Supermicro amplía su cartera de IA empresarial con más de 100 sistemas optimizados para GPU (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Supermicro amplía su cartera de IA empresarial con más de 100 sistemas optimizados para GPU, compatibles con las próximas NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition y la plataforma NVIDIA H200 NVL.

Con una amplia gama de formatos, la cartera ampliada de sistemas GPU PCIe de Supermicro puede adaptarse a los requisitos más exigentes de los centros de datos, con hasta 10 GPU de doble ancho de banda para sistemas perimetrales inteligentes de bajo consumo, que ofrecen máxima flexibilidad y optimización para cargas de trabajo de inferencia LLM de IA empresarial.

SAN JOSE, Calif., 19 de marzo de 2025/PRNewswire/ -- GTC 2025 Conference – Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) proveedor integral de soluciones de TI para IA/ML, HPC, nube, almacenamiento y 5G/Edge, anunció hoy la compatibilidad con las nuevas GPU NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition en una gama de servidores y estaciones de trabajo GPU optimizados para cargas de trabajo. Específicamente optimizadas para la generación de GPU NVIDIA Blackwell PCIe, la amplia gama de servidores Supermicro permitirá a más empresas aprovechar la computación acelerada para la inferencia y el ajuste fino LLM, la IA con agentes, la visualización, los gráficos y el renderizado, y la virtualización. Muchos sistemas Supermicro optimizados para GPU cuentan con la certificación NVIDIA, lo que garantiza la compatibilidad y el soporte de NVIDIA AI Enterprise para simplificar el proceso de desarrollo e implementación de IA de producción.

"Supermicro lidera la industria con su amplia cartera de servidores GPU optimizados para aplicaciones, que pueden implementarse en una amplia gama de entornos empresariales con plazos de entrega muy cortos", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Nuestra compatibilidad con la GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition añade una nueva dimensión de rendimiento y flexibilidad a los clientes que buscan implementar lo último en capacidades de computación acelerada, desde el centro de datos hasta el perímetro inteligente. La amplia gama de productos PCIe optimizados para GPU de Supermicro también es compatible con NVIDIA H200 NVL en configuraciones NVIDIA NVLink™ de 2 y 4 vías para maximizar el rendimiento de inferencia para los modelos de IA de vanguardia actuales, así como para acelerar las cargas de trabajo de HPC".

Para más información, visite https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia/pcie-gpu.

La NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition es una GPU universal, optimizada para cargas de trabajo de IA y gráficos. Esta nueva GPU ofrece un rendimiento significativamente mejorado en comparación con la generación anterior de NVIDIA L40S, incluyendo una memoria GDDR7 más rápida y el doble de capacidad de memoria, compatibilidad con la interfaz PCIe 5.0 para una comunicación GPU-CPU más rápida y nuevas capacidades de GPU multiinstancia (MIG) que permiten compartir una misma GPU entre hasta cuatro instancias completamente aisladas. Además, los sistemas Supermicro optimizados para GPU también están diseñados para ser compatibles con NVIDIA SuperNICs como NVIDIA BlueField-3 y NVIDIA ConnectX-8 para lograr el mejor escalado de infraestructura y agrupación de GPU con NVIDIA Quantum InfiniBand y NVIDIA Spectrum Ethernet.

"NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition es la GPU definitiva para centros de datos, diseñada para IA y computación visual, y ofrece una aceleración sin precedentes para las cargas de trabajo más exigentes", afirmó Bob Pette, vicepresidente de Plataformas Empresariales de NVIDIA. "La NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition amplía la amplia gama de sistemas acelerados por NVIDIA de Supermicro para agilizar prácticamente cualquier carga de trabajo en el desarrollo y la inferencia de IA".

Además de la NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition de nivel empresarial, algunas estaciones de trabajo Supermicro también serán compatibles con las nuevas NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition y NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, las GPU profesionales más potentes para el procesamiento y desarrollo de IA, renderizado 3D, multimedia y cargas de trabajo de creación de contenido.

Las familias de sistemas Supermicro compatibles con las nuevas GPU incluyen las siguientes:

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition

5U PCIe GPU – Arquitecturas altamente flexibles y térmicamente optimizadas, diseñadas para admitir hasta 10 GPU en un solo chasis con refrigeración por aire. Los sistemas incorporan CPU de doble zócalo y expansión PCIe 5.0 para facilitar la conexión en red de alta velocidad. Las cargas de trabajo clave incluyen la inferencia y el ajuste preciso de IA, el renderizado 3D, el gemelo digital, la simulación científica y los juegos en la nube.

NVIDIA MGX™ - Sistemas optimizados para GPU basados en el diseño de referencia modular de NVIDIA, que admiten hasta 4 GPU en 2U u 8 GPU en 4U para admitir aplicaciones de automatización industrial, modelado científico, HPC e inferencia de IA.

GPU PCIe 3U optimizada para Edge: Formato compacto diseñado para implementaciones de centros de datos edge y compatible con hasta 8 GPU de doble ancho o 19 de ancho simple por sistema. Las cargas de trabajo clave incluyen EDA, modelado científico e inferencia de IA edge.

SuperBlade- Arquitectura multinodo de densidad optimizada y eficiencia energética, diseñada para máxima densidad de rack, con hasta 120 GPU por rack.

Estación de trabajo para montaje en rack: Rendimiento y flexibilidad de estación de trabajo en un formato para montaje en rack, que ofrece mayor densidad y seguridad para organizaciones que buscan utilizar recursos centralizados.

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition y NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition

Estación de trabajo en torre: Una gama de formatos de escritorio y bajo escritorio diseñados para IA, medios 3D y aplicaciones de simulación, ideales para desarrolladores de IA, estudios creativos, instituciones educativas, oficinas de campo y laboratorios.

Compatible con otras GPU disponibles actualmente, como H200/H100 NVL, L40S, L4 y más:

4U GPU-optimized – hasta 10 GPU de doble ancho con configuraciones de raíz única y raíz doble disponibles, así como servidores GPU de torre que admiten hasta 4 GPU de doble ancho.

1U y 2U MGX™ - Sistemas compactos optimizados para GPU basados en el diseño modular de referencia de NVIDIA con hasta 4 GPU de doble ancho.

Plataformas de montaje en rack 1U y 2U: Hyper e Hyper-E de alto rendimiento, y CloudDC optimizado para centros de datos en la nube, que admite hasta 4 GPU de doble ancho u 8 de ancho simple.

Multiprocesador: Arquitecturas de 4 y 8 zócalos diseñadas para máxima memoria y densidad de E/S con hasta 2 GPU de doble ancho en 2U o 12 GPU de doble ancho en 6U.

Edge: PC compactos de borde que admiten 1 GPU de doble ancho o 2 GPU de ancho simple.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) es un líder mundial en soluciones de TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y con operaciones en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovación pionera en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, IA y 5G Telco/Edge. Somos un proveedor de soluciones de TI totales con servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en diseño de placas base, alimentación y chasis facilita aún más nuestro desarrollo y producción, lo que permite la innovación de próxima generación desde la nube hasta el borde para nuestros clientes globales. Nuestros productos están diseñados y fabricados internamente (en EE.UU., Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para lograr escala y eficiencia, y optimizados para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar su carga de trabajo y aplicación exactas al seleccionar entre una amplia familia de sistemas creados a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un conjunto integral de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, energía y soluciones de refrigeración (aire acondicionado, refrigeración por aire o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions, y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2644640/Supermicro_GPU.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg