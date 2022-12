Supermicro Expands Server Product Lines with ARM based Servers Using Ampere Processors

-Supermicro agrega servidores basados en ARM con procesadores Ampere® Altra® y Ampere Altra® Max destinados a aplicaciones nativas de la nube

Los servidores de rendimiento optimizado de la familia Supermicro MegaDC, junto con las CPU Ampere® Altra® y Altra® Max, ayudan a reducir los costes operativos a través de una arquitectura innovadora

SAN JOSE, Calif., 22 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Supermicro (NASDAQ: SMCI), un proveedor total de soluciones de TI para la nube, AI/ML, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia una línea de productos ampliada con una nueva y emocionante serie de servidores basados en ARM como parte de la familia MegaDC . Con los procesadores Ampere Altra® y Ampere Altra® Max, la plataforma Mt. Hamilton aprovecha un diseño de placa base unificado único, dirigido a aplicaciones nativas de la nube, como juegos en la nube, video bajo pedido, CDN, IaaS, base de datos, almacenamiento de objetos, soluciones densas de VDI y Telco Edge (unidad distribuida y unidad centralizada). Además, los nuevos servidores abordan varios objetivos para las cargas de trabajo nativas de la nube, específicamente brindan un alto rendimiento por vatio mientras ejecutan cargas de trabajo escalables y aquellas que requieren respuestas de muy baja latencia.

"Supermicro continúa reforzando nuestra línea de productos mediante la introducción de servidores basados en ARM, utilizando las CPU Ampere Altra y Altra Max", dijo Ivan Tay, vicepresidente sénior de gestión de productos de Supermicro. "Expandir nuestra ya amplia línea de productos de servidor ofrece a los clientes aún más opciones para sus cargas de trabajo específicas. Podemos ofrecer rápidamente servidores de aplicaciones optimizados para clientes de todo el mundo utilizando nuestro enfoque de Building Block Solutions".

Las líneas de productos MegaDC ARM de Supermicro utilizan un diseño de bloque de construcción que presenta una placa base de un solo zócalo emparejada con una CPU Ampere Altra o Altra Max con hasta 128 núcleos por servidor (actualmente el mayor número de núcleos en la industria de servidores), hasta 4 TB de Memoria DDR4 y un diseño modular que admite opciones incomparables para E/S máxima, PCIe y almacenamiento.

La línea de productos Supermicro MegaDC incluye una gama de servidores con una sola CPU Ampere Altra o Altra Max, en un factor de forma de 1U o 2U, con hasta cuatro GPU de ancho doble o hasta 24 unidades U.2 NVMe intercambiables en caliente de 2,5". Además, los sistemas incluyen una red Ethernet SFP28 de 25 GbE redundante incorporada que utiliza NVIDIA Mellanox CX4. Diseñado con enfriamiento por aire altamente eficiente, la línea de servidores Supermicro basada en ARM ha sido certificada para una temperatura ambiente de hasta 35 °C (95 °F) para Enterprise y 55 °C (131 °F) para aplicaciones Edge.

"En colaboración con Supermicro, Mt. Hamilton lleva la computación densa y eficiente de Ampere a un amplio conjunto de casos de uso desde la nube central hasta el perímetro distribuido", dijo Jeff Wittich, director de productos de Ampere. "Al aprovechar los procesadores Cloud Native de Ampere, Mt. Hamilton permite 2-3 veces más rendimiento por rack en cargas de trabajo nativas de la nube comunes, lo que ayuda a los clientes a cubrir mejor las demandas de escalabilidad de la nube ahora y en el futuro".

