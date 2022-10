Supermicro amplía las soluciones de bloques de construcción de servidores para incluir tecnologías OCP

-Supermicro amplía las mejores soluciones de bloques de construcción de servidores para incluir un amplio conjunto de tecnologías OCP, impulsando la innovación de los clientes y el tiempo de comercialización

Las soluciones Open Superset combinan la mejor computación, GPU, almacenamiento y red de su clase con un amplio conjunto de tecnologías abiertas: OCP Rack & Rack Power, OAM Open Baseboards, Open I/O, OpenBMC y Open BIOS

SAN JOSE, Calif., 19 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- 2022 OCP Global Summit -- Supermicro (NASDAQ: SMCI), un proveedor de soluciones totales de TI para la nube, AI/ML, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia la adopción ampliada de tecnologías clave de hardware y código abierto en la cartera principal de servidores de Supermicro. Estas tecnologías abiertas desbloquean la innovación a través de un amplio ecosistema de desarrolladores y proveedores y reducen el bloqueo de la propiedad.

"Supermicro continúa con su compromiso de ofrecer las mejores soluciones de su clase, como nuestro sistema de entrenamiento de IA de 8U 8-GPU, al tiempo que integra tecnologías abiertas clave que desbloquean la innovación y la flexibilidad para nuestros clientes", declaró Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Las soluciones están diseñadas para soportar las mejores características de su clase, incluyendo Intel, AMD o ARM, CPUs de hasta 400W, GPUs de hasta 700W, y redes de 400 Gbps mientras soportan tecnologías abiertas como OpenBMC y Open BIOS proporcionando sistemas abiertos que ofrecen un rendimiento, eficiencia y TCO superiores."

El nuevo y próximo sistema optimizado para rack 8U 8-GPU ofrece una capacidad energética y térmica superior para la formación de IA a gran escala e incluye una serie de tecnologías abiertas. Este sistema incorpora un diseño de placa base universal OAM para el complejo de GPU con soporte para una barra de bus de rack abierta, compatible con OCP ORV2 y tarjetas AIOM compatibles con OCP 3.0. Estas tecnologías abiertas permiten una futura flexibilidad para múltiples servidores y opciones de GPU y permiten que el sistema sea más eficiente, con un suministro de energía fiable y una refrigeración adicional. El sistema 8U 8-GPU es compatible con las últimas GPUs H100 de NVIDIA y proporciona el mejor rendimiento de su clase con soporte para CPUs de hasta 400W y GPUs de 700W, hasta 8TB de memoria con 32 DIMMs de memoria DDR4, y futuro soporte para DDR5, hasta 6 SSDs NVMe All-Flash y hasta 10 módulos de E/S dedicados. Además, Supermicro ofrece un servidor 5U de 10 GPU de estándar abierto que es ideal para las aplicaciones NVIDIA Omniverse.

Supermicro también ha ampliado el uso de tarjetas de módulos de E/S avanzados (AIOM) compatibles con OCP 3.0, que proporcionarán un ancho de banda de hasta 400 Gbps basado en PCI-E 5.0. Los módulos de E/S abiertos son compatibles con el sistema GPU universal de 8U, el Cloud DC de 1U con ranuras de expansión AIOM duales y los sistemas Hyper y GrandTwin de 2U con CPU de última generación y ranuras de expansión AIOM.

Además de las nuevas ofertas de hardware, Supermicro ofrecerá soluciones de software OpenBMC y Open BIOS (OCP OSF) para la próxima generación de sistemas basados en Intel, AMD y ARM. La implementación de OpenBMC basada en la Fundación Linux permite a los desarrolladores incluir nuevas características, ampliar la implementación existente y proporciona toda la funcionalidad del código base, incluyendo IPMI 2.0, WebUI, iKVM/SOL, SEL, SSH y Redfish.

Los nuevos servidores compatibles con OCP se mostrarán en el stand de Supermicro (C9) en la 2022 OCP Global Summit. Los productos expuestos incluirán una gama de sistemas multi-GPU de alto rendimiento con placas base universales OAM que soportan una gama de factores de forma estándar de la industria, así como arquitecturas de montaje en rack y multi-nodos con ranuras de expansión AIOM compatibles con OCP 3.0, incluyendo:

Sistema de GPU universal de 8U optimizado para bastidores ORV2 que incluye la GPU NVIDIA HGX A100 8

Sistema de GPU Universal 5U con hasta 10 GPUs

Sistema de GPU universal de 4U que admite placas base OAM de 4 GPU

4 GPU Sistemas 2U Hyper y GrandTwin™ con CPUs de última generación y ranuras de expansión AIOM

1U Cloud DC con doble ranura de expansión AIOM

Servidor 2U 1P ARM compatible con OpenBMC que incluye procesadores de la serie Ampere® Altra® de hasta 128 núcleos de 3.0GHz

Para asistir a la 2022 OCP Global Summit

Además, se mostrará una demostración del software Open BIOS (OCP OSF) en el Centro de Experiencia OCP en la OCP Global Summit.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es un líder mundial en soluciones de TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer la primera innovación del mercado para la empresa, nube, IA y la infraestructura de TI de Telco/Edge 5G. Nos estamos transformando en un proveedor de soluciones de TI totales con sistemas de servidores, IA, almacenamiento, IoT y conmutadores, software y servicios, a la vez que ofrecemos productos avanzados de placa base, alimentación y chasis de gran volumen. Los productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para la escala y la eficiencia, y se optimizan para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions® permite a los clientes optimizar para su carga de trabajo y aplicación exactas seleccionando entre una amplia familia de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un amplio conjunto de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, energía y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

