteligentes en la sección "Smart Retail +" de su stand. La compañía exhibirá sus soluciones de productos digitales para establecimientos, que incluyen la caja registradora de autoservicio, estanterías de pesaje, sistema de descolgado, calentamiento de productos y control del calor, que ayudará a aumentar la eficiencia de las operaciones minoristas y mejorar la experiencia del cliente.

En el segmento "Smart Solutions+", Suning demostrará sus cuatro soluciones de nube, nube de suministro, nube de minoristas, nube de gestión y nube básica, que permitirán a los comercios minoristas acceder a sus herramientas tecnológicas básicas para aumentar la eficiencia del sector. El 11 de junio, Suning compartirá su información valiosa sobre cómo la tecnología influirá y remodelará la industria minorista en la conferencia titulada "Technology-powered Smart Retail for the Next Decade" (La próxima década en el comercio minorista inteligente impulsado por la tecnología)"

El Dr. Jack Jing, Director de Operaciones de Suning Technology Group, afirmó: "Hoy en día, un número creciente de PYMES en la industria minorista se enfrenta a desafíos cruciales. Como compañía líder de comercio minorista inteligente omnicanal, Suning tiene una visión profunda de cómo la tecnología está dando remodelando el comercio minorista. "Suning está dispuesto a compartir su tecnología y experiencia para permitir una gestión interna perfeccionada y acelerar la digitalización del sector del comercio minorista".

Con las tecnologías Smart Life+, Smart Retail+ y Smart Solution+ de nueva generación de Suning, Suning se especializa en mejorar la experiencia de sus 600 millones de miembros registrados existentes, al mismo tiempo que sigue atrayendo a nuevos clientes, para liderar el ecosistema en todas las industrias mediante la creación de una calidad de vida selecta para todos.

CES Asia 2019 se celebra del 11 al 13 de junio de 2019 en Shanghái. El stand de Suning es el n.º. 2002, Área N2.

Acerca de Suning

Fundada en 1990, Suning es una de las empresas comerciales líderes en China con dos empresas públicas en China y Japón. En 2018, Suning Holdings ocupó el segundo lugar entre las 500 mejores empresas no estatales en China con ingresos anuales de 80.850 millones de USD (557.900 millones de RMB). Con la misión de "Liderar el ecosistema en las industrias mediante la creación de calidad de vida de elite para todos", Suning ha fortalecido y expandido su actividad empresarial principal a través de ocho industrias verticales: Suning.com, Logística, Servicios financieros, Tecnología, Servicios inmobiliarios, Deportes, Multimedia y entretenimiento e Inversión. Suning.com se incluyen en la lista de Fortune Global 500 de 2018. Para más información, consulte www.suningholdings.com [http://www.suningholdings.com/].

