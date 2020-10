Supermicro amplía su cartera con NVIDIA HGX A100s 8-GPU y 8U SuperBlade® (2)

Siga a Supermicro en LinkedIn [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2939214-1&h=3079218288&u...], Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2939214-1&h=1312237388&u...] y Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2939214-1&h=742074022&u=...] para recibir sus últimas noticias y anuncios.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro , líder en innovación de tecnología de servidores de alto rendimiento y gran eficiencia, es uno de los principales proveedores de todo el mundo de sistemas avanzados para servidores, como Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI corporativa, Hadoop/Big Data, HPC y sistemas incorporado. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente mediante su iniciativa "We Keep IT Green®" ofrece a los consumidores las soluciones más respetuosas con el medioambiente y más energéticamente eficientes del mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

El resto de marcas, nombres y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

SMCI--F

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1306929/Super_Micro_Compute... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2939214-1&h=3222566038&u...]

CONTACTO: CONTACTO: Greg Kaufman, Super Micro Computer, Inc.,PR@supermicro.com

Sitio Web: http://www.supermicro.com/