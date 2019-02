Supermicro amplía sus productos inteligentes de computación periférica para dar respuesta a las tecnologías de IA y 5G (

Publicado 25/02/2019 10:01:27 CET

- Supermicro amplía su cartera de productos inteligentes de computación periférica para dar respuesta a las emergentes tecnologías de IA y 5G

Supermicro lleva la inferencia de la IA a la computación periférica para el procesamiento de grandes volúmenes de datos generados por las cargas de trabajo 5G, al tiempo que permite un streaming a alta velocidad y experiencias de usuario con una baja latencia

BARCELONA, España, 25 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un líder mundial en soluciones de computación para empresas, sistemas de almacenamiento y soluciones de red, así como en tecnologías de computación verde, ha anunciado hoy que la empresa ha lanzado nuevos sistemas de computación periférica concebidos para procesar cargas de trabajo de inteligencia artificial (IA) y 5G.

https://mma.prnewswire.com/media/825352/AI_to_Edge_Systems.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/825352/AI_to_Edge_Systems.jpg]

Mientras que la cantidad de datos generados por los dispositivos perimetrales continúa creciendo a un ritmo abrumador, las organizaciones se enfrentan a diferentes desafíos, desde la congestión del ancho de banda, la falta de escalabilidad, retrasos en el procesamiento, riesgos para la integridad y seguridad de los datos, entre las que se cuentan incidencias de cumplimiento normativo y otras relacionadas con la privacidad. Los nuevos servidores perimetrales de Supermicro pretenden transformar a las empresas y capacitarlas con conectividad inteligente llevándola de los dispositivos del Internet de las Cosas a la nube.

Las nuevas plataformas perimetrales basadas en servidores de Supermicro con compatibilidad opcional para tarjetas Intel® Programmable Acceleration FPGA o aceleradores gráficos ofrecen inferencia de ordenadores locales y de IA, facilitando la convergencia de la computación periférica y en la nube en una plataforma ágil de procesamiento de datos. Estas plataformas ayudan a eliminar las complejidades, aceleran las implementaciones y promueven a los desarrolladores para centrarse en la lógica de negocio impulsando las aplicaciones y servicios del IoT.

"Supermicro está comprometida a la hora de ayudar a las empresas a modernizar sus centros de datos e infraestructura perimetral para que sean capaces de analizar los datos a velocidades en tiempo real como parte de sus competencias de base y para disponer de una ventaja competitiva", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Aprovechar nuestras plataformas avanzadas optimizadas para inteligencia artificial en tecnologías periféricas, de forma que estas nuevas soluciones de computación periférica ayuden a las empresas a procesar grandes volúmenes de datos, aumentar la fiabilidad, reducir la latencia, así como a proteger las conexiones".

Con sus funciones de elevada fiabilidad, disponibilidad y mantenimiento (RAS, por sus siglas en inglés) ahora disponibles en un dispositivo ultradenso y de bajo consumo, los nuevos sistemas 1019D-16C-FHN13TP [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2382855-1&h=3010619748&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2382855-1%26h%3D1486186054%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fproducts%252Fsystem%252F1U%252F1019%252FSYS-1019D-16C-FHN13TP.cfm%26a%3D1019D-16C-FHN13TP&a=1019D-16C-FHN13TP] y 1019D-FRN5TP [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2382855-1&h=4287948149&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2382855-1%26h%3D3147199856%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fproducts%252Fsystem%252F1U%252F1019%252FSYS-1019D-FRN5TP.cfm%26a%3D1019D-FRN5TP&a=1019D-FRN5TP] de Supermicro son plataformas que incorporan procesadores Intel® Xeon® D-2100 y ofrecen un rendimiento equilibrado de computación, compatibilidad con IA, funcionalidades de almacenamiento y redes para la computación inteligente. Con compatibilidad para hasta 37 puertos LAN incluidos puertos RJ45 y SFP, estos sistemas compactos de 38,1 cm de fondo ofrecen las mejores soluciones optimizadas y una disponibilidad de largo espectro en opciones de hasta 16 núcleos por procesador, hasta 512 GB de memoria DDR4 de cuatro canales a 2400 MHz de velocidad, hasta cuatro puertos LAN de 10 GbE con compatibilidad RDMA, y disponibles con motor de aceleración para criptografía/cifrado/desencriptado Intel® Quick Assist Technology integrado y opciones de expansión de almacenamiento interno, incluida compatibilidad para mini-PCIe, M.2 y NVMe, así como compatibilidad para varias tarjetas de aceleración FPGA y GPU para inferencia de IA.

Además de llevar la IA a la computación periférica, estas nuevas soluciones basadas en servidores de Supermicro proporcionan un valor excepcional a un amplio espectro de sectores, entre los que se incluyen el de la fabricación, minorista, petróleo y gas, sanidad y las ciudades inteligentes.

Dado el notable crecimiento e innovación de los dispositivos móviles y del Internet de las Cosas, hay millones de dispositivos inteligentes y sensores que se suman a la lista a diario. Como resultado, se ha producido una explosión tanto en el uso de los móviles como en la creación de datos. Supermicro es consciente de esta oportunidad para proporcionar soluciones optimizadas y eficientes, no solo para "la computación periférica inteligente", sino una integración sin fisuras de la computación periférica a la nube.

Para darle un primer vistazo a estas soluciones innovadoras, visite el estand de Supermicro en alguna de las siguientes ferias: Mobile World Congress 2019 en Barcelona, celebrado en España del 25 al 28 de febrero, estand 5J70 del pabellón 5; Embedded World 2019 en Nuremberg (Alemania), del 26 al 28 de febrero, estand 3A-510; RSA Conference 2019 en San Francisco (California), del 4 al 8 de marzo, estand 157.

Para obtener más información sobre la gama completa de soluciones de bloques de construcción incrustadas de Supermicro, visite www.supermicro.com/Embedded [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2382855-1&h=2635914196&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2382855-1%26h%3D2441067919%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252FEmbedded%26a%3Dwww.supermicro.com%252FEmbedded&a=www.supermicro.com%2FEmbedded] o descargue el catálogo de soluciones incrustadas [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2382855-1&h=3377322083&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2382855-1%26h%3D2343147949%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fmanuals%252Fbrochure%252Fbrochure_Embedded.pdf%26a%3DEmbedded%2BSolutions%2BBrochure&a=cat%C3%A1logo+de+soluciones+incrustadas].

Acerca de Super Micro Computer, Inc.Supermicro®, la empresa de innovación líder en tecnologías de servidor de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Server Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio ambiente disponibles en el mercado.

