-Supermicro acelera la entrega de clústeres HPC para soluciones totales de TI con una amplia cartera de servidores, almacenamiento, soluciones de IA y refrigeración líquida

Ofrece clusters eficientes a gran escala a partir de una cartera de más de 30 sistemas de GPU y soluciones de refrigeración líquida listas para usar que soportan CPUs de hasta 350 vatios y GPUs de 500 vatios.

SAN JOSÉ, Calif., 16 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), líder mundial en computación de alto rendimiento, almacenamiento, soluciones de red y tecnología de computación ecológica, está ampliando su alcance en el mercado de HPC para una amplia gama de industrias mediante la innovación a nivel de sistema y clúster. Con sus Soluciones Totales de TI, Supermicro puede ofrecer soluciones completas a nivel de rack de forma más rápida y a un menor coste no solo a las organizaciones de investigación científica, sino también a los clientes empresariales de diversas industrias como la fabricación, las ciencias de la vida y la exploración energética, a medida que convergen HPC y la IA.

El nuevo servidor de GPU Universal permite a los clientes elegir las mejores configuraciones de CPU, GPU y conmutadores para sus aplicaciones y cargas de trabajo, incluidas las configuraciones de doble procesador que utilizan el procesador Intel Xeon Scalable de tercera generación o el procesador AMD EPYC™ de tercera generación. El sistema GPU Universal permite a los administradores de sistemas estandarizar los sistemas HPC/AI en sus clusters para las cargas de trabajo deseadas en una única plataforma que es versátil y flexible. Este sistema único ha sido optimizado para varias GPU, incluidas las recientemente anunciadas aceleradoras AMD InstinctTM de la serie MI200 y las GPU NVIDIA A100. Los sistemas Supermicro, como los sistemas SuperBlade® y BigTwin®, están optimizados para aplicaciones HPC en las que la densidad, la escalabilidad y el ahorro de energía son fundamentales. El servidor de GPU universal con aceleradores AMD Instinct™, de la serie MI200, se exhibirá en el stand de Supermicro en SC'21, nº 1117.

"Supermicro se compromete a ofrecer soluciones de TI completas compuestas por clústeres HPC avanzados para los clientes que superan los plazos de entrega estándar de la industria aprovechando nuestras instalaciones de fabricación recientemente ampliadas en Estados Unidos y Taiwán", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Ahora podemos suministrar un gran número de clusters con refrigeración líquida que utilizan tecnologías informáticas de última generación, lo que permite a los clientes ponerse en marcha rápidamente, lo que se traduce en una reducción de costes. Con nuestra iniciativa Made in the USA, además de otros programas, los clientes pueden diseñar sistemas HPC y AI optimizados para sus cargas de trabajo exactas. Además, el próximo sistema de GPU universal proporcionará a los clientes una variedad de sistemas completos con la posibilidad de elegir la CPU, la GPU y las tecnologías de conmutación".

Aunque Supermicro sigue diseñando los sistemas más eficientes refrigerados por aire, la refrigeración líquida se está convirtiendo en una tecnología necesaria para los servidores de alto rendimiento, como los servidores SuperBlade® y GPU que contienen las últimas CPUs y GPUs. Las nuevas instalaciones de fabricación de Supermicro están equipadas para fabricar clústeres completos con refrigeración líquida, probados a escala antes de su envío al cliente.

"Seguimos trabajando con Supermicro para algunos de nuestros sistemas HPC a gran escala para nuestros proyectos de ciencia abierta", declaró Matt Leininger, Sr. Principal HPC, en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore (LLNL). "LLNL es líder en la investigación de nuevas tecnologías informáticas para reducir el tiempo de resolución de aplicaciones numéricamente intensivas. Esperamos mantener una relación continua con Supermicro".

Históricamente, Supermicro ha diseñado y trabajado con sus socios en la creación de los sistemas HPC más eficientes energéticamente disponibles en la actualidad. Como resultado, el Servidor de Núcleo MN-3 de Preferred Networks, optimizado para CPUs Intel Xeon, ha sido recientemente clasificado como el número 1 en eficiencia energética en la lista Green 500, que determina qué grandes sistemas ofrecen el mayor rendimiento por vatio.

Supermicro en SC21:

Online (disponible a las 6:00 AM CST, el 15 de noviembre de 2021)

Supermicro e IDC – CEOTechTalk

Charles Liang , fundador, presidente y consejero delegado de Supermicro

, fundador, presidente y consejero delegado de Supermicro AshishNadkarni, Vicepresidente del Grupo, IDC

Innovaciones en soluciones de almacenamiento de alto rendimiento en HPC

Mike Scriber , Director, Gestión de Soluciones de Servidores, Supermicro; Peter Rutten , Director de Investigación, Sistemas de Infraestructura, IDC

Avances en el diseño de refrigeración a nivel de sistema y de bastidor en HPC con refrigeración líquida

Mark Ng , director de productos de Supermicro; Brian Wu , director, Ingeniería Térmica, Supermicro; Peter Rutten , director de investigación, sistemas de infraestructura, IDC.

Sistema de GPU Universal, modular por diseño

Josh Grossman , director principal de productos, Supermicro; Peter Rutten , director de investigación, sistemas de infraestructura, IDC

Innovaciones en computación de alta densidad en HPC

Michael Ocampo , director de productos, Supermicro; Luis García, director de soluciones Blade, Supermicro; Peter Rutten , director de investigación, sistemas de infraestructura, IDC

Soluciones informáticas totales Plug & Play en rack para HPC

Winston Tang , Director de Ingeniería de Soluciones, Supermicro; Peter Rutten , director de investigación, sistemas de infraestructura, IDC

Sesiones (Expositor #1117)

Soluciones HPC de Supermicro

Martes, 16 de noviembre | 11:00 AM (CST) Ponente: Raphael Wong , VP, Servidores y Soluciones, Supermicro

Estudio de caso sobre los procesadores de IA y la supercomputación de Habana

Martes, 16 de noviembre | 3:00 PM (CST) Ponente: Thomas Jorgensen , Director, Technology Enablement, Supermicro

Almacenamiento, sistemas, estandarización y serpientes

Miércoles, 17 de noviembre | 11:00 AM (CST) Ponente: Cameron Harr , LC I/O Strategist, Lawrence Livermore National Laboratory

¿Cómo hemos llegado dos veces al número 1 de Green500?

Miércoles, 17 de noviembre | 3:00 PM (CST) Ponente: Yusuke Doi , vicepresidente de infraestructura informática, Preferred Networks

